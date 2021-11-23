Лучшие туроператоры России встретятся в Перми

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В среду, 24 ноября, в Перми откроется финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2021. Это награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Она проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

В этом году на премию претендовали 445 проектов из 60 регионов России. В финал вышли 226 проектов из 40 регионов. 22 проекта представляет Пермский край.

- Премия «Маршрут года» решает очень важную задачу - дает возможность профессионалам туристического рынка встречаться на одной площадке и презентовать свои проекты, видеть работы своих коллег со всей России, - отметил основатель Всероссийской туристской премии «Маршрут года» - председатель Правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов. - Не может не радовать тот факт, что в финале премии этого года мы увидим презентации проектов от туроператоров, которые занимают лидирующие позиции в своих регионах. По итогам 2021 года мы планируем подготовить и выпустить электронный сборник лучших туристических маршрутов.

Финал премии «Маршрут года» будет проходить на Заводе Шпагина при поддержке Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края и Центра развития туризма Пермского края. В его рамках состоятся круглый стол «Музейный туризм» и конференция «Тренды туристических маршрутов и экскурсионных программ 2021».

Мероприятие будет проведено с учетом соблюдения всех мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. Участникам потребуется предоставить QR-код и паспорт.