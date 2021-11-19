Фото: Рустем АХУНОВ

Исторически вышло так, что Уфа не может покрасоваться красивой застройкой старого центра города. С XIX века сохранили достойный внешний вид по большей части лишь кирпичные дома на центральных улицах. Деревянные исторические памятники прошлых веков продолжают постепенно разрушаться. Но не будем о грустном.

До недавних пор в Уфе действительно не было запоминающихся мест, где можно погулять. Весь туристический потенциал столицы для многих ограничивался скудным набором «Монумент Дружбы – памятник Салавату Юлаеву и Гостиный двор». Сегодня мы расскажем о местах Уфы, где можно погулять за один день. В список попадут как новые локации, так и те, о которых все забыли.

АРТ-КВАДРАТ

Главное тусовочное место уфимцев с 2018 года. Уже три года территория набирает новых резидентов. Уже сейчас в городском центре Арт-квадрат можно погулять с друзьями (место действительно необычное, много интересных арт-объектов. – Ред.), посидеть в бесконечных кафе и ресторанах или даже сходить в театр. Также в Арт-квадрате есть пространства для офисов и небольшие магазинчики с товарами ручной работы. Здесь уж точно можно купить что-то на память из Уфы. Периодически на территории проходят перфомансы и флеш-мобы.

Расположился Арт-квадрат на территории, ограниченной улицами Чернышевского, Ленина, Коммунистической и Мустая Карима – в самом сердце исторического центра Уфы. Примечательно, что при его создании восстанавливали старые здания, что, безусловно, огромный плюс для сохранения истории Уфы.

Кстати, рядом с Арт-квадратом на улице Мустая Карима находятся сразу две мечети – Хакимовская и Галия. Обязательно взгляните на них, если будете проходить рядом. При той, что поменьше, есть уютное кафе с вкусной восточной кухней и скромными ценами.

СКВЕР ДУБКИ

Новая зеленая локация в самом конце «жилой» части проспекта Октября рядом с Городским дворцом культуры.

Главной особенностью отремонтированного к лету 2020 года сквера стал первый в Уфе «сухой фонтан», который успешно встроили уже стоявший фонтан «Журавли». В самом сквере заново постелили газон, разбили дорожки, установили места отдыха и соорудили огромную детскую площадку. Если вы приехали в Уфу летом и с детьми до 10 лет – непременно приходите на эту площадку. Малышня буквально не вылезает из фонтана.

ПАРК ЛЕСОВОДОВ БАШКИРИИ И ВОЛЬЕР

Место старое, но никогда не теряющее свою актуальность. Главной особенностью парка в 116 является вольер с животными. Здесь можно вживую увидеть медведей, кабанов, лис, волков, песцов и даже экзотических птиц.

Также в парке Лесоводов есть несколько вполне приличных спортивных площадок для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Там часто играют уфимцы, поэтому почти всегда можно присоединиться к чьей-то компании. Рядом располагается огромная поляна с бесплатными мангалами (их не так много, поэтому лучше взять с собой раскладной). На территории парка много асфальтовых дорожек и скамеек. Единственный минус – фонари гасят слишком рано.

АРКИ ШЕВЧУКА И ДОВЛАТОВА

Не всегда нужно тратить огромные деньги для того, чтобы создать уникальное место, связанное с историей города. Хороший тому пример – арки Шевчука и Довлатова в Уфе. Для всех жителей башкирской столицы бессменный лидер ДДТ уфимцы всегда остается «своим», поэтому в 2020 году художники украсили невзрачную арку рядом с корпусом худ-графа БГПУ, где кода-то учился Юрий Юлианович. На стенах появились изображения самого Шевчука, Рустема Булатова из Lumen и даже двух скандальных рэперов Ивана Дремина (Face) и Алишера Валиева (MORGENSHTERN). Их решили объединить в одной визуальной композиции, несмотря на разный подход к музыке.

Фото: Рустем АХУНОВ

Найти арку Шевчука в Уфе можно по адресу Ленина, 20.

Фигура Довлатова для уфимцев, конечно, не так легендарна. Известный публицист прожил в Уфе лишь первые годы жизни – сюда его родителей сослали из эвакуированного Ленинграда. Тем не менее, летом 2021 года группа уфимских художников украсила двор дома, где некогда жил Сергей Донатович. Адрес арки Довлатова в Уфе – Гоголя, 56.

ПЛОЩАДЬ ДВУХ ФОНТАНОВ

Интересное место в историческом центре с двумя фонтанами. Несмотря на название, главной его особенностью стал арт-объект с признанием в любви столице республики. Гостей, не знакомых с башкирской речью, удивит название города – внешне оно напоминает три перевернутые таблетки. По такой же аналогии иногда Уфу называют городом трех шурупов. Без фото отсюда туристы, побывавшие в центре столицы, уезжают редко.

Фото: Администрация Уфы

Летом на площади куда веселее, чем зимой. По вечерам здесь проводят небольшие бесплатные концерты. Звезд российского уровня тут, конечно, не увидеть, но можно посмотреть на талантливых уфимцев. Располагается площадь позади Молодежного театра.

КАНАТНАЯ ДОРОГА

Уфа с двух сторон омывается реками Белая и Уфимка, поэтому по краям «обитаемой» части города есть крутые обрывы. В районе остановки Монумент дружбы для удобства дачников, спускающихся на переправу, построили единственную в городе канатную дорогу.

Спуск или подъем занимает всего несколько минут, зато с вершины открывается бескрайний вид на лес Зауфимья и небольшие поселки. Уже скоро в этом районе начнут активную застройку.

Фото: Рустем АХУНОВ

Главный минус этого места – канатная дорога работает только в теплое время года. На берегу у нижней станции дороги есть причал, с которого можно на пароме переправиться на другую сторону Уфимки.

МУСУЛЬМАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Пускай вас не пугает название этого места. Здесь уже редко хоронят, поэтому вы точно не потревожите родственников усопшего.

Прийти сюда можно лишь из-за того, что посмотреть на старинные памятники, установленные на местах захоронения видных деятелей. Некоторым могилам здесь больше 150 лет!

Несмотря на то, что погост находится совсем рядом с шумной площадью у памятника Салавату Юлаеву, здесь всегда очень тихо и прохладно даже в жаркий летний день. Если дойти до самого края мусульманского кладбища, то за калиткой забора можно найти прекрасную смотровую точку. Вечером с нее открывается прекрасный вид на закат и микрорайон Нижегородка.

УЛИЦА ПОСАДСКАЯ

Это одна из самых древних улиц башкирской столицы. Названа она в честь посада, который появился в этих местах рядом с Уфимским кремлем еще в XVI веке. Разумеется, постройка тех времен на улице не осталась – здесь сплошь стоят старенькие домишки, возведенные в прошлом веке.

Главная особенность этой улицы – самая старая в Уфе церковь – Покровский храм. Ее построили аж в 1823 году на деньги уфимского купца. Храм успешно пережил времена СССР и сейчас является памятником архитектуры.

Когда-то вдоль улицы протекала река Сутолока, но в последние годы она становится все меньше. С прежних лет рядом с улицей Посадкой остались два моста.