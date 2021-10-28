Автопробег «Комсомольской правды» в честь Дня республики

«Комсомольская правда» отправилась в автопробег по западным районам Башкирии. В преддверии Дня республики мы посетили знаковые места в Туймазинском и Белебеевском районах.

Автоколонна стартовала от офиса «Комсомольской правды - Уфа» 6 октября рано утром. Участники памятного путешествия посетили самые успешные предприятия западной части Башкирии и изучили предпринимательский потенциал региона.

В автопробеге «Комсомольской правды - Уфа» приняли участие наши друзья и партнеры: Белебеевский молочный комбинат (бренд «Белебеевские сыры»), торговая марка «Буздякский» («Буздякский консервный комбинат»), «Дортрансстрой», ООО «Экология - Т», ГЛК «Уязы-Тау» и минеральная вода «Красноусольская Премиум».

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Туймазы

Первая остановка в рамках нашего автопробега «Комсомолки» стала площадь Октября. Ее реконструкция сейчас проходит полным ходом. Заместитель главы администрации городского поселения город Туймазы Рафис Шангареев рассказал нам о ходе капитального ремонта и о том, как она будет выглядеть уже совсем скоро.

Новый центр притяжения

Благоустройство туймазинской площади стартовало еще в 2019 году. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на ней установили огромный телевизор, по которому в круглосуточном режиме транслируются социальные ролики. Недавно начался второй этап реконструкции территории. Его реализацию доверили сотрудникам уфимского ООО «Уралспецстрой». На реконструкцию объекта было выделено более 50 миллионов рублей, это средства федерального бюджета, бюджета республики (2%) и местного бюджета (5%).

Власти района планируют, что после реконструкции площади в городе появится новый центр притяжения горожан. Ранее это пространство использовалось только для различных мероприятий.

- Раньше здесь были лишь асфальт и цветник. Использовали площадь лишь для ярмарочных и новогодних мероприятий. Но совсем скоро это будет зона отдыха для всего города, - заявил Шангареев.

Большую часть времени, по словам чиновников, у строителей займут земляные работы. Согласно проекту реконструкции, на площади вместо асфальта уложат брусчатку. Будут сделаны деревянные пешеходные дорожки, появятся места для торговых павильонов, а по периметру установят 38 опор линий электропередач. Кроме того, власти планируют «озеленить» объект. Для этого посадят 40 декоративных крупномерных деревьев.

Рядом с площадью планируется построить модульный туалет, который будет рассчитан также и на маломобильных граждан. Там же будет расположено помещение для мам с грудничками. Специально для них в нем установят пеленальный стол.

Завершить благоустройство площади Октября планируют до 30 октября. Однако на этом работа по «оживлению» территории не закончится. Ключевым объектом композиции станет гранитный фонтан с подсветкой. Его возведут в самом центре вместо старой клумбы.

Финальный этап обустройства главной туймазинской площади произойдет в 2022 году. Здесь установят сцену для проведения культурно-массовых мероприятий. Также, по словам Рафиса Шангареева, для досуга горожан на территории планируются летнее кафе и стоянка для минитранспорта.

Новый облик улиц и дворов

Еще один объект, который власти Туймазов планируют масштабно реконструировать - проспект Ленина. В этом году город одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Задача конкурса - повышение привлекательности малых городов и исторических поселений как с точки зрения жизни горожан, так и при выборе места для отдыха. Благодаря конкурсу появляется возможность создавать современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий.

Для масштабной реконструкции туймазинцы выбрали проспект Ленина, а также прилегающие к нему общественные пространства. Проект нарекли «Стержень города: проспект Ленина в Туймазах». Общая протяженность проспекта составляет один километр, площадь проектируемой территории - 3,1 гектара.

1 мая этого года для жителей Туймазов в уличном формате состоялась финальная презентация проекта благоустройства.

- На время проведения мероприятия жителям города наглядно представлен проект, на проспекте был установлен большой баннер со схемой генерального плана. Архитекторы-разработчики отвечали на вопросы горожан и принимали предложения по проекту. Также были установлены торгово-ярмарочные павильоны, разработанные в соответствии с новой концепцией, - рассказал представитель местной власти.

Также на протяжении улицы были организованы четыре дискуссионные площадки с визуализациями, на которых у горожан была возможность обсудить, как может измениться проспект Ленина.

Помимо прочего, организовывались экскурсии с рассказами об истории Туймазов, проспекта Ленина и планах по его благоустройству. Также в рамках стартовавшего в этот день проекта «Атлас гордости Туймазов» можно было ознакомиться с историями о выдающихся событиях и земляках.

- Проект будет реализовываться в следующем году. Из федерального бюджета было выделено порядка 120 миллионов рублей. Проспект преобразиться и будет иметь совершенно иной вид. Планируем полностью заменить освещение, брусчатку и бордюры. Это будет полноценная прогулочная зона. Также не забудем про велосипедистов и пользователей самокатов: специально для них будет сооружена отдельная полоса движения, - рассказал заместитель главы администрации городского поселения город Туймазы.

В компании Рафиса Шангареева участники автопробега также посетили обновленный двор, который в этом году благоустроили по программе «Башкирские дворики». Новое асфальтобетонное покрытие (тротуары, бельевые площадки, малые архитектурные формы, дороги), современные игровые и спортивные площадки, качественное освещение, бордюры, а также озеленение и система видеонаблюдения - у жителей близлежащих домов и их детей появилось поистине комфортное, безопасное и красивое место для досуга!

КФХ «Злак»

После посещения реконструируемых объектов наша команда направилась на крестьянско-фермерское хозяйство «Злак». Там нас радушно встретил директор предприятия Ильгам Саниев.

Как поделился с нами Ильгам Ильясович, хозяйство было основано в 1999 году. Начиналось все с небольшой мельницы, печи, некрупного помещения, тестомеса и машины-хлебовоза. За годы упорной работы небольшому предприятию удалось разрастись до масштабного хозяйства, хлебо-булочная продукция которой пользуется спросом во многих районах республики.

Вместе с Ильгамом Саниевым мы совершили увлекательную прогулку по заводу. Пред нашим взором предстало технологичное производство, которое удивляет своим размахом. Никогда бы не подумали, что изготовление такого, казалось бы, простого продукта, как хлеб, может быть настолько комплексным и одновременно завораживающим.

Верность традициям

По словам Саниева, в хозяйстве используется высокотехнологичное оборудование, которое ускоряет и автоматизирует производство. Однако сама технология изготовления хлеба - традиционная.

- На сегодняшний день я могу гордо сказать, что мы являемся пекарней и пекарями. Никаких смесей - только натуральные компоненты. Моя бабушка пекла самый вкусный хлеб - я у нее учился. Но если она все делала на глаз, то мне пришлось все это переводить на математический уровень, - заявил директор хлебзавода.

Коллектив предприятия представляет собой 90 преданных своему делу сотрудников. Каждый из них, по словам Саниева, профессионал своего дела, который в приоритет ставит изготовление качественного продукта.

- Руководители других хлебзаводов мне говорят: «А вы зачем в производстве «кирпича» такое ударение на качестве делаете? «Кирпич» - он и в Африке «кирпич». Его должны есть таким, каким ты его сделал». Я отвечаю им, что народ в нашем городе разборчив и такого сделать просто не позволит - менталитет у нас такой! - смеясь рассказывает директор КФХ.

«Не ради показухи»

Ильгам Саниев заслужил почет и уважение своих подчиненных не только благодаря трудолюбию и самоотдаче, но и трепетной заботой о сотрудниках.

- Работать у нас непросто. Однако к нам идут работать из-за гарантированной стабильности. Для сотрудников мы стараемся обеспечивать комфортные условия труда: есть столовая, раздевалки с теплыми полами и душевые. И мы это делаем не ради показухи, - поделился с нами Саниев.

Своим хлебом КФХ «Злак» обеспечивает не только магазины республики, но и детские и школьные учреждения.

- На протяжении долгих лет мы поставляем хлеб в детские сады и школы. Некоторые считают, что для производства хлеба для школ можно закупать сырье более низкого качества. Однако мы поставляем продукт одинакового качества для всех. К нам никогда не поступало нареканий на этот счет, - рассказал директор.

В завершение нашей встречи Ильгам Саниев поделился, что совсем скоро к ним на завод поступит новое оборудование, и потому они уже готовы к новым производственным свершениям.

- Работа у нас интересная. Предела совершенству нет - стараемся учиться и на своем, и на чужом опыте. Не стоит стоять на месте - надо развиваться! - считает руководитель предприятия.

Фабрика мебели «Апогей»

Далее автопутешественники выдвинулись на фабрику мебели «Апогей». Для участников пробега руководитель предприятия Айназ Хасанов провел экскурсию по производству. Нам удалось увидеть каждый этап изготовления мягкой мебели: от изготовления металлокаркасов и синтепона до пошива обивки.

Фабрика, по словам Айназа Рафаэловича, уже функционирует более 20 лет. В основном предприятие производит мягкую мебель, в ассортименте - около 45 моделей.

- Для снижения себестоимости производства нами в 2007 году было запущено производство синтепона. В 2011 начали осваивать производство металлокаркасов. На сегодняшний день себя полностью обеспечиваем. Производим комплектующие не только для собственных нужд, но и для других предприятий, - поделился с нами Хасанов.

Как выяснилось из нашей беседы с руководителем «Апогея», мебель фабрики пользуется хорошим спросом не только в разных регионах России, но и в странах ближнего зарубежья - Беларуси и Казахстане.

- Наши ключевые клиенты - магазины и оптовые центры. Основные продажи - оптовые. Также продаем продукцию и в розницу в своей собственной сети магазинов в Туймазах и Октябрьском, - рассказал руководитель предприятия.

Забота о сотрудниках

На сегодняшний день на фабрике работает 350 человек. Предприятие сотрудничает со средними специальными заведениями и с радостью принимает у себя молодых людей для прохождения производственной практики. Айназ Рафаэлович отметил, что «Апогей» с радостью принимает к себе на работу не только молодежь, но и уже умудренных многолетним жизненным опытом людей.

Также руководство фабрики не забывает проявлять внимание и заботу к своим сотрудникам.

- Улучшаем условия на производстве: у нас оборудованы раздевалки и комнаты для приема пищи. Также оказываем поддержку и в социальном плане. Помогаем организовать детский отдых, оказываем финансовую помощь нуждающимся сотрудникам, - поделился Айназ Хасанов.

Стоит отметить, что на производстве царит сосредоточенная, но не напряженная атмосфера. В одном из цехов, например, стоят большие колонки, из которых играет рок-музыка. По словам руководителя предприятия, он ничего против этого не имеет, так как рабочим в таких условиях комфортнее работается. И действительно: если что-то не мешает, а только лишь помогает делать работу лучше, то для чего препятствовать?

Качество и доступность

Как рассказал нам руководитель предприятия, ценовой сегмент, на который работает фабрика, - средний «эконом» класс.

- Изначально при создании фабрики была поставлена задача - сделать качественную и доступную мебель. Мы дорожим своим именем и репутацией, поэтому используем материалы только проверенного качества. Обивка, наполнение и каркас во всей нашей мебели одинаково хороши, - заявил Айназ Рафаэлович.

Во время нашей беседы с руководителем «Апогея», мы узнали много любопытных вещей. Как, например, оказалось, мягкая мебель - это сезонный товар.

- К осени и к Новому году, как правило, народ заканчивает строительство домов и ремонт в квартирах, поэтому она начинает хорошо продаваться с сентября месяца по февраль, пик приходится на декабрь. А вот с весны начинается спад. Объясняется это стартом периода отпусков и дачного сезона, - пояснил Хасанов.

Руководитель предприятия также поделился с нами успехами, которых смогла добиться фабрика за долгие годы работы.

- Мы довольны работой нашего рынка сбыта, в плане производительности труда тоже растем, хотя и есть куда стремиться. Сейчас мы являемся одними из самых крупных производителей мягкой мебели в Поволжье. Принимаем участие в специализированных выставках, которые проходят в Москве и в Краснодаре, - отметил Айназ Рафаэлович.

После интересной беседы руководитель фабрики предложил нам посетить фирменный магазин предприятия - недолго думая, мы согласились!

Магазин занимает целых два этажа. Здесь нас встретили приветливые и отзывчивые сотрудники, с радостью готовые помочь покупателям. Разнообразие, а главное - качество диванов, тахт, кресел и пуфов, которые предлагает «Апогей», нас действительно приятно удивили. Предлагаемая продукция может не только идеально вписаться в любой интерьер, но и прослужить долгие годы.

Мусоро-сортировочный комплекс «Экология Т»

Очередной остановкой автоколонны стал мусоросортировочный комплекс «Экология Т». Здесь участникам автопробега провел экскурсию руководитель предприятия Ильнур Шакиров.

«Экология Т» начал свою работу в апреле 2011 года и изначально занимался эксплуатацией туймазинского полигона твердых бытовых отходов, затем было принято решение попробовать свои силы в вывозе отходов с территории Туймазинского района. Для этого было приобретено несколько мусоровозов. Услугу оказывали по системе «Маркированный мешок»: житель покупал специальный мешок с логотипом организации, который после наполнения загружался в мусоровоз. Что характерно, в стоимость мешка уже была включена плата за вывоз и размещение отходов на полигоне.

В 2015 году администрация Туймазинского района провела конкурс, по результатам которого между «Экология Т» и руководством района было заключено концессионное соглашение по проектированию, строительству и эксплуатации первого и второго участков складирования отходов полигона в Туймазах. В 2019 году был построен первый участок складирования, сейчас ведется строительство второго участка.

С 1 января 2019 года «Экология Т» был присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Зона его деятельности включает в себя город Октябрьский, а также Альшеевский, Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Туймазинский, Чекмагушевский и Шаранский районы.

За время работы в статусе регионального оператора завод приобрел более 30 единиц спецтехники: это и современные мусоровозы, бункеровозы, мультлифты, погрузчики и бульдозеры.

- Сейчас отходы вывозятся отовсюду, где живут более 15 человек и может проехать специальная техника. Из микрорайонов многоэтажной застройки твердые коммунальные отходы с контейнеров вывозятся ежедневно, из сельских населенных пунктов - не реже двух раз в неделю. С начала «мусорной реформы» в тех населенных пунктах, где не было контейнеров или мусор вовсе не вывозился, появились мусорные контейнеры, - рассказал нам Ильнур Шакиров.

«Задел на будущее»

По словам Ильнура Зямиловича, региональный оператор активно ведет работу по созданию инфраструктуры для раздельного сбора и обработки отходов. Сейчас на каждой контейнерной площадке в Октябрьском и в Туймазах сетчатые контейнеры для сбора полиэтиленовой тары и алюминиевых банок. В настоящее время собранные с контейнеров для раздельного сбора мусора отходы отвозят на мусоросортировочный комплекс в Октябрьском.

На территории туймазинского полигона твердых коммунальных отходов уже завершено строительство мусоросортировочного комплекса. Он способен перерабатывать до 100 тысяч тонн отходов в год. В объект было вложено около 140 миллионов рублей.

- В настоящее время ведется работа по получению разрешительной документации для ввода комплекса в эксплуатацию. Реализация данного проекта решит ряд важных проблем, таких как занятость населения, увеличение объемов производства и, конечно же, снизит нагрузку на экологию, - поделился Шакиров.

Комплекс оснащен современным оборудованием российско-немецкой фирмы «Хусманн Рус», системой «Грохот», которая позволит просеивать органическую фракцию, на первом этапе извлекая из отходов около 30% непригодных для дальнейшего использования отходов. Оставшиеся 70% отходов подают на сортировочную линию, где происходит более глубокое извлечение вторичных материальных ресурсов. Установка «Шредер» измельчает крупногабаритные отходы, ветки, бревна, что позволяет уменьшать объемы захораниваемых на полигоне отходов.

- Введение комплекса в эксплуатацию позволит создать более 50 новых рабочих мест, продлить сроки эксплуатации полигона, увеличить долю извлечения вторичного сырья и его повторное использование. Также планируется строительство еще одного такого же по мощности мусоросортировочного комплекса в городе Белебее. В настоящее время уже проведены инженерно-геологические и геодезические изыскания на участке, выделенном для строительства мусоросортировочного комплекса, ведутся проектные работы, - рассказал руководитель «Экология Т».

Ильнур Шакиров также рассказал, что в Давлекановском, Буздякском, Ермекеевском, Бакалинском, Чекмагушевском и Шаранском районах планируют построить шесть мусоросортировочных участков. Сортировка отходов там будет механизирована, а разделение будет осуществляться на мелкую и крупную фракции. Вся органика будет оставаться на небольших сельских полигонах, а вторсырье пойдет на глубокую сортировку и переработку. Предполагается, что тем самым уменьшится количество захораниваемых отходов и будут продлены сроки эксплуатации полигонов.

- Работа, проводимая нами по реализации «мусорной реформы» - это задел на будущее. Сейчас одной из главных задач и целей национального проекта «Экология» является обеспечение жителей удобной инфраструктурой раздельного сбора отходов по примеру европейских стран, ведь цель реформы - максимальное разделение мусора и уменьшение количества захораниваемых отходов. Быстрее справиться с этой задачей может помочь активное участие жителей в раздельном сборе отходов, - отметил руководитель объекта.

Отметим, что на территории предприятия не чувствуется неприятных запахов. По словам руководителя, это потому, что на территории объекта работниками соблюдаются все необходимые нормы - окружающей среде и жителям близлежащих населенных пунктов не наносится никакого вреда.

Буздякский консервный комбинат

Во время путешествия участники пробега «Комсомольской правды» подкреплялись продукцией «Буздякского консервного комбината» (входит в АО «Пищепром»).

Еще в начале поездки мы перекусили хот-догами, добавив в них «Сырный» соус бренда «Буздякский». Да, именно так! На Буздякском комбинате производят не только всем известные томатные соусы и готовые супы, но и, например, вкуснейшие майонезные соусы. На ужин у нас был легендарный буздякский борщ. Приготовить его оказалось очень просто и быстро: содержимое банки добавили в кипящую воду и через пять минут вкусный суп был уже готов. К чаю ждала еще одна новинка - протертые ягоды от «Буздякского». Протертые ягоды с хлебом - настоящий вкус детства!

Буздякский консервный комбинат уже более 40 лет является крупнейшим производителем плодоовощной консервации в Башкортостане. Продукцию бренда знают и любят не только в республике, но и по всей России и даже за рубежом.

Сегодня у компании широкий ассортимент продукции. Это соусы, майонезы, кетчупы, томатная паста, готовые супы, овощная консервация, протертые ягоды, соки и нектары.

«Буздякский консервный комбинат» всегда на связи со своими покупателями, учитывает их пожелания при разработке новинок.

В ноябре 2021 года АО «Пищепром», в состав которого входит Буздякский консервный комбинат, отмечает 20-летний юбилей. Желаем компании продолжать активно расти и развиваться, радовать нас своими новинками и покорять новые рынки.

Горнолыжный комплекс

«Уязы-Тау»

После долгого и насыщенного встречами дня мы направились в горнолыжный комплекс «Уязы-Тау», чтобы провести там ночь и набраться новых сил.

Комплекс расположен в 180 км от Уфы, в сторону Самары, рядом с городом Октябрьский, на возвышенности, откуда открываются завораживающие виды природы. Участники пробега расположились в уютном двухэтажном домике. Для комфортного пребывания здесь есть все условия: отопление, кухонная зона, душевая, удобные кровати, телевизор и пр. Также у нас была возможность сходить в баню и хорошенько в ней попариться.

На следующее утро бодрые и отдохнувшие мы решили прогуляться по «Уязы-Тау», чтобы полюбоваться местными красотами. Нас сопровождала менеджер комплекса Гульназ Хабибуллина.

Менеджер рассказала нам, что горнолыжный комплекс функционирует с 2009 года. Принимает любителей и мастеров горнолыжного спорта и сноуборда со всей России. ГЛК «Уязы-Тау» готовы предоставить комфортные условия проживания как в коттеджах на вершине горы, так и в гостинице у ее подножия, где зимой находятся прокат горнолыжного снаряжения и отличные трассы для всех приезжающих.

В основном сюда приезжают отдохнуть семьи с детьми, а также большие компании. Всего в комплексе домов, подобных тому, в котором жили мы, расположено восемь, в которых возможно размещение до 15 человек. Имеется банный комплекс, летом на территории функционирует открытый бассейн. Для любителей пожарить шашлыки возле каждого строения предусмотрена мангальная зона. Также на территории расположен мультикоттедж с восемью отдельными номерами, для небольших компаний до четырех человек. Особенную популярность он приобрел во время пандемии.

Для тех веселых компаний, которые не хотят оставаться в комплексе на ночь, есть возможность провести время в одной из десяти комфортных беседок. Они оснащены электричеством, а также возле каждой есть удобная мангальная зона. Желающие отметить большое мероприятие могут это сделать на большой застекленной террасе, расположенной на территории «Уязы-Тау», которая прекрасно подходит для проведения торжественных мероприятий, таких как свадьба или юбилей.

Помимо прочего, горнолыжный комплекс предлагает возможности для интересного проведения досуга: поездки на квадроциклах и сигвеях, а также конные прогулки. Гости «Уязы-Тау» особенно любят устраивать фотосессии на фоне местных пейзажей.

Ну и конечно же, так как «Уязы-Тау» - это прежде всего именно горнолыжный комплекс, зимой здесь просто нет отбоя от желающих вдоволь покататься на лыжах и сноуборде, а любой взрослый, как и ребенок, будет счастлив прокатиться на сноутюбинге на специальных трассах. Приезжать со своим снаряжением, кстати, совсем необязательно - аренда лыж и сноубордов, на любой возраст, имеется в самом комплексе. Перекусить или полноценно подкрепиться можно как в кафе у подножия горы, так и на вершине склона в ресторане «На горе», с которого открывается панорама на красоты природы нашей республики.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Тепло распрощавшись с гостеприимными сотрудниками турбазы, участники автопробега «Комсомольской правды» направились в Белебей. Город с богатой историей, активно развивается и с каждым днем становится все краше.

Белебей

В текущем году Белебей стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях с проектом «Центр Старогородецкий». Частью данной инициативы является «Квартал Тюремного замка».

Объект с богатой историей

Тюремный замок был возведен в эпоху правления Екатерины Великой в 1775 году. Он использовался в качестве пересыльной тюрьмы на Сибирском тракте во времена Пугачевского восстания.

Тюрьма имела собственную церковь, которая обслуживала заключенных, однако горожан туда не пускали. Сооружение было рассчитано на 150 человек, и по воскресеньям и праздникам оно наполнялось арестантами, которые слушали проповеди настоятеля Никольского храма протоирея Павла Лукина. Еще при тюрьме была небольшая библиотека, в которой выписывались журналы «Вокруг света» и «Русский паломник».

В годы репрессий в тюрьме появились политические заключенные. Ходят слухи, что здесь происходили массовые расстрелы.

Спустя годы эта территория станет центром культурной и социальной жизни города. Сегодня здесь находится более 20 объектов культурного наследия. Сейчас объект пустует, однако местные власти рассчитывают сделать место живым и интересным для всех горожан.

Место для самовыражения

Новый проект предполагает создание на базе здания тюремного замка исторического центра, а также центра производства с кафе, музеем и гостиницей. Реализовывать инициативу планируют в несколько этапов. Планируется благоустройство в целом центральной исторической части города, что позволит привлечь инвестиции.

Чтобы в 2022 году квартал сформировался как полноценный исторический центр, предлагается благоустройство с созданием центральной площади и поэтапного ремонта здания Тюремного замка. К 2025 году запланирована полная активация здания замка. К его наполнению подключатся местные бизнес-сообщества, крупные инвесторы и творческие индивидуальные предприниматели.

- В целом концепция квартала - это место встречи и взаимодействия разных категорий горожан, объединенный зеленым каркасом с центральной площадью у Тюремного замка. Создаются разные пространства, которые формируют новые возможности для творческого производства, открытого образования, знакомства с историей и самовыражения, - отмечают сотрудники городской администрации.

Также авторы проекта предлагают возвести павильон для организации открытых образовательных и культурных мероприятий, небольших концертов и демонстрации результатов творческого производства.

- Исторический маршрут соединит исторические здания Белебея, где происходили интересные форматы обмена знаниями, навыками, эмоциями и товарами между людьми. Основная цель благоустройства исторического центра - это сохранение объектов культурного наследия, привлечение туристов, создание туристического маршрута, - рассказали местные власти.

Досуг для каждого

Центром притяжения белебеевцев стал обновленный «Парк поющих родников».

Парк организован вокруг пруда, который был создан еще в 50-е годы прошлого столетия. В 1986 году состоялась его первая реконструкция, а через десять лет он был принят в эксплуатацию. Здесь появились военно-мемориальный комплекс «Защитникам Отечества», а также объекты культурного и досугового характера.

В 2001 году для жителей города была открыта танцевальная площадка с крытой металлической сценой, мраморным полом, узорной металлической оградой. Ее вместимость составляла 300 человек.

- На сегодняшний день территория связана с досугом жителей в прогулочной и набережной части, активным отдыхом (экстремальный парк «Вертикаль», «ВелоПампТрек»), работают детские аттракционы. В 2019 году Белебей стал одним из победителей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. И вот в 2020 году проект реализован в полном объеме, -рассказало руководство города.

В целом на благоустройство парка было потрачено 231 миллион рублей. Средства были выделены из федерального, республиканского и местного бюджетов. Также были дополнительные затраты на строительство подходов к парку (9,85 миллиона) и стоянки (17,7 миллиона).

Благоустройством набережной городского пруда и прилегающей к нему территории занимались ООО «Стройсервис», ООО «УралСпецСтрой», ООО «Благоустрой+». Строители выполнили работы по устройству сооружений и обновлению покрытий из асфальта и бетона, соорудили деревянную террасу вдоль береговой линии, а на пляж завезли песок. Также обеспечили парк дополнительным новым водопроводом и канализацией. Помимо прочего, появились новое освещение, удобные скамейки, качели, велопарковки, травяной газон, башни спасателей и пляжные раздевалки.

Перезагрузка территории городского пруда произвела огромное впечатление на жителей района, нашла многочисленные положительные отклики у белебеевцев и гостей города.

«Белебеевский молочный комбинат»

Следующим объектом второго дня нашего автопробега стал «Белебеевский молочный комбинат». Нам удалось продегустировать продукцию предприятия и пообщаться с ее сотрудниками.

«Белебеевский молочный комбинат» был образован в 1932 году и в настоящее время является одним из самых крупных российских производителей полутвердых сыров. Ежемесячно комбинат производит и продает более 1000 тонн продукции, а главный бренд компании, «Белебеевский», является одним из лидеров среди полутвердых сыров в России. Также с 2019 года на Белебеевском комбинате выпускаются французские мягкие сыры под маркой Supreme. По вкусу и уровню качества они могут соревноваться с сырами, которые производят в самой Франции.

Помимо сыров, комбинат производит молочную сыворотку, которая пользуется спросом у крупных компаний, специализирующихся на производстве выпечки и кондитерских изделий.

Стоит отметить, что «Белебеевский молочный комбинат» производит свои товары только из 100% свежего и натурального молока. Изготавливать продукцию высокого качества предприятию помогает внедрение в производство высокотехнологичного оборудования.

Продукцию высоко оценивают не только потребители, но и ведущие эксперты страны. В 2020 году «Белебеевский молочный комбинат» получил награду «Лидер качества», которая присуждается товаропроизводителю, стабильно выпускающему качественную и безопасную продукцию. Заявленные на участие в конкурсе сыр полутвердый «Голландский» и масло сливочное «Крестьянское» стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России», кроме того, масло сливочное «Крестьянское» стало призером «Золотая сотня» в номинации «Продовольственные товары».

Научно-производственное предприятие «АММА»

Далее участники автопробега посетили Научно-Производственное Предприятие «АММА». Вместе с заместителем директора по строительству Кириллом Исаевым мы прогулялись по цехам предприятия.

НПП «АММА» начало свою работу в 2010 году. Основная продукция предприятия - блочно-модульное оборудование и каркасно-панельные здания.

- Производимая нами продукция, как правило, используется при обустройстве различных месторождений в труднодоступных районах нашей страны. Мы изготавливаем здания промышленного, складского, административно-бытового назначения, - рассказал Кирилл Исаев.

Если заказчику нужны небольшие по габаритам здания максимальной заводской готовности, то в этом случае принимается блочно-модульное исполнение. И практически готовое здание монтируется на фундамент и подключается к инженерным сетям. Это могут быть котельные, различные насосные, посты охраны, технологические блоки и многое другое.

- Если же необходимо здание значительных размеров в плане или по высоте, то в этом случае принимается каркасно-панельное исполнение. Здание разбивается на комплектующие, надежно упаковывается и отправляется к месту строительства, где в последующем возводится. Как правило, это объекты промышленного назначения: механические мастерские, цеха по ремонту, компрессорные, склады, - пояснил нам заместитель директора предприятия.

Клиенты «АММА» - это крупные российские предприятия нефтеперерабатывающей и газоперерабатывающей, нефтехимической, золотодобывающей, атомной промышленности.

Предприятие является членом некоммерческого партнерства саморегулируемой организации работодателей «Союза Строителей Республики Башкортостан», а также членом саморегулируемой организации «Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли»» и может выполнить работы как по разработке проектной документации, так и по организации строительно-монтажных работ.

Миссия компании - создание лучших технологических решений. Вся работа компании направлена на достижение этой цели.

Для этого требуется постоянно совершенствовать качество своей продукции, технологии производства, выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам, а также разрабатывать инновационные продукты. Одно из последних внедрений - блочно-модульная насосная станция «АММА», полезная модель, которая зарегистрирована в Роспатенте.

Предприятие с 1 июня 2017 года имеет статус резидента территории опережающего социально-экономического развития города Белебей (ТОСЭР), формируемый Минэкономразвития России. По состоянию на 1 июля 2021 года НПП «АММА» создало 167 рабочих мест. Общий объем инвестиций - более 275 миллионов рублей.

Белебеевский машиностроительный завод

Следующей остановкой второго дня нашего автопробега стал «Белебеевский машиностроительный завод». Генеральный директор предприятия Ринат Мусин радушно встретил нас, рассказал об объекте и показал все этапы производства.

Как поведал нам Ринат Наилевич, «Белмашзавод» занимается производством насосного оборудования для сельского хозяйства и нефтегазовой промышленности. Предприятие изготавливает продукцию не только для регионов Башкирии и России, но и активно экспортирует ее в страны ближнего зарубежья: в Беларусь и Казахстан.

ООО «Белмашзавод» начал свою работу в октябре 2014 года путем преобразования ЗАО «Белмашзавод». С 2001 года ЗАО «Белмашзавод» правопреемник - ГУП «Белебеевский машиностроительный завод», который был основан еще в 1942 году.

В настоящее время на заводе работают 97 человек. Производство состоит из трех подразделений: литейное производство, механо-сборочное производство и ремонтная служба.

Завод активно развивается и внедряет в производство новые технологии. Получаемую прибыль руководство направляет на модернизацию производственных площадей. Например, предприятие отстроило заново литейный цех только лишь своими силами.

Также специалисты санкт-петербургского Центрального научно-исследовательского института материалов специально для производства разработали линии по пленочно-вакуумной формовке. Данное новшество сделало деятельность завода экономически более выгодной, а также повысило качество изготавливаемой продукции.

«Белебеевский машиностроительный завод» зарекомендовал себя как надежный производитель и поставщик насосного оборудования. За годы плодотворной работы башкирское предприятие заслужило доверие массы специалистов ряда сфер: нефтяной и газовой промышленности, предприятий агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, а также строительно-монтажных организаций.

- Многолетний опыт работы в своей традиционной нише, профессионализм сотрудников и высокая квалификация исполнителей позволяют нам сегодня чувствовать себя достаточно уверенно. Мы стремимся сохранять давние наработанные связи, приобретать и развивать новые, - заявил нам Ринат Мусин.

Белебеевский завод «Автонормаль»

А знали ли вы, что сегодня на всех автомобилях, которые ездят по дорогам России, есть детали, произведенные на АО «Белебеевский завод «Автонормаль». Его доля на российском рынке крепежных изделий для автопрома составляет порядка 36%. Завод является основным поставщиком крепежных изделий для таких крупных концернов, как «КАМАЗ», «АВТОВАЗ», «Volkswagen», «Renault», «Группа ГАЗ», «Aurus» и других.

4 февраля 1967 года Постановлением Совета Министров СССР было принято решение о строительстве Белебеевского завода нормалей и метизов. 18 января 1971 года на основании приказа министра автомобильной промышленности СССР № 17 завод «Автонормаль» вступил в строй действующих - в эксплуатацию принята первая очередь главного корпуса. В 2019 году завод вошел в госкорпорацию «Ростех». Благодаря поддержке Минпромторга России, властей Республики Башкортостан удалось предотвратить банкротство завода и запустить процесс его полной трансформации, завершить которую планируется к 2026 году.

В 2020 году на заводе проводилась работа по повышению операционной эффективности и производительности труда, освоению новых технологий, улучшению качества продукции. Первые результаты не заставили себя ждать: в 2020 году предприятие заключило долгосрочный контракт с «Volkswagen» на поставку автомобильного крепежа для российских заводов компании. Ежегодно завод будет поставлять более девяти миллионов единиц болтов для легковых автомобилей марки «Volkswagen» и «Škoda». Продукция завода - единственная в России прошла сертификацию по стандартам Союза автомобильной промышленности Германии VDA (Verband der Automobilindustrie) и получила сертификат качества. В сентябре того же года предприятие получило подтверждение качества продукции и от альянса «Renault-Автоваз», а уже в этом году приступило к замене иностранного крепежа на российский в «LADA Vesta» и «X-RAY».

Сегодня «Белебеевский завод «Автонормаль» ежедневно производит свыше шести миллионов деталей, в среднем один болт в секунду. Последние два года предприятие активно внедряет новые технологии, которые позволяют улучшить потребительские качества крепежа и сделать его конкурентоспособным по отношению к импортному, в том числе и по качеству. Вся продукция завода проходит через линию автоматической сортировки, где каждое изделие оценивается системой контроля по 13 параметрам. Это позволяет предприятию гарантировать качество на уровне 99.9%.

В 2021 году предприятие отметило полувековой юбилей - 50 лет с момента основания, и открывает новую страницу своей истории.

«Красноусольская Премиум»

Погода в дни нашего путешествия выдалась совсем не жаркой: температура воздуха держалась на невысоких отметках. Однако поездка для нас выдалась очень плотной и чрезмерно богатой на интересные события и встречи, и поэтому нам довольно часто приходилось пополнять запасы жидкости в организме. В этом нам помогла газированная и негазированная питьевая вода «Красноусольская Премиум» производства ООО «Живая Вода».

«Красноусольская» - самый известный бренд в Башкирии, который существует на рынке уже более 20 лет. Ее качество отмечается как на российском, так и на международном уровне. Воду разливают в географическом центре Башкирии в одном из живописных горнолесных районов республики - на территории легендарного санатория «Красноусольск».

- Экологически чистый источник нашей воды числится под номером 12 и является природным лечебным фактором санатория. Мы гордимся тем, что наша вода действительно настоящая и живая, поскольку мы не используем никаких химических добавок при работе с продуктом. Качество воды, произведенной нашим предприятием, неоднократно отмечалось на российском и международном уровне, - заявляет представитель ООО «Живая Вода».

Производителям удается сохранить целебные свойства воды в полной мере благодаря уникальной двухэтапной системе очистки без применения каких-либо химических добавок.