«Боимся, что останемся на улице»: в Уфе медики опасаются, что из-за централизации потеряют работу

Лаборанты в клиниках переживают, что могут потерять работу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На днях в редакцию «Комсомолки» обратился сотрудник лабораторной службы уфимской больницы скорой помощи. По словам медика, недавно всех лаборантов предупредили, что лабораторная служба в Уфе, как впрочем, во всей Башкирии, да и в России в целом, будет реорганизована – а точнее, централизована. Это значит, что в городе-миллионнике останется всего две центральные лаборатории, куда будут привозить биоматериалы на анализ, - в РКБ им. Куватова и в ГКБ №13.

- При этом нам ничего толком не объяснили, сколько лаборантов будут работать там, и есть ли у лаборантов из других больниц риск потерять работу. Как вообще будут набирать кадры в эти централизованные лаборатории, а главное – что будет с нами? Чем теперь мы будем заниматься, только лишь забором биоматериала? Есть ли вероятность, что с этой централизацией половину наших лаборантов могут попросить на выход? Знаете, в наше время не так-то просто найти новую работу, а ведь у нас всех семьи, дети, - сетует сотрудник БСМП, пожелавший не называть свое имя.

Что же теперь будет с медицинскими лабораториями, как их централизация скажется на пациентах и самих сотрудниках, попыталась разобраться «КП-Уфа».

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Начнем с того, что медицинская лабораторная служба в Башкирии будет реорганизована, в региональном Минздраве анонсировалось давно.

- Анализы пациентов в Уфе будут исследоваться только на базе 13-й городской больницы и в РКБ имени Куватова. Пункты забора останутся в каждой медицинской организации. Проект централизации лабораторной службы реализуется уже в 29 субъектах страны, теперь к ним присоединился и Башкортостан, - гласит запись от 17 февраля 2020 года на сайте ведомства.

В Минздраве тогда объясняли: для пациентов при таком варианте ничего не изменится. Сдавать анализы и забирать их результаты также нужно будет по месту жительства. Зато сами результаты будут гораздо точнее за счет современной высокоточной аппаратурой, позволяющей лучше изучить биоматериал.

Для пациентов сдача анализа останется прежней - по месту жительства Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Если в обычной поликлинике ранее были доступны только около 60 видов анализов, теперь их количество вырастет до 400. Это поможет сократить походы в платные медучреждения, - объясняли в ведомстве. – Кроме того, если раньше результаты некоторых исследований (например, на гормоны или онкомаркеры) приходилось долго ждать, то благодаря централизации эти исследования будут выполняются день в день.

Еще один момент: 72 часа анализы будут храниться в поликлинике, и если у врачей возникнут вопросы, то исследование можно будет провести повторно.

- За три года планируется, что в республике появится 12 центров лабораторной службы. Ручной труд станет минимальным, а значит, анализы будут точнее. При этом свои результаты пациенты смогут получать сразу на свой мобильный телефон, – ранее уточнял глава регионального Минздрава Максим Забелин.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ МЕДИКОВ-ЛАБОРАНТОВ

На вопрос, как же теперь будут работать медики уфимских лабораторий, в пресс-службе ведомства здравоохранения удивились – почему вообще у лаборантов возникают какие-либо опасения, ведь… утвержденного документа по реорганизации и централизации именно уфимских лабораторий еще нет.

- Если говорить про проект по реорганизации лабораторной службы по Башкирии, то он уже завершен и работает. В первую очередь, этот проект касался районов республики, но для жителей ничего не изменилось – они как сдавали анализы у себя в поликлинике, так и сдают. А вот по реорганизации лабораторий города Уфы еще нет утвержденного документа, это пока только на рассмотрении. Поэтому все городские лаборатории (в больницах и поликлиниках) в данный момент продолжают работать в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Минздраве отмечают, что централизация лабораторий позволит получать более точные анализы и исключить человеческий фактор Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ САМИХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

А вот как сообщила в прямом эфире «Комсомолки» заведующая централизованной клинико-диагностической лабораторией второго уровня ГКБ №13 Светлана Музюкова, централизация лабораторий (во всяком случае, в поликлиниках) начнется уже с 1 января 2022 года.

– В лаборатории ГКБ №13 полностью поменялось оборудование – теперь это высокоточные и высокопроизводительные анализаторы. С февраля 2020 года произошло поэтапное присоединение лабораторий, выполняющих плановое исследование, – поделилась Музюкова.

В первую очередь централизация лабораторий, по словам медика, будет полезна для самих пациентов, ведь все результаты анализов будут храниться в единой системе. То есть сдав анализ в одном медучреждении, человек может прийти на прием в другое, и врач через единую систему сможет ознакомиться с результатами.

- Это позволяет исключить дублирование анализов, потерю результатов, а также лечащий врач сможет пронаблюдать динамику, – уточняет заведующая КДЛ ГКБ №13.

Кстати, а вот в плане штата, то для централизованных лабораторий ничего не изменилось – то есть сотрудники лаборатории остались в прежнем составе, но благодаря современному оборудования прекрасно справляются с возросшей нагрузкой.

- Все сотрудники лаборатории сертифицированы, каждый из них прошел обучение. 85% сотрудников – специалисты первой и высшей категории, и лишь немногие – молодые работники, недавно закончившие училище. Всего в штате работает 56 человек, - отметила Музюкова.