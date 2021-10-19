Инженер-расчленитель и таинственный поджог: как работают уфимские следователи-криминалисты

Найти убийцу по одному отпечатку - сложно, но можно Фото: Олег УКЛАДОВ

19 октября свой профессиональный праздник отмечают следователи-криминалисты. «Комсомолка» уже не раз писала о том, как работают башкирские сыщики, с какими рисками и трудностями им каждый день приходится сталкиваться. Сегодня самыми сложными и запутанными уголовными делами, которые им приходилось раскрывать, поделились следователи-криминалисты Управления следственного комитета Башкирии Ильшат Сафин и Алмаз Габдрахманов.

МЕЧТАЛ ЛОВИТЬ УБИЙЦ, КАК В ФИЛЬМАХ

Ильшат Сафин признается, что с самого детства мечтал быть сыщиком. Затаив дыхание, он смотрел фильмы, где отважные следователи лихо раскрывают запутанные преступления и находят убийц по одному отпечатку пальца. Окончив в 2013 году факультет права в БашГУ и отслужив год в армии, Ильшат Сафин пополнил ряды уфимских следователей, а в 2021 году его уже пригласили в отдел криминалистики в следственном управлении.

- Когда только начинал работать, испытывал радость и гордость за свою профессию. Со временем пришло понимание, что работа следователя сильно отличается от художественного сценария. Это только в фильмах бывает: приехал на место преступления, осмотрелся, сразу же нашел улики и все готово. На самом деле это очень кропотливая работа, которая, бывает, длится годами и даже десятилетиями. Очень сложно порой выдержать нагрузку и темп работы. Здесь требуются железная выдержка, крепкое терпение и стальные нервы, - признается Ильшат Сафин.

Ильшат Сафин с детства мечтал раскрывать преступления - как лучшие сыщики из сериалов

РАСКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ 8 ЛЕТ

На счету у следователя – десятки сложных и запутанных преступлений, которые все же удалось раскрыть. Но одно из них – запомнилось особенно.

Эта история произошла еще в 2013 году: в сгоревшем частном доме в Бирске пожарные обнаружили труп 25-летнего парня. Было видно, что погибший до последнего пытался спастись и выбраться на улицу, но дверь кто-то подпер изнутри. Сразу было понятно – это отнюдь не несчастный случай.

- Следователям удалось установить, что в тот вечер погибший пригласил к себе в гости компанию из семи мужчин. Они вместе распивали алкоголь, но в какой-то момент между хозяином дома и его 30-летним знакомым произошла ссора. Гость нанес хозяину несколько ударов по голове, а когда тот потерял сознание, решил поджечь дом, чтобы скрыть следы преступления. Другие парни все это видели, но не стали его останавливать, чтобы не попасться под горячую руку. Подозреваемый уже тогда славился своим неадекватным поведением и любовью к дракам. Поэтому, когда на допросе он заявил следователям, что в тот вечер вообще находился в другом месте, остальные свидетели это подтвердили, опасаясь расправы. В итоге на тот момент никаких других доказательств его причастности к преступлению не было, поэтому раскрыть уголовное дело сразу же не удалось, - рассказывает Ильшат Сафин.

Спустя несколько лет следователи снова вернулись к этому делу, и на этот раз им удалось найти необходимые зацепки. Прошло достаточно времени, и версии свидетелей уже не оказались столь слаженными, было много противоречий. В итоге в 2021 году было вновь возобновлено расследование, проведены допросы и очные ставки, и, наконец, картина преступления полностью сложилась.

- Под тяжестью собранных доказательств наш подозреваемый не стал отпираться и во всем сознался. Ему было предъявлено обвинение в убийстве, сейчас он находится в СИЗО. Впрочем, ему не привыкать – за эти годы он неоднократно был судим за причинение вреда здоровью и кражи. Как только завершится следствие, дело передадут в суд, - уточняет следователь-криминалист.

«ЛУЧШЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ, ЧЕМ ВТОРЫМ – В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ»

А вот Алмаз Габдрахманов признается – работа следователя-криминалиста изначально совсем не входила в его жизненные планы. На первых курсах университета парень мечтал о том, как будет заниматься юридической деятельностью в сфере бизнеса, но уже ближе к концу учебы понял – его призвание – раскрывать преступления и ловить преступников.

- Если многие идут по стопам своих родителей, то в моем случае было все ровно наоборот. Мой отец – видный деятель сельского хозяйства Башкирии, и я прекрасно понимал, что вряд ли смогу переплюнуть его заслуги. Поэтому решил для себя: пусть лучше буду первым в правовом поле, чем вторым – в сельскохозяйственном. Вот такой вот поворот, и в августе 2017 года я пришел на работу в Следственный комитет, - улыбается Алмаз Габдрахманов.

Алмаз Габдрахманов работает в органах следствия с 2017 года

ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРА-РАСЧЛЕНИТЕЛЯ, КОТОРОМУ ГРОЗИТ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК

Самым же громким и запоминающимся уголовным делом следователь считает леденящую душу историю о стерлитамакском инженере, который насиловал женщин, а еще двоих – убил и расчленил, а останки разбросал в лесу. При этом одной из жертв сексуального насилия извращенца стала… его собственная жена.

Напомним, эта громкая история началась с того, что в октябре 2020 года в полицию обратилась мать 43-летней жительницы Стерлитамака. Обеспокоенная женщина заявила, что ее дочь ушла вечером 9 октября и не вернулась, несмотря на то, что утром ей нужно было быть на работе. Поскольку Наиля раньше не уходила из дома и уж тем более никогда не прогуливала работу, мать заподозрила неладное и обратилась за помощью в полицию.

Уже вскоре стало ясно: в пропаже женщины усматривается криминальный след. Дело передали следователям, которые, изучив детализацию телефонных соединений, выяснили, что в последние дни Наиля С. часто созванивалась с неким мужчиной, и последний звонок поступал также от него. К тому времени уже было очевидно, что женщина мертва, вот только тело до сих пор обнаружить не удалось.

- Вскоре удалось вычислить и личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Стерлитамака. Высшее образование, инженер на крупном предприятии, знакомыми и коллегами характеризовался только с положительной стороны. Поначалу он всячески отрицал свою причастность к преступлению. На допросах утверждал, что с пропавшей они знакомы и часто созванивались, но очень давно не виделись вживую. Однако, под тяжестью собранных улик все же признался в содеянном – мол, повздорили, он толкнул ее, женщина упала и ударилась головой об стул и умерла. Испугавшись, в полицию звонить не стал. Вместо этого расчленил тело, расфасовал по полиэтиленовым пакетам, вывез на границу Миякинского района и сбросил в овраг. На указанном месте действительно обнаружились человеческие останки (уже изрядно обглоданные дикими зверями – Ред). Экспертиза ДНК показала, что они действительно принадлежат пропавшей, - рассказывает следователь-криминалист Алмаз Габдрахманов.

А вот дальше началось самое интересное. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что у подозреваемого есть сильное влечение к совершению насильственных действий сексуального характера. Первой жертвой извращенца стала… его собственная супруга. В беседе со следователями женщина призналась, что всегда была против таких отношений, а потом как-то он ее избил и изнасиловал. После этого она подала на развод, но в полицию об этом не сообщила.

Наиля была не первой жертвой инженера-расчленителя

Оставшись без жены, подозреваемый долго не горевал. Познакомившись в 2020 году по переписке в интернете с жительницей Альшеевского района, он решил наведаться к ней в гости. Вот только романтическое свидание закончилось совсем не так, как ожидала женщина: кавалер напоил ее, жестоко избил и изнасиловал. Побоявшись огласки и умирая от стыда, она не стала обращаться в полицию, а подозреваемому в очередной раз все сошло с рук.

- Но самое интересное, что, анализируя аналогичные нераскрытые преступления прошлых лет, мы наткнулись на уголовное дело, которое возбудили еще в 2007 году. Тогда в Стерлитамаке без вести пропала 30-летняя женщина, а через полгода в лесу нашли ее череп. Вырисовалась интересная картина: женщину убили, расчленили, а останки раскидали по лесу. А вскоре выяснилось, что подозреваемый был хорошо знаком с пропавшей – они часто отдыхали в одной компании. Конечно, подозреваемый всячески отрицал свою вину, но детализация телефонных соединений показала, что последним, кто общался с убитой до ее пропажи, был именно наш инженер. Позже удалось выяснить, что в тот день они и находились приблизительно в одном районе. А главное, что заново опрошенные нами свидетели подтвердили – подозреваемый мог легко расправиться с пропавшей. В итоге наш инженер сначала сознался в убийстве, а теперь снова все отрицает, - рассказывает Алмаз Габдрахманов.

Отрицай - не отрицай, а отвечать за содеянное придется по всей строгости закона. Следователи четвертого отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет собрали все доказательства его причастности к 3 эпизодам изнасилования, 4 эпизодам насильственных действий сексуального характера и двум убийствам с последующим расчленением и сокрытием тел. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в Верховном суде Башкирии, а самому инженеру-расчленителю светит пожизненный срок.