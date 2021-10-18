Флагман российской нефтехимии отметил юбилей: «Уфаоргсинтезу» исполнилось 65 лет

Именно здесь производится до 30% всего российского фенола, около 15% полиэтилена и 8% полипропилена

Бывший «Уфимский завод синтетического спирта», а ныне «Уфаоргсинтез», отметил 65-летие со дня получения первой продукции. Сегодня предприятие без тени сомнения можно назвать флагманом нефтехимической промышленности: именно здесь производится до 30% всего российского фенола, около 15% полиэтилена и 8% полипропилена. Ежегодно завод производит 47 тысяч тонн ацетона – это лучший показатель среди всех предприятий отрасли в нашей стране.

История «Синтезспирта» началась с распоряжения министерства химической промышленности СССР, подписанного в 1949 году. Датой запуска предприятия считается 16 октября 1956 года – именно тогда башкирские нефтехимики получили первые литры синтетического спирта. За свою богатую историю предприятие несколько раз модернизировалось, расширяло ассортимент выпускаемой продукции и, конечно же, завоевывало престижные награды. В 1966 году завод был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

«Уфаоргсинтез» является частью уфимского нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса, и вместе с тремя НПЗ является предприятием «Башнефти», входящей в состав «Роснефти». Интеграция в единую производственную цепочку нефтеперерабатывающего комплекса Компании открыла широкие возможности для развития Уфимской группы заводов: были внедрены передовые стандарты управления, оптимизированы производственные процессы, значительно возросла эффективность производства и снижены операционные и логистические затраты. В эксплуатацию были введены новые установки и оборудование.

Датой запуска предприятия считается 16 октября 1956 года

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ

Накануне 65-летнего юбилея «Уфаоргсинтеза» «Комсомолке» удалось побывать на заводе, где нас познакомили с производственными цехами и потрясающими людьми, которые там работают. Начальник производства полиэтилена Олег Дмитриев рассказал об особенностях готовой продукции и о том, какие привычные всем товары получаются из уфимского сырья.

– Сейчас мы находимся в цехе по производству полиэтилена высокого давления. Производство предназначено для выпуска полиэтилена различных марок, который отгружается как за границу, так и по всей стране. Применяется наш продукт в самых различных сферах: это и кабельная продукция, изготовление различных труб, пленки – как пищевые, так и технологические. Делают из него и различную посуду, емкости. Всего на производстве полиэтилена три площадки. В этом комплексе у нас есть также единственная в стране установка по производству синтетического каучука, – рассказывает Олег Дмитриев.

УСПЕХИ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

Что интересно, завод – в числе лидеров отрасли и по импортозамещению. Так, 2 года назад «Уфаоргсинтеза» провели опытно-промышленную наработку нового каучука СКЭПТ-Э, по своим свойствам сопоставимого с лучшими импортными аналогами. Ранее такой продукт в России не производился. Среди импортозамещающей продукции также стоит отметить и ряд трубных марок балена (полипропилена) для горячего водоснабжения. Раньше их завозили из-за границы.

Значительных успехов «Уфаоргсинтез» добился в том числе и в импортозамещении

Продукция предприятия широко используется в производстве оргстекла, фенолоформальдегидных смол, алкил-фенолов, пленок, товаров технического, сельскохозяйственного назначения, резинотехнических изделий, а также в машиностроении, легкой промышленности, медицине, электронике и электротехнике.

Планами по дальнейшей модернизации «Уфаоргсинтеза» с нами поделился и.о. гендиректора предприятия Николай Каширин.

На фото: и.о. гендиректора предприятия Николай Каширин

– С 2016 года «Уфаоргсинтез», совместно с предприятиями компании «Башнефть», вошел в состав «Роснефти». С тех пор на нашем предприятии началась работа по обновлению основных фондов. В 2018 году была реконструирована установка кумола, а сейчас готовится большой проект обновления всего завода – это строительство комплекса полиолефинов. Он будет включать в себя новую установку пиролиза и новые установки по производству полиэтилена и полипропилена, – подчеркнул Николай Каширин.