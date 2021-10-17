Мама - поэтесса, папа - предприниматель: уфимка ищет для трехмесячного сына новых родителей через соцсети

Виктория признается, что ее беременность была желанной, хоть отец и сразу отказался от малыша

Очень необычный пост на днях опубликовала 33-летняя уфимка Виктория Ф. На своей странице в соцсетях женщина заявила, что ищет для своего трехмесячного сынишки приемных родителей, которые станут любить и заботиться о ребенке. Пост вызвал шквал недоумения и негодования у подписчиков уфимки. Многие возмутились, что Виктория пытается избавиться от сына, словно он котенок или щенок. Некоторые даже грозятся написать заявление в полицию или в органы опеки, чтобы те обратили внимание на нерадивую мамашу. Вот только на деле ситуация оказалась куда серьезнее и печальнее. О своей тяжелой судьбе и непростом решении отдать малыша на усыновление Виктория рассказала в беседе с «КП-Уфа».

«ПАПА – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, МАМА – МАТЕМАТИК И ПОЭТЕССА»

«Грудничок Паша (здесь и далее имя ребенка изменено – Ред.) ищет маму и папу. Ему всего 3 месяца. Безумно любимый и желанный ребёнок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем. Здоровье: родился 8/9 по шкале Апгар. Прошел полное обследование в больнице, есть проблемки, но некритичные. Судьба: родился в июле в Уфе. Солнце в знаке Рака. Принимал настройки Лилла Перла и Кундалини Рейки в утробе. Очень мощный ребёнок по энергетике. Родословная: родители занимаются интеллектуальным трудом. Папа - предприниматель с техническим складом ума, мама - автор методики преподавания математики, поэтесса. В роду много руководителей, начальников» — вот то самое объявление, которое выложила уфимка в соцсети, и за которое ее теперь готовы буквально растерзать подписчики.

Виктория уверена, что только она сможет выбрать для сына новых любящих родителей

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» сама Виктория, ее ребенок – самый любимый и желанный, но из-за серьезных проблем со здоровьем, она попросту не сможет заниматься ребенком. Еще в первую беременность у Виктории обнаружилось серьезное психическое заболевание, поэтому и старшую дочь женщине пришлось отдать на удочерение.

- Дочку также удочерили подписчики. Она воспитывается в любящей семье, у меня было условие, что я буду присутствовать в жизни девочки, но мы, к сожалению, с ней сейчас не видимся. Так будет лучше для малышки, - говорит Виктория.

Несмотря на свой диагноз – уфимку знают многие, она – довольно востребованный репетитор по математике. Готовит старшеклассников к ЕГЭ и даже разработала свой авторский курс по ментальной арифметике и открыла собственную математическую онлайн-школу. Узнав о том, что во второй раз станет мамой, Виктория очень обрадовалась. Вот только отец ребенка, узнав о беременности возлюбленной, наотрез отказался воспитывать ребенка, объяснив, что не готов к столь серьезной миссии. В итоге в свидетельстве о рождении у маленького Паши в графе отец стоит прочерк.

- Папа у нас хороший, просто молодой еще, ветер в голове. Сам не понял, как стал папой, - оправдывает Виктория своего возлюбленного.

В итоге на свет маленький Паша появился в июле – вот только, узнав о диагнозе, врачи не позволили матери забрать его домой и определили в Дом малютки. Виктория очень расстроена, что ей не позволяют видеться с сыном.

- Они мне говорят: принеси справку от нарколога и психиатра, а какую справку мне могут дать? У меня есть заболевание, и пока в ремиссию выйти не удается. Я, конечно, не сдаюсь – пробую все возможные методы излечения – и традиционные, и нетрадиционные, но заболевание, как бы я не старалась, останется со мной навсегда. Даже, когда я в ремиссию, бывает, что голова как в тумане. А отдавать сына в детский дом я категорически не хочу. Мое главное желание, чтобы Паша попал в любящую семью. Ту, которую я сама выберу для него. Ту, которые мне позволят наблюдать, как растет мой славный малыш – хоть и со стороны, - признается Виктория.

Сейчас маленький Паша находится в Доме малютки

К огромному сожалению, у уфимки нет близких родственников, которые могли бы оформить опеку над мальчиком. Родная мама Виктории умерла много лет назад, а у приемной мамы очень много своих проблем со здоровьем, поэтому воспитывать внука она не в состоянии. Родители отца малыша также принимать участия в его жизни не собираются.

На нападки своих подписчиков, их угрозы и оскорбления, Виктория реагирует спокойно, даже с юмором. Она признается, что для многих такой способ поиска родителей кажется странным и даже противоестественным.

- Но это все неважно. Главное, чтобы мой долгожданный и любимый сынуля обрел любящих мапу и папу. Которые будут лучше, чем у него есть сейчас, - говорит женщина.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием этой странной и печальной истории.