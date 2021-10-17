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Общество17 октября 2021 15:17

Мама - поэтесса, папа - предприниматель: уфимка ищет для трехмесячного сына новых родителей через соцсети

Виктория признается, что у нее очень серьезные проблемы со здоровьем, поэтому она не может сама воспитывать малыша
Инга НОВИЦКАЯ
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Виктория признается, что ее беременность была желанной, хоть отец и сразу отказался от малыша

Виктория признается, что ее беременность была желанной, хоть отец и сразу отказался от малыша

Очень необычный пост на днях опубликовала 33-летняя уфимка Виктория Ф. На своей странице в соцсетях женщина заявила, что ищет для своего трехмесячного сынишки приемных родителей, которые станут любить и заботиться о ребенке. Пост вызвал шквал недоумения и негодования у подписчиков уфимки. Многие возмутились, что Виктория пытается избавиться от сына, словно он котенок или щенок. Некоторые даже грозятся написать заявление в полицию или в органы опеки, чтобы те обратили внимание на нерадивую мамашу. Вот только на деле ситуация оказалась куда серьезнее и печальнее. О своей тяжелой судьбе и непростом решении отдать малыша на усыновление Виктория рассказала в беседе с «КП-Уфа».

«ПАПА – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, МАМА – МАТЕМАТИК И ПОЭТЕССА»

«Грудничок Паша (здесь и далее имя ребенка изменено – Ред.) ищет маму и папу. Ему всего 3 месяца. Безумно любимый и желанный ребёнок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем. Здоровье: родился 8/9 по шкале Апгар. Прошел полное обследование в больнице, есть проблемки, но некритичные. Судьба: родился в июле в Уфе. Солнце в знаке Рака. Принимал настройки Лилла Перла и Кундалини Рейки в утробе. Очень мощный ребёнок по энергетике. Родословная: родители занимаются интеллектуальным трудом. Папа - предприниматель с техническим складом ума, мама - автор методики преподавания математики, поэтесса. В роду много руководителей, начальников» — вот то самое объявление, которое выложила уфимка в соцсети, и за которое ее теперь готовы буквально растерзать подписчики.

Виктория уверена, что только она сможет выбрать для сына новых любящих родителей

Виктория уверена, что только она сможет выбрать для сына новых любящих родителей

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» сама Виктория, ее ребенок – самый любимый и желанный, но из-за серьезных проблем со здоровьем, она попросту не сможет заниматься ребенком. Еще в первую беременность у Виктории обнаружилось серьезное психическое заболевание, поэтому и старшую дочь женщине пришлось отдать на удочерение.

- Дочку также удочерили подписчики. Она воспитывается в любящей семье, у меня было условие, что я буду присутствовать в жизни девочки, но мы, к сожалению, с ней сейчас не видимся. Так будет лучше для малышки, - говорит Виктория.

Несмотря на свой диагноз – уфимку знают многие, она – довольно востребованный репетитор по математике. Готовит старшеклассников к ЕГЭ и даже разработала свой авторский курс по ментальной арифметике и открыла собственную математическую онлайн-школу. Узнав о том, что во второй раз станет мамой, Виктория очень обрадовалась. Вот только отец ребенка, узнав о беременности возлюбленной, наотрез отказался воспитывать ребенка, объяснив, что не готов к столь серьезной миссии. В итоге в свидетельстве о рождении у маленького Паши в графе отец стоит прочерк.

- Папа у нас хороший, просто молодой еще, ветер в голове. Сам не понял, как стал папой, - оправдывает Виктория своего возлюбленного.

В итоге на свет маленький Паша появился в июле – вот только, узнав о диагнозе, врачи не позволили матери забрать его домой и определили в Дом малютки. Виктория очень расстроена, что ей не позволяют видеться с сыном.

- Они мне говорят: принеси справку от нарколога и психиатра, а какую справку мне могут дать? У меня есть заболевание, и пока в ремиссию выйти не удается. Я, конечно, не сдаюсь – пробую все возможные методы излечения – и традиционные, и нетрадиционные, но заболевание, как бы я не старалась, останется со мной навсегда. Даже, когда я в ремиссию, бывает, что голова как в тумане. А отдавать сына в детский дом я категорически не хочу. Мое главное желание, чтобы Паша попал в любящую семью. Ту, которую я сама выберу для него. Ту, которые мне позволят наблюдать, как растет мой славный малыш – хоть и со стороны, - признается Виктория.

Сейчас маленький Паша находится в Доме малютки

Сейчас маленький Паша находится в Доме малютки

К огромному сожалению, у уфимки нет близких родственников, которые могли бы оформить опеку над мальчиком. Родная мама Виктории умерла много лет назад, а у приемной мамы очень много своих проблем со здоровьем, поэтому воспитывать внука она не в состоянии. Родители отца малыша также принимать участия в его жизни не собираются.

На нападки своих подписчиков, их угрозы и оскорбления, Виктория реагирует спокойно, даже с юмором. Она признается, что для многих такой способ поиска родителей кажется странным и даже противоестественным.

- Но это все неважно. Главное, чтобы мой долгожданный и любимый сынуля обрел любящих мапу и папу. Которые будут лучше, чем у него есть сейчас, - говорит женщина.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием этой странной и печальной истории.

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