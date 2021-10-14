«Вирус продолжает мутировать»: уфимский врач-эпидемиолог – о необходимости вакцинации от ковида

Врачи уверены, только вакцинация остановит мутацию вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии продолжает бушевать эпидемия коронавируса: каждый день в республике регистрируются новые антирекорды по числу заболевших и смертей. Власти вынуждены пойти на крайние и жесткие меры: без сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни уже не попасть во торговые центры, кино и междугородние автобусы. А недавно в региональном Роспотребнадзоре объявили об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, вот только в списке оказались почти все существующие профессии.

Действительно ли без таких крайних мер не обойтись, и правда ли, что только вакцинация остановит вирус – в беседе с «Комсомолкой» рассказала врач-эпидемиолог РКИБ Лилия Ибраева.

ПОЧЕМУ ДАЖЕ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ НУЖНО НОСИТЬ МАСКУ

По словам эпидемиолога, ситуация с коронавирусом в Башкирии действительно вызывает серьезные опасения, поэтому надеяться, что вирус исчезнет сам по себе – бесполезно. И только массовая вакцинация может остановить рост числа больных.

- Безусловно, именно вакцинация может предупредить рост заболеваемости или хотя бы стабилизировать ее. Но нельзя забывать и о других мерах борьбы с вирусом, потому что вакцинация, к сожалению, не дает стопроцентной гарантии, что человек не заболеет. Он может быть носителем вируса, сам легко переносить болезнь, но при этом заражать других. Поэтому очень важно продолжать соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и не забывать о гигиене рук, - перечисляет Лилия Ибраева.

По словам эпидемиологов, строгие ограничения - это вынужденная и необходимая мера Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам врача-эпидемиолога, введенные антиковидные ограничения – это вынужденная мера. Когда людей призывали активнее вакцинироваться, многие проигнорировали эту просьбу, отсюда – и рост заболеваемости, с которым бороться приходится уже жестко.

ПРИВИВКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ – БЕЗОПАСНО ЛИ

Кстати, под обязательную вакцинацию от коронавируса теперь попадают лица старше 60 лет. Но многие пенсионеры, особенно с хроническими заболеваниями, переживают, что могут не перенести прививку и даже умереть. Есть ли реальный повод для опасений?

- На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая летального исхода после вакцинации, а вот от осложнений вируса – несколько десятков в сутки. Конечно, после антиковидной вакцины, как и после любой другой прививки, могут возникнуть побочные эффекты, но это совершенно нормально. Небольшая температура, боль в месте инъекции – это не так страшно по сравнению с теми осложнениями, которые могут возникнуть при коронавирусе. А это, в первую очередь, относится именно к пожилым и лицам с хроническими заболеваниями. Поэтому, если у вас «хроника», но не в стадии обострения или компенсирована (то есть держится под контролем при помощи медикаментов), то привиться стоит обязательно, - подчеркивает доктор.

Так какие же существуют противопоказания к вакцинации, или она подходит абсолютно всем?

Пожилым людям не стоит бояться осложнений прививки. Коронавирус - гораздо опаснее Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Однозначно противопоказаниями в вакцинации являются тяжелые аллергические реакции на предыдущие введения какой-либо вакцины. К ним же относятся острые заболевания (можно вакцинироваться через 2-4 недели после выздоровления), обострение хронических заболеваний и состояния с осторожностью – аутоимунные, злокачественные заболевания, но это будет решать только врач, который соберет анамнез, оценит результаты анализов, и скажет – можно ли вакцинироваться и какой вакциной привиться лучше, - объясняет врач-эпидемиолог.

ГРИПП И КОВИД МОГУТ ОБЪЕДИНИТЬСЯ

Еще один аргумент, который часто приводят «антипрививочники»: так если вирус постоянно мутирует, появляются новые штаммы, как же вакцина может воздействовать на них?

- Дело в том, что именно вакцинация и может сдерживать мутации вируса. Когда в обществе формируется коллективный иммунитет, то на привитых людей вирус может никак не воздействовать и дальше не передаваться. А вот если люди непривитые, то происходит пассаж вируса из одного организма в другой. И тогда он начинает мутировать – становится более заразным и патогенным. Отсюда и новые штаммы, - объясняет Лилия Ибраева.

Тревогу и врачей вызывает и приближающийся сезон гриппа. Неужели можно одновременно заразиться и ковидом, и гриппом? И как будет протекать болезнь?

Прививаться нужно и от гриппа, и от ковида. С разницей - в месяц Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Возможно совместное течение гриппа и ковида, причем на фоне последнего грипп у человека будет протекать тяжелее. Дело в том, что у этих вирусов похожий механизм действия – они оба поражают мелкососудистую систему организма. Поэтому очень важно до начала сезона гриппа привиться – и от него, и от ковида, - подчеркивает доктор. – При этом в первую очередь стоит привиться от коронавируса, а через месяц – и от гриппа.

БУДУТ ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬ ДЕТЕЙ

Тревожные новости поступают из детских больниц, где из-за увеличившегося числа заболевших детей приходится создавать ковид-госпитали, куда попадают даже младенцы. Неужели вирус мутировал настолько, что теперь тяжело болеют и дети? И когда же в Башкирии начнется анонсированная вакцинация подростков от 12 до 17 лет?

- Все-таки в основном дети переносят вирус в легкой форме, а случаи, когда ребенок попадает в реанимацию, единичные. В таких случаях тяжелое состояние ребенка обусловлено не самим коронавирусом, а сопутствующей патологией. Как правило, это какие-то врожденные пороки, из-за которых дети оказываются в реанимации, а тут еще и ковид, - объясняет Лилия Ибраева.

Дети стали болеть гораздо чаще, но все же - в легкой форме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что касается вакцинации детей, то, как объяснила эпидемиолог, она не начнется через две недели, как писали некоторые СМИ. Через две недели будут готовы результаты клинических исследований по поводу эффективности и безопасности детской вакцины. При этом в Минздраве подчеркивают – вакцинация для детей точно не будет обязательной, поэтому переживать о том, что ребенка не пустят в школу без прививки, не стоит. Также эпидемиолог затруднилась ответить, будет ли для детей какая-то специальная вакцина – с другой дозировкой или составом, но предположила, что с большей долей вероятности это будет так.