Уфимский «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» во втором «зеленом дерби» сезона

Матч начался с минуты молчания в честь музыканта Александра Петрова, известного под сценическим псевдонимом «Колдун»

Во втором «зеленом дерби» сезона победу одержали хоккеисты казанского «Ак Барса» - матч завершился серией послематчевых бросков, где точку поставил Александр Бурмистров.

В рамках регулярного чемпионата КХЛ подопечные Томи Ламса принимали казанский «Ак Барс». Предыдущее «зеленое дерби» прошло в Казани, где победу одержали хоккеисты их Татарстана со счетом 2:0.

Матч против «Ак Барса» начался с минуты молчания в честь музыканта Александра Петрова, известного под сценическим псевдонимом «Колдун». Он долгие годы наигрывал воодушевляющие мелодии под сводами «Уфа-Арены», а недавно скончался от тяжелой болезни.

В первом периоде команды показали корректную игру – ни одна из команд не нарушила правила. Но и голов хоккеисты в первой двадцатиминутке не забросили. Ворота «Салавата» защищал Юха Метсола, а у казанцев на последнем рубеже стоял Тимур Билялов.

Во втором периоде команды обменялись розыгрышем лишнего – сначала был удален Петр Хохряков, а затем в составе гостей получил 2 минуты штрафа Джордан Уил. Ни «юлаевцы», ни гости реализовать большинство не смогли. Зато в равных составах первую шайбу в матче забросили игроки «Ак Барса». С передачи Дмитрия Кагарлицкого шайбу забросил Николай Коваленко. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу подопечных Дмитрия Квартального.

В третьем периоде команды разошлись: казанцы увеличили отрыв до двух шайб – отличился Дмитрий Воронков. А после этого игроки «Салавата Юлаева» смогли отыграться и перевести игру в овертайм. Сначала в большинстве забросил Шакир Мухамадуллин, а практически под занавес основного времени отличился Данил Алалыкин.

В дополнительное время команды так и не смогли выявить победителя, и игра завершилась серией послематчевых буллитов. В серии оказались точнее гости – победа «Ак Барса» со счетом 3:2. Второе «зеленое дерби» осталось за командой из Казани.