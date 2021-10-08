Специалист Башстата рассказала о предстоящей переписи населения в Уфе

«Комсомольской правде» в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» побеседовала с начальником отдела государственной статистики уфимского Башкортостанстата Оксана Даянова. Темой разговора стала предстоящая Всероссийская перепись населения.

Как рассказала специалист, мероприятия по переписи населения важны развития страны и ее регионов. На основании собранных данных государство разрабатывает социально-экономические прогнозы, рассматривает меры поддержки социальных программ, планирует строительство новых социально-значимых объектов.

Пройти процедуру переписи можно будет пройти в электронном формате. Такая возможность будет предоставлена на портале «Госуслуги».

– После завершения опроса гражданину придет QR-код. И когда в период с 15 октября по 14 ноября, когда к нему в квартиру постучится переписчик, будет достаточно просто предъявить его для сканирования сотруднику, – объяснила Оксана Даянова.

По словам специалиста, статистический опрос населения в перепись ведется только со слов самих граждан. Возникают случаи, когда опрашиваемый отвечает на вопрос шутливо. Например, человек давая ответы на вопросы на русском языке, может заявить, что этим самым русским языком не владеет.

– В 2002 году после просмотра фильма «Властелин колец» многие молодые люди, отвечая на вопрос о свой национальности, заявляли, что являются эльфами или гоблинами. И переписчик их так и записывал. Однако поскольку таких национальностей не существует, подобные данные не берутся в статистическую разработку. Таких включают в число тех, кто не предоставил информацию о своей национальной принадлежности, – пояснила Даянова.

Начальником отдела государственной статистики уфимского Башстата также поделилась, что в период переписи в Уфе будет работать 2 112 переписчиков и 350 контролеров.

– На оснащение всех сотрудников мобильным устройствами было потрачено порядка 65 миллионов рублей. Общая сумма оплаты переписчиков и контролеров составляет порядка 52 миллионов рублей, – рассказала Оксана Даянова.

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