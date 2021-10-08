Фламмулину в корзину, гебелому – в сторону: о чем стоит помнить уфимским грибникам, отправляясь в лес

Не собирайте грибы, которые вы видите впервые, чтобы потом интересоваться об их съедобности в интернете Фото: Евгения ГУСЕВА

Похоже, в этом году погодные аномалии отразились и на грибном сезоне: если летом из-за засухи ни в лесу, ни в поле не встретить было и захудалого грибочка, то сейчас, в начале октября, грибникам настоящее раздолье. Жители Башкирии с гордостью демонстрируют в соцсетях корзины с маслятами, опятами и подберезовиками. А вот некоторые собирают совершенно незнакомые им грибы, а потом в интернете узнают – можно ли их есть, и очень расстраиваются, узнав, что грибочки смертельно ядовитые. А впереди долгие октябрьские выходные, и синоптики обещают хорошую погоду - так почему бы не отправиться в лес за грибами?

«Комсомолка» поговорила с уфимским врачом-токсикологом и выяснила, как отличить съедобные грибы от ядовитых, почему нельзя собирать червивые грибы и как уберечься от ботулизма.

УЧИТЕ МАТЧАСТЬ

Вообще Башкирия – настоящий рай для грибников, тут произрастает более 100 видов грибов. И это не только всем знакомые грузди, лисички, опята, подберезовики и подосиновики, но и грибы с такими экзотическими названиями как ежовик коралловидный, фламмулина, гебелома, плютей олений, говорушка, рядовка землистая, лиловоногая, скрученная… Не обольщайтесь, съедобные из них далеко не все. Особенно если речь идет о так называемых относительно съедобных грибах.

Это не коралл, а гриб - ежовик, вполне даже вкусный. Фото: Википедия

- Отравление грибами считается опасным биологическим отравлением, которое может даже закончиться летальным исходом. Чаще всего травятся грибами именно осенью, но, к счастью, в этом году смертельных случаев в Уфе не зарегистрировано. В первую очередь, отравление происходит из-за неумения отличить съедобные грибы от несъедобных, тем более, что они часто очень похожи между собой, и даже опытный грибник может ошибиться. Но и даже привычные грибы могут вызвать отравление, если их неправильно приготовить или наткнуться на его мутацию. А некоторые употребляют и галлюциногенные грибы, что тоже может привести к очень серьезным последствия, - рассказывает врач-токсиколог, заведующая отделением токсикологической реанимации ГКБ №21 Марьям Шарипова.

ПОГАНКА БЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО БЛЕДНОЙ, НО И ЗЕЛЕНОЙ, И ВЕСЕННЕЙ

Какие же грибы наиболее опасны, и от них точно стоит держаться подальше? На первом месте, конечно, находится смертельно-опасная бледная поганка и ее «сестры» - зеленая, весенняя и зловонная поганки. Удивительно, но до сих пор многие умудряются спутать поганку с сыроежкой или даже шампиньоном.

- Первые признаки отравления поганками появляются через 8-12 часов. Возникают сильные боли в животе, частый понос и непрерывная рвота, сильная жажда, головные боли, холодный пот. Температура снижается до 36-35,5 градусов, пульс становится редким и слабым, конечности – холодными. Если не оказать вовремя медицинскую помощь, наступает смерть, - перечисляет врач-токсиколог.

Не менее «чудесное» самочувствие вам обеспечено, если решите полакомиться мухоморами (красным или пантерным), сатанинским грибом (одно название уже чего стоит), гебеломами или ложными опятами. Первые симптомы отравления появляются уже через 1,5-2 часа: тут и боль в животе, и рвота, и понос, и сильное слюновыделение и потение. Позже присоединяются бред и галлюцинации, человеку кажется, что он начинает сходить с ума. Впрочем, смерть наступает редко – чаще у детей или если оказались поражены сразу несколько важных органов.

От мухоморов, может, вы не умрете, но галлюцинации и бред обеспечены Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, именно в октябре шанс отправить в корзину ложный опенок особенно велика. Запомните: ложный опенок всегда меньше и тоньше своего съедобного собрата, на шляпке нет чешуек, пластинка сероватая или зеленоватая, а на ножке нет колечка или манжетки.

«ДЕДЫ НАШИ СОБИРАЛИ И ЕЛИ, А НАМ НЕЛЬЗЯ?»

Ну, хорошо, с ядовитыми грибами мы разобрались. Все-таки мало кто осознанно потащит мухомор или поганку в рот, а вот с так называемыми условно-съедобными грибами это происходит сплошь и рядом. «Деды наши эти грибы собирали и жарили, никто ж не отравился!» - вот основной аргумент любителей свинушек, горькушек, волнушек, рядовок, скрипиц и других грибов.

Итак, если вы не мыслите жизни без соленых груздей и валуев, маринованных горкушек, рядовок и прочих «условно-съедобных», помните – они содержат огромное количество смолоподобных веществ, а это прямая дорога к гастроэнтериту (воспалению желудка и тонкого кишечника). Поэтому готовить их надо с большой осторожностью – долго вымачивать, регулярно меняя воду, а потом еще и засаливать не меньше 6 недель. В противном случае можно провести весь день в уборной с рвотой и поносом, но, как правило, выздоровление уже наступает на следующие сутки.

Собирайте только молодые грибы, не подпорченные червяками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Часто люди травятся сморчками и строчками. Сморчки можно употреблять только после тщательной термической обработки. А вот строчки, по мнению многих токсикологов, вообще не съедобны. Оба вида грибов содержат опасный яд – гельвелловую кислоту, которая приводит к распаду эритроцитов. Первые признаки отравления появляются через 4-6 часов: боль в животе, тошнота, рвота, головные боли. А вот если отравление сильное, то на следующий день наступает желтуха и очень часто – смерть. Поэтому если уж так хочется отведать эти сомнительные деликатесы, то грибы нужно дважды прокипятить хотя бы по 20-30 минут, а воду каждый раз сливать после кипячения, - перечисляет Марьям Шарипова.

Отдельно стоит остановиться на дождевиках. Эти огромные, больше похожие на футбольные мячи, с белоснежной мякотью пользуются особым спросом у грибников – мол, из него готовятся такие изысканные блюда, что французские рестораны отдыхают. И очень сильно удивляются, когда оказываются на больничной койке с сильнейшим отравлением.

- Дождевики в принципе считаются съедобными грибами, но их можно употреблять только в свежем виде, так как в перезревшем они становятся ядовитыми. У свежего гриба мякоть ярко-белого цвета. У перезревшего – коричневого или оливкового, без выраженного грибного аромата. При любом изменении цвета употреблять в пищу дождевик строго запрещено, - подчеркивает токсиколог.

Впрочем, отравиться можно и даже съедобными грибами. Беременным и кормящим женщинам, а также детям до 8 лет вообще запрещено лакомиться грибами. Да и остальным в пищу можно употреблять только молодые, без зелени и осклизлости, не подпорченные червяками грибы.

ОПАСНЕЙШИЙ ЯД-НЕЙРОТОКСИН – В БАНКЕ С СОЛЕНЫМИ ГРИБАМИ

Некоторые уверены, что если грибы засолить или замариновать, то все опасные токсины из них уходят. Начнем с того, что даже солить грибы надо уметь. Например, если это делать в оцинкованной посуде, то выделяются опасные соединения, и здравствуй, отравление.

- Но самое главное, что грибы могут стать источником такого смертельно опасного

Ядовитые грибы даже при термообработке не теряют своей токсичности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

заболевания, как ботулизм. Его возбудители в виде спор находятся в почве, и уже оттуда попадают на гриб. Домашняя пастеризация эти споры не убивает, и если грибы были плохо промыты, то в условиях герметично закупоренной банки может начать активно выделяться микробный токсин – самый опасный яд органического происхождения, парализующий нервные клетки, - подчеркивает врач.

Распознать развивающийся ботулизм сразу бывает непросто. Первые симптомы проявляются через 17-72 часа, появляются головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, нарушение зрения (предметы становятся расплывчатыми). Также затруднено глотание, возникают судороги. Так что если вы себя почувствовали неважно после того, как полакомились грибными консервами – срочно вызывайте скорую помощь!

- Чтобы избежать ботулизма, необходимо тщательно очищать и омывать от земли предназначенные для консервирования грибы . Сами грибы должны быть свежими и отменного качества. Также лучше консервировать грибы в банках с неплотно притертыми крышками, а не закатывать их, - советует специалист.

Зачастую под съедобные грибы маскируются их ядовитые двойники Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ЭТО ВАЖНО ПОМНИТЬ

Итак, чтобы не оказаться на больничной койке после поедания грибов, запомните несколько простых правил.

- Собирайте только те грибы, в которых вы уверены на 100 процентов.

- Обходите стороной грибы, растущие вдоль дорог, ж/д путей, рядом с заводами и производствами, так как они прекрасно накапливают ядовитые токсины.

- Не собирайте перезрелые, позеленевшие, червивые, склизкие грибы или их части.

- Если ножка имеет клубневидное утолщение, окруженное оболочкой – скорее всего, это ядовитый гриб.

- Если гриб уже отведали улитки, червячки и прочие насекомые – это совершенно не значит, что он не ядовитый.