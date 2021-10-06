Тур выходного дня: едем из Уфы в священное место Нарыстау и Чишминские мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана

По-другому Нарыстау называют башкирской Меккой. Фото: BashAdventure

«КП-Уфа» продолжает знакомить с необычными и интересными местами Башкирии. Синоптики обещали солнечный и сухой октябрь, а это значит, что природа дала еще один шанс посетить те места, где вы не успели побывать летом. В этот раз расскажем про священное место Нарыстау в Миякинском районе и Чишминские мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана. Ехать близко, всего 150 километров, это отличный вариант тура выходного дня для тех, кто засиделся на месте. Это поездка для тех, кто хочет прикоснуться к истории родного края и загадать желания!

НАРЫСТАУ

Гора Нарыстау – святое место для мусульман. По-другому его называют башкирской Меккой. Как говорят исследователи-религиоведы, на вершине этой горы покоятся двое сподвижников пророка Мухаммада, приехавшие в VII веке в наши края распространять ислам – Зубаир бин Заит и Абдуррахман бин Зубаир.

У подножия горы бьет родник, который чудесным образом не замерзает даже в лютый зимний мороз. Вода отсюда считается целебной! Поклониться святым могилам и лечиться святой водой из родника к подножию горы Нарыстау еще в древние времена постоянно приезжали паломники из Казахстана, Средней Азии и даже из-за границы. Возможность окунуться в оборудованной купели у туристов есть в любой сезон. Купание снимает тяжелый груз из души, ощущается легкость во всем теле, особенно в ногах, заметили туристы. Оздоровляет и преодоление крутого подъема горы Нарыстау. Поднимаешься и благодаришь высшие силы, за то, что ты имеешь силу, что руки-ноги тебя не подводят. Достижение вершины добавляет Надежду на здоровое продолжение жизни. Добавляет радости красивый вид с горы, а сахабы Пророка делятся знаниями и мудростью.

Чтобы ваши заветные желания исполнились, необходимо проделать определенный ритуал: - Окунуться в купели, смыть с себя все плохое на физическом уровне;

- Зайти в белоснежную мечеть Сахаба и очиститься там духовно;

- Подняться на гору Нарыстау и загадать желание возле могилы первых Сахаабов.

У подножия горы местные жители предлагают тару для святой воды, кумыс, бузу, сметану.

ЧИШМИНСКИЕ МАВЗОЛЕИ

После Нарыстау можно заехать в еще одно место паломнического притяжения – Чишминские мавзолеи XV века. Находятся они в Чишминском районе, история их загадочна, а строения монументальны.

При посещении мавзолея посетителям нужно уважительно отнестись к похороненным на кладбище, да и к самой святыне тоже. Фото: BashAdventure

Оба эти сооружения, мавзолей Хусейн-бека и Тура-хана, относятся к древнейшим сохранившимся до наших дней историческим памятникам Башкирии.

Здесь каждый камень свидетельствует о многовековой истории и таит в себе еще много загадок. Расскажем о каждом мавзолее подробней.

Мавзолей Хусейн-бека

Это самый легкодоступный мавзолей – находится всего в 2 км от Чишмов на особо почитаемом священном ханском кладбище «Ак-зиярат». Считается, что он был одним из самых ранних мавзолеев Башкирии.

Портал «Наш Урал» пишет, что существует предание об обстоятельствах происхождения этого загадочного памятника.

Если верить легенде, то в начале XIV века башкирский хан Борак обратился к правительству Туркестана Ахмеду Ясави с просьбой прислать им человека, который смог бы проповедовать ислам среди башкир. Ахмед Ясави-Хан незамедлительно послал в Башкирию своего ученика Хусейн-бека. Важное духовное лицо, он устроился при ставке хана.

Когда Хусейн-бек достиг определенных успехов на миссионерском поприще, он решил отправиться в путешествие в Мекку для совершения Хаджа. Из Мекки он вернулся с титулом «хаджи» — теперь он Хаджи Хусейн-бек, становится имамом, духовным главой мусульман Башкирии.

Мавзолей Тура-хана взят под охрану государством и огражден забором. Фото: BashAdventure

Ученые-археологи до сих пор изучают этот мавзолей. Известно, что скелет Хусейн-бека был подвергнут тщательному обследованию. Оно показало, что он был ростом около 160 см, без следов заболеваний, могущих вызвать изменения костной системы. На основе хорошо сохранившегося черепа был восстановлен портрет Хусейн-бека: он был человеком с европейским лицом.

При посещении мавзолея посетителям нужно уважительно отнестись к похороненным на кладбище, да и к самой святыне тоже. Помимо мавзолея интерес для туристов представляют и древние надгробные плиты батыров, похороненных недалеко от мавзолея.

Мавзолей Тура-хана

Второй мавзолей, Тура-хана, расположен примерно в 10 километрах от Чишмов. Он появился в начале 16 века, также встречается датировка 14 или вовсе 12 век. Ученые до сих пор спорят о личности Тура-хана – возможно, он был прямым потомком Чингисхана.

Но в истории почти не упоминается о Тура-хане, информации очень мало. Да, имеется версия, что он был потомком великого хана Чингисхана. Некоторое время он кочевал по реке Иртыш, но из-за возникших разногласий со своими родственниками ему пришлось уйти на земли Башкирии.

Вторая версия гласит, что он приходился братом другому хану – Басману. Тот обладал очень большой властью в регионе.

Современные источники пишут о Тура-хане как правителе в республике Башкирии в начале XVI века, говорится в «Википедии».

Сам мавзолей был построен из грубо обработанных известняковых и песчаниковых плит. Его высота 5,5 метров. Здание имеет небольшой прямоугольный пристрой, который служил раньше входом.

Сейчас он взят под охрану государством. Вокруг него возведен решетчатый забор, калитка которого закрыта на замок. Вход в сам мавзолей теперь тоже оборудован железной калиткой и замком.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Дорога по этому маршруту не будет утомительной! Всего два часа, и вы на месте. Из Уфы нужно выехать на трассу М-5 в сторону села Чишмы, проехать Давлеканово, Раевский, а после села Кипчак-Аскарово повернуть налево. Самый удобный подъезд к Нарыстау расположен со стороны дороги Ильчигулово — Комсомольский. Путь пролегает сначала вдоль пруда, затем поворачивает налево к святому источнику «Изге Гали» с ледяной купелью. На обратном пути, чтобы попасть к мавзолеям, нужно заехать в село Чишмы и найти их по указателям. К мавзолеям добраться легко, к ним ведет асфальтовая дорога.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР

В однодневный тур лучше не брать с собой большие рюкзаки, понадобится всего-ничего:

- удобная одежда и обувь по погоде. Если едете в горы, захватите сменную одежду и обувь – там может застать дождь;

- купальные принадлежности, если захотите окунуться; - головной убор;

- перекус в дорогу – фрукты, орехи, бутерброды;

- термос с чаем, бутылочка воды;

- хоба (сидушка);

- личная аптечка при необходимости;

- влажные салфетки;

- документы;

- заряженный телефон и портативная зарядка;

- средства от клещей и насекомых.