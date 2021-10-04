Карина стала известной благодаря Youtube Фото: https://www.instagram.com/karrrambaby/

В недавнем интервью Юрию Дудю музыкант Slava Marlow (в миру Артем Готлиб ) признался, что влюблен в блогершу Карину Карамбейби (Карина Егамедиева), которая снялась в его клипе «Ты горишь как огонь». Но знаменитой 20-летняя уроженка Уфы Карина Егамедиева стала до встречи с продюсером рэпера Моргенштерна.

КТО ТАКАЯ КАРИНА КАРАМБЕЙБИ

Карина Фатиховна Егамедива родилась в Уфе 21 июня 2001 года. Спустя четыре года родители Карины переезжают в Санкт-Петербург и забирают дочку с собой. В северной столице у Карины появляются две сестренки, а сама она получает среднее образование. Ближе к выпускным классам девушка начинает вести блог на Youtube – там она рассказывает о своей жизни, учит сверстниц пользоваться косметикой и примиряет разные образы. Также в самых первых видео она объясняет, что пережила анорексию.

Фото: https://www.instagram.com/karrrambaby/

Необычная внешность заставляет поклонников гадать о том, кто Карина Карамбейби по национальности. Судя по имени отца (Фатих) у Карины в семье есть тюркские корни. К слову, Фатих Егамедиев в Уфе занимался бизнесом, а после переезда получил образование в Стокгольмской школе экономики. Семья Карины положительно относится к ее творчеству на Youtube.

В 2021 году стало известно о романе Карины Карамбейби и продюсера уфимского рэпера Моргенштерна Slava Marlow. Первое время парочка не афишировала отношения, но позже Артем Готлиб во всем признался во время беседы с Юрием Дудем.

https://www.instagram.com/fatihegamediev/

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