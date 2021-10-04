Каменная сказка и рассветы в горах: куда отправиться отдохнуть в Башкирии на длинные октябрьские выходные

Считается, что на Айгире самые красивые закаты и рассветы Фото: Эльвина АПАРИНА

Еще пара недель, и золотая осень в Башкирии сменится унылыми серыми пейзажами, напоминающими о приближающейся зиме. Впрочем, впереди длинные октябрьские выходные, а синоптики обещают солнечную и относительно теплую погоду, поэтому вместо того, чтобы сидеть дома, лучше отправиться в путешествие, чтобы успеть полюбоваться напоследок захватывающими видами осенних золотых и багряных лесов, горных вершин, подышать чистым и прохладным воздухом, а если повезет – и набрать последних грибов. «Комсомолка» подобрала 3 самых удачных маршрута, куда можно отправиться на этих выходных.

АЙГИР

Айгир прекрасен в любое время года, но именно осенью здесь настолько живописно, что от красоты просто захватывает дух. Где, как не на Айгире, встречать рассветы, болтая ногами над густыми облаками, сидеть вечерами с гитарой и горячим чаем возле костра, а также делать потрясающие фотографии и любоваться ими долгими зимними вечерами. А какая здесь вкусная родниковая вода! Кстати, она считается целебной, и многие набирают ее с собой в фляжки.

Айгир – это небольшой поселок у подножья Южноуральских гор. Находится он в 20 км от деревни Инзер, между реками Малый Инзер и Айгирка. Здесь с Уральских вершин открывается вид на Малый Ямантау, а также на вершину хребта Караташ, что в переводе обозначает «Черный камень».

Осенью горные вершины раскрашиваются в золото и багрянец

Подняться на Айгир может и неподготовленный турист. Основная трудность в том, что подъем в гору достаточно крутой, а на полпути дорога сменяется курумником – крупными камнями, буквально вросшими в землю. Будьте готовы, что некоторые препятствия в буквальном смысле придется преодолевать на четвереньках, чтобы не поскользнуться и не упасть. Идти примерно 750 метров – без рюкзаков такое расстояние можно преодолеть за час, но многие отправляются на вершину с ночевкой, поэтому без палатки, спальных мешков и запаса провизии не обойтись.

Как добраться

Добраться до Айгира несложно. Если вы на машине, то из Уфы едем около 170 км до Инзера, оттуда еще 20 километров до поселка Айгир. Как вариант – оставить машину в Инзере на охраняемой стоянке, а оттуда добираться уже на электричке или пешком (если позволит погода и вы точно никуда не торопитесь).

Многие туристы сразу едут на Айгир на электричке. От Уфы до станции Инзер всего 4 часа в пути, потом надо будет пересесть на поезд «Инзер-Белорецк» и ехать до станции «Айгир», а там идти вдоль железнодорожных путей до памятника погибшему туристу. За ним обнаружите тропинку, которая и приведет вас на вершину.

СКАЛА КАЛИМ-УСКАН И ПЕЩЕРА САЛАВАТА ЮЛАЕВА

Полюбоваться окрестностями, утопающими в золоте и багрянце, можно отправившись на скалу Калим-Ускан. Расположена она в Ишимбайском районе Башкирии, неподалеку от старинного села Макарово. Знаменита Калим-Ускан и тем, что внутри скалы находится пещера Салавата Юлаева (не путать с убежищем Салавата в Идрисовской пещере). Еще в 1985 году величественная стометровая скала получила статус природного памятника и теперь охраняется государством.

О названии скалы существует легенда: местные жители любят рассказывать о том, что в давние времена возле утеса стояло село. Там жил славный парень по имени Калим, который был страстно влюблен в местную красавицу, но она предпочла другого. Тогда юноша лишился жизни на вершине скалы, а сам утес получил его имя.

Для обычных туристов по склону скалы протоптана удобная дорожка. С вершины открываются просто захватывающие виды, так что не забудьте сделать несколько десятков потрясающих фотографий. Перед скалой есть просторная удобная площадка, где можно разбить палатку. Если же вы решили попробовать себя в скалолазании, то Калим-Ускан – идеальное для этого место, здесь даже часто проводятся соревнования среди альпинистов.

Что касается пещеры Салавата Юлаева, то свое название она получила и вовсе случайно. Нет, национальный башкирский герой тут никогда и не был, зато в 1940 году здесь проходили съемки художественного фильма «Салават Юлаев», и несколько сцен (включая знаменитую сцену, когда героя берут в плен) снимались именно в пещере.

Из пещеры Салавата Юлаева также открываются чудные виды Фото: Эльвина АПАРИНА

Весной вход в пещеру перекрывает бурная от растаявших снегов речушка Сикаса, а вот осенью добраться до пещеры очень просто по курумнику. Сама пещера находится примерно на высоте около 5 метров, ее глубина около 55 метров, а к входу ведут выдолбленные в камне ступени. Пещера состоит из трех гротов, самый просторный и доступный для прогулок без специального снаряжения – нижний. Там достаточно всего лишь фонарика. Грот славится своей уникальной акустикой – даже негромкий шепот стены пещеры усиливают в несколько раз и отражают эхом.

Как добраться

Чтобы добраться до Калим-Ускана, от Уфы нужно добраться до Стерлитамака, а потом по Верхнеуральскому тракту до села Макарово. Сама скала располагается слева от дороги примерно в пяти километрах от села.

КАМЕННЫЙ ПАРК В КУШНАРЕНКОВО

Если вы хотите провести время с семьей и детьми, набраться впечатлений и оказаться в настоящей сказке, отправляйтесь в каменный парк в Кушнаренково. Посмотреть на сказочных героев, высеченных из камня, а также лично познакомиться и пообщаться с автором скульптур приезжают сюда туристы со всей России.

Идея о каменном парке пришла в голову местному художнику Ильфиру Хайруллину в 2018 году. Для своего творчества он выбрал склон Девичьей горы – там он и начал вырезать из камня первые скульптуры. Позже к нему присоединились помощники, которые освобождали из-под земли массивные камни. Сейчас в работе Ильфиру Хайруллину активно помогают местные пенсионеры, которых он с любовью называет «серебряными волонтерами».

Сказочные фигуры высечены из песчаника - пластичного, но очень прочного материала. Фото: Ильфир Хайруллин

Все фигуры мастер вырезает вручную из песчаника с помощью перфоратора, долота, молотка и шлифовальной машинки. Сначала на склоне появился огромный спящий кот, потом присоединились дракон, крокодил, прогуливающиеся слон со слоненком, кобра, лягушка, жаворонок, лев, а также герой башкирского эпоса Камыр-батыр с булавой. Кроме каменных скульптур в парке есть и фигуры, выполненные из «нержавейки» - оригинальный светильник в окружении журавлиной пары, а также смешная хрюшка-копилка с надписью «Кинь монету на удачу и потри за пятачок».

В каменном парке можно провести целый день, и никому не будет скучно. Здесь можно фотографироваться на фоне сказочных скульптур, загадать заветное желание на каменном троне с орлиными крыльями, заглянуть в небольшую пещеру, вход в которую украшен головой быка, пройтись по следам великана, отдохнуть на каменной скамье с лебедями. Сам автор продолжает работу над новыми персонажами, а также мечтает в дальнейшем обустроить рядом с парком зону отдыха, где можно будет устраивать пикники.

Как добраться

Чтобы полюбоваться каменным парком, нужно ехать из Уфы до Кушнаренково. Оттуда проехать к Девичьей горе. Возле парка отдыха «Самолет» есть площадка, где можно припарковать машину и пройтись немного пешком. Также регулярно с Южного автовокзала в Кушнаренково ходят автобусы.