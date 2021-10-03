«Избивал и издевался»: жительница Башкирии провела 30 лет в рабстве в другой стране, уехав к возлюбленному

Родные думали, что Гульбина мертва

В Уфу вернулась женщина, которая находилась в рабстве у любимого на протяжении 30 лет. Все это время родственники считали ее мертвой. Репортаж по возвращению женщины на родину сняли журналисты «БСТ».

30 лет назад тогда еще 19-летняя Гульбина Гильванова встретила свою любовь и уехала с ним в Туркменистан, чтобы познакомиться с родителями своего мужчины. Однако несчастная не получила ни семьи, ни любви – мечты о романтичной сказке были разрушены. Женщина попала в рабство к своему же возлюбленному.

- Убиралась в домах, работала в огородах. Когда возвращалась, меня избивал, издевался. Даже при своем сыне постоянно пинал. В полиции у него знакомые все, они точно такие же, - рассказала корреспондентам Гульбина Гильванова.

Все 30 лет рабыня жила в ауле Лебап и обслуживала здесь десятки чужих семей. Только денег не видела – все забирал мужчина, с которым она жила.

В последний раз Гульбина переписывалась с сестрой Рашидой в начале 90-ых, а потом связь оборвалась – письма перестали доходить до адресата. Рашида тогда подумала, что сестра мертва. Но чудо произошло – в 2020 году одна из жительниц аула узнала о судьбе Гульбины и решила разыскать ее родных в соцсетях. Она вышла на ее сестру – сначала родственники общались через Интернет, а затем Гульбина смогла вырваться из рабства и вернуться на родину. Встреча сестер состоялась 30 сентября в уфимском аэропорту.