Заведующая медлабораторией рассказала об упрощении процедуры сдачи анализов для уфимцев

В прямом эфире телеканала «Вся Уфа» заведующая централизованной клинико-диагностической лабораторией второго уровня городской клинической больницы №13 Светлана Музюкова рассказала «Комсомольской правде» о том, как упроститься для жителей башкирской столицы процедура сдачи медицинских анализов.

Как рассказала специалист, с 1 января 2022 года в Уфе плановые анализы теперь будут делать централизовано в лабораторном центре на базе двух городских больниц. Собирать их будут, как и раньше, в поликлиниках.

– В лаборатории ГКБ №13 полностью поменялось оборудование – теперь это высокоточные и высокопроизводительные анализаторы. С февраля 2020 года произошло поэтапное присоединение лабораторий, выполняющих плановое исследование, – поделилась Музюкова.

В лабораториях введено штрих-кодирование проб. На каждую пробирку оператор наклеивает штрих-код, а медицинская сестра производит только забор крови. По словам заведующей лаборатории, это исключает человеческий фактор и увеличивает скорость обслуживания пациентов. Новое современное оборудование позволяет получить точный анализ крови через несколько часов как для уфимцев, так и для жителей отдаленных районов.

– Все результаты исследования врач видит через единую систему. То есть, пациент может сдать анализ в одном медицинском учреждении и, придя в другое, специалист сможет ознакомиться с исследованием. Это позволяет исключить дублирование анализов, потерю результатов, а также лечащий врач сможет пронаблюдать динамику, – рассказала Светлана Музюкова.

Каждый день в лабораторию поступает в среднем 6,5 тысяч проб, и проводится до 40 тысяч исследований. Сотрудники лаборатории, по словам специалиста, остались в прежнем составе и, благодаря новому оборудованию справляются с возросшей в разы нагрузкой. Все сотрудники лаборатории, как отметила Музюкова, сертифицированы, каждый из них прошел обучение. 85% сотрудников – специалисты первой и высшей категории, и лишь немногие – молодые работники, недавно закончившие училище. Всего в штате работает 56 человек.

– 450 видов анализов можно сдать в местной поликлинике совершенно бесплатно и уже к вечеру получить результаты. Первичные общие анализы будут, как и раньше, обрабатываться в поликлинике. Также остаются экспресс-лаборатории. Оборудование дорогое, но оно себя оправдывает. Чем больше мы делаем исследований, тем дешевле их себестоимость, – подчеркнула заведующая централизованной клинико-диагностической лабораторией.