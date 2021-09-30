Эксперты Центра занятости рассказали , как помогают уфимцам в поиске работы

Директор «Центра занятости молодежи» Еленой Недопекиной (слева) и начальник Центра развития карьеры Эвелина Холодова (справа) Фото: vk.com/mbucszm

«Комсомольская правда» в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» побеседовала с директором «Центра занятости молодежи» Еленой Недопекиной и начальником Центра развития карьеры Эвелиной Холодовой.

В рассказе о Центре занятости Недопекина заявила, что организация позиционирует себя как молодежная биржа труда. Ее сотрудники работают с лицами возрасте от 14 до 35 лет, однако ключевой акцент делается на помощи в трудоустройстве несовершеннолетних, студентов и выпускников.

– Проводим профориентационную работу с молодежью. Работаем в тесном контакте с образовательными учреждениями: среднеспециальными и вузами. Наши специалисты проводят компьютерную и личную диагностику. Также мы занимаемся развитием волонтерства на территории Уфы, – рассказала Недопекина.

В рамках Центра действует «Совет трудящейся молодежи». Объединение, как заявила директор, работает с уже взрослой и осознанной молодежью – той, которая уже определилась со своим местом работы, но хочет также приносить дополнительную пользу своему городу.

– Это объединение неравнодушных молодых людей. Практически каждую неделю проводятся разнообразные акции: оказание поддержки по подготовке ребенка к новому учебному году, донорские мероприятия, флешмобы, походы, ГТО, – отметила специалист.

Елена Недопекина подчеркнула, что зачастую многие среди молодежи не понимают, кем они хотят быть. Поэтому, по ее убеждению, ключевая задача Центра – помощь молодым людям в самореализации: от момента выбора профессии до трудоустройства.

Начальником Центра развития карьеры Эвелина Холодова рассказала, что организация помогает составить резюме и формирует подборку вакансий.

– Молодой человек может обратиться к нам в социальных сетях, либо получить консультацию по телефону, либо прийти на очную встречу. С января этого года за консультацией к нам обратилось более 10 тысяч соискателей, и помогли трудоустроиться около 5 тысячам человек, – отметила Холодова.

Эвелина Холодова рассказала, что нужно сделать для гарантированного трудоустройства.

– В первую очередь необходимо составить грамотное и хорошо продающее себя резюме, подать его на несколько сайтов по поиску работы, регулярно обновлять его. Составить список желаемых для трудоустройства предприятий и организаций. Не стесняться информировать о своих поисках знакомых. Нужно быть активным, и не стоит бояться заявлять о себе! – считает специалист.

Начальник Центра развития карьеры также поделилась, на какую помощь выпускники учреждений школьного образования.

– Выпускники школ, которые не определились с будущей профессией, тоже могут обращаться к нам. Мы проведем полную профессиональную диагностику. На основе результатов диагностики наш психолог-профориентолог даст консультацию и рекомендации, в какое учреждение высшего образования стоит поступить, – рассказа Эвелина Холодова.