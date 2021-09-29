Гастрономический тур по Башкирии: республика заняла первое место в рейтинге с необычными блюдами в стране

«Зур-бэлиш» олицетворяет семейственность и гостеприимство башкирского народа Фото: Рустем АХУНОВ

Многие путешественники очень любят гастротуры – дегустация местных блюд. Это модное слово сразу навеивает мысли о загранице, однако, в гастротур можно отправиться и по России! Здесь много регионов, в которых готовят вкусные и необычные блюда. Так, например, глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил свой рейтинг из пяти регионов России с необычной национальной кухней. Башкирия заняла в нем первое место. Расскажем, кого обошел регион, какие блюда полюбились туристам, что вкусного еще можно попробовать и где.

ОБОШЛА ЧЕТЫРЕ РЕГИОНА

Первое место в рейтинге специалисты присвоили Башкирии, а вот за ней следуют Иркутская область, Республика Татарстан, Новосибирская область и Республика Адыгея.

В Иркутске туристам очень полюбился байкальский омуль, нежность которого делает блюда с этой рыбой не только необычными, но и невероятно вкусными. Жители области готовят омуль по-разному: коптят и засаливают, варят из него уху и едят в виде сагудая. «Сагудай» буквально переводится с энецкого языка как «есть сырую рыбу». Сегодня это блюдо коренных народов Севера ценится как отличная закуска.

В Татарстане каждый приезжий любит выпить ароматного чаю с местными десертами – это чак-чак, как-тош и абсолютно волшебный талкыш калеве. Раньше такое могли себе позволить только очень зажиточные татары, а сейчас это все есть на прилавках магазинов и в кафе.

В Новосибирске туристам запомнились сибирская рыба и мясо диких животных – медведя, лося, бобра. Яркими акцентами в блюдах проявляются белые грибы, ягоды и папоротник, который сибиряки добавляют в пельмени и теплые салаты, а также засаливают на зиму.

В Адыгее каждый должен отведать сытный диковинный суп с каштанами, фасолью, ароматной зажаркой и пряной зеленью и, конечно, местный адыгейский сыр.

В БАШКИРИИ – БЕШБАРМАК И «КАЗЫ»

Башкирские блюда моментально покорили путешественников вкусами и ароматами. Никого не оставил равнодушным король башкирской кухни бешбармак. Блюдо состоит из трех частей, каждая часть подается в отдельной тарелке: вареное мясо (конина или говядина) с домашней лапшой, бульон, кислая сметана корот. Название блюда переводится как «пять пальцев», потому что бешбармак едят руками, прихлебывая бульон глубокой ложкой.

Также гостям региона запомнился мясной деликатес «казы» – это домашняя колбаса из конины, приготовленная из жирной части с ароматными специями.

Сытно поев, можно испить башкирского чаю с травами и полакомиться десертами – каждый должен отведать пухлые башкирские пончики баурсаки, которые тают во рту. С собой на подарок можно увезти из Башкирии вкусный башкирский мед, который знают по всей стране и даже за ее пределами. Жители региона особенно гордятся им.

ГДЕ ПОЕСТЬ?

Из мастики в кондитерских лепят башкир как украшение тортов Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирскую кухню по-другому называют кухней кочевников. Она простая и сытная. Пожалуй, ни один путешественник, приехавший в Башкирию, не уедет отсюда, не посетив столицу. Именно здесь есть несколько ресторанов и кафе, где можно попробовать башкирскую кухню. Национальная башкирская кухня стала неотъемлемой частью меню большинства уфимских ресторанов. Расскажем, где попробовать настоящий зур бэлиш, элеш, бешбармак или кабыргу.

В ресторане «Дуслык» богатое башкирское меню. Мясоеды будут счастливы – здесь можно отведать «Башкирское ассорти» из конской грудинки, вяленого сырокопченого балыка, домашних колбас. Здесь готовят самый вкусный элеш, шурпу из стерляди, тукмас из птицы с катыком, бешбармак с наваристым бульоном.

«Дешево и сердито» – речь идет об известной на всю республику «Пышке». Здесь представлена вкусная башкирская выпечка по доступным ценам. Основной идеей сети «Пышка» является позиционирование зур-бэлиша как новой кулинарной достопримечательности региона. Здесь можно отведать «Зур-бэлиш», который олицетворяет семейственность и гостеприимство нашего народа. Это большой пирог с картофелем и мясом. Башкиры готовят его на праздники, важные события и съедают вместе большой семьей.

Ашхана башкирской национальной кухни «Зур Нэнэйка» — это ода любви к своему народу, его традициям и культуре. Она славится изобилием башкирских блюд, здесь также подают вкусный айран.

Ресторан «Азык-Тулек» находится в самом центре Уфы и славится как современными, так и местными блюдами. Здесь высокий уровень обслуживания, опытные повара и красивый интерьер. Из «башкирского» здесь можно заказать мясное ассорти – на тарелке вынесут казылык сыровяленый, казылык отварной, вяленного гуся, холку конины, язык отварной подкопченный.

Тар-тар из конины – визитная карточка ресторана, такого вы не найдете нигде. Из первых блюд можно заказать элеш – башкирский суп с кониной, он накрывается слоеным тестом и подается со сметаной, тукмас с курицей – куриный бульон с домашней лапшой. Меню горячих блюд порадует бишбармаком, ребром конины, оссобуко – голень конины, томленая в красном вине с травами. Конечно же, порадует изобилие выпечки! Можно отведать кыстыбый (лепешка с начинкой) с картошкой или пшеном, лепешку сабантуй, в начинке которой толченый картофель, сало и казылык, учпочмак – пирожок треугольный с мясом и картошкой, зур бэлиш из баранины, вак бэлиш из конины.

КУМЫС, МЕД И КОРОТ

Из Башкирии туристы увозят такие лакомства как кумыс – напиток, сделанный из кобыльего молока, мед и корот. Приобретать это все лучше на ярмарках или проверенных магазинах, иначе легко нарваться на подделку. Мед хорош в каждом районе Башкирии – пчеловоды подходят к своему делу с любовью и всей ответственностью. Самый необычный мед можно отведать в Бурзянском районе в природном парке Шульган-таш – здесь добывают бортевой мед. Башкирия, кстати, единственное место в Европе, где сохранилось бортевое пчеловодства – добыча дикого меда, который обладает полезными и лечебными свойствами.

В Бурзяне добывают бортевой мед – мед дикой пчелы Фото: Эльвина АПАРИНА

ЗАСТОЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ БАШКИР

Еда башкир сытная, вкусная, мясная и самое главное отличие – в ней минимум добавок. Башкиры почитают свои традиции и готовят национальные блюда на праздники и сегодня. Ни одно застолье башкир не обходится без казы, бишбармака, чак-чака, кумыса и меда.

Также у кочевого народа есть несколько правил этикета за столом:

- Еду подают сразу по приходу гостя;

- К еде первым прикасается хозяин;

- На стол подают нечетное количество лепешек, но обязательно не меньше, чем гостей;

- Как только гость перестает есть, хозяин тоже перестает есть;

- Питье и еду берут только правой рукой;

- Если гость голоден, а еды мало, то хозяин для наибольшего насыщения гостя ест как можно меньше;

- Из общего блюда еду берут похуже, другим оставляют лучшее;

- Ножом свежеиспеченный хлеб не режут, от целой лепешки не откусывают;

- Во время еды с хозяином соблюдают мир, стараются быть веселыми и бодрыми;

- По окончании трапезы молятся о благополучии хозяина.