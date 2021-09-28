Общественник рассказал о проблеме сброса нечистот в уфимскую реку Белую

В прямом эфире телеканала «Вся Уфа» «Комсомольская правда» обсудила с модератором тематической площадки общероссийского народного фронта «Экология» в Башкирии Мурадом Шафиковым проблему незаконного сброса отходов в уфимскую реку Белую.

Как рассказал Шафиков, к общественникам довольно часто поступали обращения о плавучих сооружениях, которые не имеют очистного оборудования и сбрасывают отходы в главную артерию Башкирии – реку Белую. Совместно с Рыбнадзором и Южноуральским управлением Росприроднадзора был организован рейд, и членам народного фронта удалось подтвердить эту информацию.

– Было выявлено, что ряд сооружений в акватории реки Белой, такие как бани, сауны и туалеты, сбрасывают жидкие биологические отходы в водоем. Несколько человек было привлечено к ответственности. По большей части такие сооружения разрешительной документации на водопользование и на сброс стоков не имеют – здесь налицо водного кодекса. Возле Уфы обнаружили 5-6 таких точек. Думаю, по всей Белой их большое количество, – отметил Шафиков.

По словам эксперта, всего лишь пробный выезд показал, что помимо больших предприятий, у которых есть разрешительная документация, существует «серые» объекты, незаконно загрязняющие водоемы. Мурад Шафиков считает, что всю акваторию Белой нужно регулярно контролировать, в том числе с помощью неусыпного общественного надзора.

– К сожалению, проблема еще глубже. Большая часть очистных сооружений, которые, как правило, есть в каждом населенном пункте, была построена еще в советское время. Они уже не справляются с нынешними объемами стоков. Мы даже ввели такой термин «условно-очищенные стоки». Проблема очень серьезная и, боюсь, на республиканском уровне с ней не справится. Поэтому с повестки этот вопрос снимать нельзя, – заявил эксперт.

Помимо сбросов неочищенных стоков, существует проблема стоянок автомобилей в водоохраной зоне.

– Согласно водному кодексу, стоянка машин на подобных территориях запрещена. В соответствии с законом, выгрузка плавсредств с машин должна происходить на специализированных местах. Однако в границах города Уфа получается так, что владельцев катеров и яхт много, а мест для выхода на воду нет. Это тоже наболевший вопрос, – отметил общественник.

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