Итоги проверок: виновников удушливого запаха в Уфе так и не объявили

После жалоб жителей на запах, по Уфе стали курсировать передвижные лаборатории госкомитета Башкирии по ЧС, отбирающие пробы воздуха

Минувшим летом жители Уфы на протяжении нескольких месяцев практически постоянно жаловались на неприятный запах на улице. Замечали его не только жители промышленной, северной части башкирской столицы, зловоние тогда добралось и до исторического центра. Химические ароматы «висели» над городом практически весь июнь и июль 2021 года, но однозначного виновника загрязнения воздуха власти не назвали до сих пор. «Комсомолка» ознакомилась с некоторыми подробностями «расследования» надзорных органов, которые искали виновников неприятного запаха в Уфе.

КТО МОГ?

После многочисленных жалоб на химический запах власти Башкирии обратили внимание на тлеющий под Уфой полигон твердых бытовых отходов. И ведь правда, в те дни активно горела свалка в Черкассах, а смог от нее распространился по всему городу. На одном из оперативных совещаний в региональном правительстве глава республики Радий Хабиров даже пригрозил увольнением руководству полигона, если свалка вновь загорится.

А чуть позже власти начали проверку промышленных предприятий, расположенных в северной части Уфы. В августе на заводы «Башнефти» наведались инспекторы Росприроднадзора, которые должны были выяснить, кто же все-таки едва ли не два месяца подряд загрязнял атмосферу. Однако официально результатов проверки никто не озвучил до сих пор. При этом в некоторых телеграмм-каналах появилась информация со ссылкой на результаты проверки, что виновниками появления химического запаха могли стать нефтеперерабатывающие заводы.

Наша редакция отправила соответствующие запросы в надзорное ведомство и на основе полученных ответов, а также других официальных документов по итогам той самой проверки, решила разобраться в происходящем.

Согласно официальному ответу от Росприроднадзора (имеется в распоряжении редакции), инспекторы ведомства зафиксировали разовые превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) метилбензола в мае (проще говоря – испарения от краски – прим. ред.) и по оксиду углерода в июле 2021 года на нефтеперерабатывающих заводах. Также в мае специалисты зафиксировали превышение ПДК кумола на заводе «Уфаоргсинтез». Проверки соблюдения требований законодательства по охране атмосферного воздуха нефтеперерабатывающими заводами проводил и Роспотребнадзор.

Итого, надзорные органы охватили проверками период практически до конца июля. А химический запах в Уфе стоял практически весь июнь и июль. И в этот самый «жаркий» период времени, когда жители массово жаловались на запах сероводорода, а лаборатории Башгидромета фиксировали превышения по сероводороду и фенолу в городе, на предприятиях «Башнефти» нарушений по выбросам этих веществ не зафиксировано. В ответе на запрос в надзорном ведомстве пояснили, что «оценить влияние указанных нарушений на качество атмосферного воздуха в июне-июле не представляется возможным». Если упростить, то назвать нефтепереработчиков и нефтехимиков «авторами» неприятного запаха в городе в те дни нельзя.

ЖАЛОБЫ И ПРОВЕРКИ

Напомним, на неприятный запах многие жители Уфы жаловались в комментариях к постам главы Башкирии в социальных сетях. Горожане, как правило, говорили о запахе серы или сероводорода.

- Сейчас снова повеял пока легкий запах в Инорсе, впервые за несколько дней со стороны Черниковки. А это значит, что ночью будет сильный запах, как и всегда! Примите меры заранее, чтобы выяснить, какой завод это творит! – написал один из жителей Уфы в комментариях к посту Радия Хабирова от 17 июня 2021 года.

В те дни по Уфе разъезжали несколько мобильных лабораторий, которые отбирали пробы воздуха. Все жалобы от жителей города направлялись в министерство экологии Башкирии на рассмотрение. Ведомство периодически отчитывалось о проделанной работе и публиковало данные о превышениях ПКД химических веществ в воздухе.

- За период с 25.07.2021 по 26.07.2021 в Оперативно-диспетчерскую службу Минэкологии РБ из МБУ «Управление гражданской защиты» ГО г. Уфа поступило 121 обращение на неприятный запах в городе Уфе. Все заявители жаловались на сильный химический запах в районе проживания. В результате на автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха, расположенной по улице Новочеркасской, 7, зафиксировано максимально разовое превышение по сероводороду до 3,5 ПДК, - сообщали в Минэкологии 26 июля 2021 года.

Стоит отметить, что по результатам вышеуказанных проверок на объектах «Башнефти» превышений по сероводороду летом 2021 года обнаружено не было.

ВМЕСТО ИТОГА

Что имеем в сухом остатке? Многочисленные факты загрязнения воздуха в июне-июле текущего года установлены и доказывать их не нужно. То, что летом также горела свалка в Черкассах, и из-за этого плотный смог с неприятным запахом накрыл город – тоже. Очевидно, что источником запаха не могли стать и нефтеперерабатывающие заводы, что фактически подтвердила проверка надзорных органов. По проверкам «Уфаводоканала» и «Кроношпана» мы, к сожалению, не получили развернутых ответов, кроме того что первым предприятием допущены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а вторым – требованиий по охране атмосферного воздуха.

Власти Башкирии тогда обещали масштабные проверки и анонсировали жесткое наказание для виновников. Однако итоги проверок республиканские власти так и не опубликовали и конкретный источник химического запаха не назвали. То есть проблема так и осталась нерешенной – виновники не найдены и не наказаны, а значит история с неприятным запахом в городе-милионнике вполне может повториться и в будущем году.

КСТАТИ

Кстати говоря, когда мы закончили подготовку данного материала Роспотребднадзор опубликовал пресс-релиз, в котором проинформировал об итогах своей проверки. Однако он не привнес в наши выводы новых фактов. Надзорный орган сообщил то, о чем было уже ранее известно и в конце своего сообщения упомянул, что предприятия «Башнефти» и «Уфаводоканал» оштрафованы, без уточнения за что именно. В нашем распоряжении есть документы, из которых видно, что выявленные Роспотребнадзором нарушения на нефтеперерабатывающих заводах совершенно не касаются загрязнения воздуха летом текущего года. В отношении «Уфаводоканала» такого же сказать не можем, постольку не знаем подробностей. Словом, тема по-прежнему открыта.