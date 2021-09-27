В Башкирии официально стартовал новый отопительный сезон

Отопление подключили практически во всех домах и социальных объектах Башкирии

Накануне по всей Башкирии стартовал отопительный сезон – практически во всех многоэтажках республики батареи стали теплеть еще с субботы. Ранее региональные власти планировали организовать подачу тепла еще в середине месяца, но тогда Радий Хабиров посоветовал жителям «надеть носочки потеплее», а чиновникам – отложить запуск отопительного сезона. Исключение сделали лишь для социальных учреждений: больниц, детсадов и школ.

По данным на утро понедельника, 27 сентября, в 98,5% многоквартирных домов и в 99% социальных объектов по всей Башкирии батареи уже были теплые.

- На сегодняшний день к центральному отоплению подключены 16015 многоквартирных домов или 98,5%. В том числе по городу Уфа – 96%. Остаются неподключенными 242 многоквартирных дома, из которых 212 – в Уфе. Связано это с тем, что город приступил к подаче тепла два дня назад, - заявила на совещании и.о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.

По словам чиновницы, не дали отопление пока в некоторых домах в городе Салават, а также в Альшеевском и Ишимбайском районах республики. В одних случаях сами жители многоэтажек приняли решение о более позднем пуске тепла, а в других – отопление не дали из-за повреждения теплотрассы при запуске.

- В части социальных объектов ситуация следующая: подключено к центральному отоплению 5464 объекта или 99%. Остаются не подключенными 29 учреждений, из которых 26 находятся в Уфе и не имеют отношения к объектам здравоохранения или образования. В этом случае город осуществляет подачу тепла по заявке потребителя, - заявила и.о. министра ЖКХ Башкирии.

Напомним, ранее власти Уфы объявили о создании «зимнего штаба», куда каждый житель башкирской столицы может обратиться, если возникнут проблемы с отоплением или уборкой снега предстоящей зимой. Если батареи в вашей квартире едва теплые, или пришедшая квитанция за тепло кажется вам слишком «раздутой», позвоните по телефону: +7 (347) 277-09-11.