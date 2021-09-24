В Башкирии рухнула вышка сотовой связи: что случилось и известно на данный момент

По официальной версии она упала по техническим причинам. Фото: соцсети

Накануне в деревне Ташбулат, что в Абзелиловском районе Башкирии, рухнула вышка с оборудованием для подключения к сотовой связи. По социальным сетям и мессенджерам тут же распространились фотографии упавшего объекта. Многие пользователи утверждали, что это была вышка 5G и что ее снесли местные жители из-за несогласия с ее установкой. Официальная версия произошедшего кардинально отличается от этой истории.

Так выглядит рухнувшая вышка сейчас. Фото: соцсети

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии, по предварительным данным, объект установил один из местных жителей на собственном участке. Как оказалось, вышку никто не сносил - она «разрушилась из-за технических причин».

- В настоящее время проводится проверка, материалы будут переданы в надзорные органы, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее в одном из сообществ в социальных сетях жители деревни Ташбулатово заявляли, что установка этого объекта, по их мнению, «проявление самовольства». При этом местные жители задавали вопрос о том, что это за объект такой и кому он принадлежит, и выражали явное недовольство его появлением.

Так выглядела вышка накануне. Фото: соцсети

- Зачем вышки ставят каждый километр? В Яктыкуле две, в Юбилейном есть, в Ташбулате две. Не слишком ли их много? – задается вопросом один из местных жителей.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, на момент падения вышка не была подключена ни к сотовой связи, ни даже к электричеству.