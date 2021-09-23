Уфимцам рассказали, как изменится внешний вид бумажных денег в ближайшее время

Почетный гость рассказал о том, когда в нашей стране появятся новые купюры, дизайн которых на данный момент разрабатывают в Центробанке

«Комсомольская правда» в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» побеседовала с заместителем управляющего Нацбанка по Башкирии Егором Михтанюком. Почетный гость рассказал о том, когда в нашей стране появятся новые купюры, дизайн которых на данный момент разрабатывают в Центробанке. Новые деньги номиналом в 100 рублей должны появиться уже в следующем году. Банкноты номиналом 1000 и 5000 будут выпущены в 2023 году, 500 рублевая в 2024-м, а завершится обновление денег в 2025 году, когда в оборот поступят купюры в 10 и 50 рублей.

- Планируется, что в этом году стартует программа, которая продлится до 2025 года, будет модернизирован весь банкнотный ряд, за исключением 200 и 2000 рублей. Они не так давно были выпущены, в 2017 году. А основной ряд был у нас выпущен в 1997 году и уже более 20 лет не менялся, - пояснил Егор Михтанюк.

Заместитель управляющего Нацбанком по Башкирии также рассказал, пояснил, как будут выглядеть новые банкноты.

- Прежде всего, они будут в единой стилистике и едином дизайне. К ранее действовавшей городской тематике теперь добавится региональная тематика. На лицевой стороне банкноты будут изображены города – столицы федеральных округов, а на обороте – объекты из этих федеральных округов. Известно, что в России у нас восемь федеральных округов и в банкнотном ряду также восемь банкнот. У нашего, Приволжского федерального округа, будет тысячерублевая банкнота. И так у каждого округа: сторублевая банкнота – Центральный федеральный округ, Уральский – пятитысячная и так далее, - отметил Егор Михтанюк.

По словам заместителя управляющего Нацбанком по Башкирии, на лицевой стороне тысячной банкноты будет изображен Нижний Новгород, а какой объект и из какого региона будет на обороте – пока не известно. В каждом из федеральных округов создана специальная рабочая группа, которая и определит, какая достопримечательность наиболее подходящая. Также он не исключил, что там может оказаться изображение какой-нибудь достопримечательности из Башкирии.

Егор Михатнюк также подчеркнул, что в процессе замены старых банкнот на новые принципиально изменятся и серийные номера – нумерация станет сквозной и уникальной для каждой отдельной банкноты.