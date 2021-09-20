Автоэксперт рассказал, что сулит отмена обязательного техосмотра автомобилей

В прямом эфире телеканала «Вся Уфа» «Комсомольская правда» побеседовала с автоэкспертом Новрузом Бабаевым. Темой беседы стал законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей.

Как пояснил автоэксперт, после принятия закона проходить процедуру техосмотра будут те водители, автомобиль которых старше четырех лет. Диагностический лист придется получить при продаже автомобиля, при смене владельца, при изменении конструкции транспорта или замене в нем каких-либо агрегатных механизмов.

Законопроект, по мнению Бабаева, необходим для того, чтобы упорядочить прохождение технического осмотра, а также для освобождения от процедуры тех, кому она попросту не требуется.

– Автомобиль моложе четырех лет – это в подавляющих случаях технически исправный транспорт, который не требует никаких вложений по технической части, и безопасен для окружающих. Закон ничего не изменит для коммерческих организаций, занимающихся перевозками, поскольку от исправности их автопарка могут зависеть здоровье и жизни людей, – пояснил эксперт.

Новруз Бабаев рассказал, что законопроект возлагает больше ответственности на самих владельцев автомобилей.

– По правилам ПДД владелец автомобиля сам несет ответственность за техническое состояние своего транспорта, поэтому перед эксплуатацией авто он должен убедиться в его технической исправности. Какой бы закон не был принят, у человека должно быть понимание, что техосмотр нужен не сотруднику ГИБДД, не страховщиками, а в первую очередь ему самому. Отслеживая исправность собственного автомобиля, ты не подвергаешь опасности жизни своих близких и всех окружающих, – считает автоэксперт.

Из-за принятия нового закона, как предположил Бабаева, могут вырасти цены на оформление ОСАГО. Это обусловлено тем, что при ДТП с участием автомобиля без технического освидетельствования страховая организация несет убытки.

– Как сейчас многие говорят, автомобиль – уже не просто средство передвижения, а роскошь. Оформление ОСАГО, техосмотр, регулярное техническое обслуживание, транспортный налог, штрафы, топливо – обслуживание автомобиля обходится дорого. Поэтому скидки за добровольное прохождение технического осмотра были бы интересны людям, – заявили Новруз Бабаев.