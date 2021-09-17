Коммунальщики готовы к включению отопления: когда в домах уфимцев станет тепло

В гостях у «КП-Уфа» побывал исполнительный директор МУП «УИС» Максим Петров

Сегодня «Комсомольская правда» в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» побеседовала с исполнительным директором МУП «Уфимские инженерные сети» Максимом Петровым. Руководитель ресурсоснабжающей организации рассказал о готовности к подключению отопления и ответил на самый популярный вопрос к поставщикам тепла: что делать, если квитанции за отопление в этом году снова окажутся «неподъемными».

В начале этой недели глава Башкирии Радий Хабиров порекомендовал коммунальщикам начать подачу тепла в социальные объекты с 16 сентября. С сегодняшнего дня поставщики тепловой энергии включают батареи в детсадах, школах и больницах, а в квартирах уфимцев потеплеет к 22 сентября. Как проходит процесс включения отопления в домах, где поставщиком тепла является МУП «УИС»?

- Почувствуется, что тепло пошло, примерно через день, через два. Есть объекты, которые находятся для нас, теплоснабженцев, в труднодоступных местах. Там нам приходится вместе с управляющими компаниями работать отдельно. Еще день, два и там будет тепло,- рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону Максим Петров.

По его словам, каждый го перед ресурсниками ставят задачу, подготовить все объекты теплоснабжения к работе за пять-семь дней со дня распоряжения властей.

- Если за это время тепло в квартире не появилось, значит это эксцесс – нужно трезвонить во все колокола. Чтобы технические специалисты это все ликвидировали. Немедленно, - пояснил исполнительный директор МУП «УИС».

Как отметил Максим Петров, завышения цен на отопление в этом году МУП не допустит.

-Если платежка завышена – для нас это эксцесс, - подчеркнул Петров.

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