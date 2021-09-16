Фото: УФСИН по Башкирии

Из уфимской колонии-поселения сбежали двое заключенных. Об этом сообщили сотрудники УФСИН по Башкирии.

Как рассказали специалисты управления, 15 сентября 29-летний уроженец Караидельского района (поселок Магинск) Сергей Чирков и 27-летний уроженец Мелеуза Сергей Камардин самовольно покинули участок колонии-поселения при уфимском исправительном учреждении №9.

Чирков, как сообщается, до ареста проживал в Уфе, а Камардин – в Мелеузе. В настоящее время сотрудники УФСИН по Башкирии ведут активный поиск сбежавших осужденных.

Специалисты УФСИН отметили, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, а в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах поселения.

– С разрешения администрации осужденные колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Также они могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. Деньгами пользуются без ограничения. Получают посылки, передачи и бандероли. Могут иметь свидания без ограничения их количества, – пояснили специалисты УФСИН по Башкирии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Побеги заключенных из колоний в последнее время происходят довольно часто. Например, в Тюмени из исправительной колонии № 2, которая находится рядом с Гилевской рощей, сбежал 43-летний мужчина. Опасного преступника, который отбывал наказание за убийство, ищут уже около суток. Срок заключения сбежавшего, который должен был отсидеть 23 года и четыре месяца, заканчивался 8 мая 2023 года. Какие обстоятельства подтолкнули его к побегу, пока не известно.

Стали известны новые детали громкого побега из изолятора в подмосковной Истре. Оттуда в ночь на 6 августа сбежали пять человек – обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди, а также четверо граждан Молдовы, фигуранты дела о серии краж из домов.