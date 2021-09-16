Санатории Башкирии стали самыми популярными за осень 2021 года

Посетителей санаториев ждут оздоровительные процедуры, комфортное проживание в номерах, сбалансированное питание, отдых и развлечения

Башкирия снова вошла в топ самых посещаемых туристами регионов. На этот раз башкирские санатории стали самыми популярными среди всех в стране. Регион обошел Татарстан и Московскую область и занял первое место по посещаемости. Такие данные привел портал бронирования Санатории-России.рф. После тройки лидеров в рейтинге следуют регионы: Ставрополье, Краснодарский край и Крым, Марий Эл, Ростовская область.

В санатории Башкирии приобретали осенние путевки в среднем на 10-11 дней и потратили на проживание, питание и лечение минимум 3370 рублей в сутки, посчитали аналитики.

В регионе насчитывается большое количество источников минеральных вод. Здесь можно и отдохнуть душой и телом, и оздоровиться, поэтому не зря санатории Башкирии приняли в этот сезон большое количество гостей.

В санаториях имеются лечебные грязи – это торфяные и сапропелевые грязи и небольшие месторождения иловых сульфидных грязей, чистый воздух на территории, минеральная вода, сухие и влажные пары.

«КП-Уфа» расскажет о самых популярных санаториях. Цены не публикуем, окончательная стоимость путевок рассчитывается в самих санаториях. Они зависят от количества дней пребывания, вида лечения. Программы реабилитации также составляются индивидуально, только после осмотра врача и после того, как вы пройдете все необходимые обследования.

«Якты-Куль»

Это грязевой климатический санаторий, который работает расположен в горах Южного Урала, на берегу озера Банное.

Яктыкуль - это грязевой климатический санаторий, который работает расположен в горах Южного Урала, на берегу озера Банное

Основной лечебный фактор санатория — сапропель. Это иловые отложения (грязь) пресных водоемов с бесценным органоминеральным составом. Сапропель хорошо лечит суставы и костно-мышечный аппарат, оказывая стойкий болеутоляющий, противовоспалительный и восстанавливающий эффект.

Грязь в санатории всегда свежая грязь, и это считается одним из ключевых преимуществ.

Также здесь есть радоновое отделение. Во время принятия радоновых ванн поверхность тела получает энергетический душ из альфа-частиц. Они благотворно влияют на организм: ускоряют заживление и рассасывание в мышечной и костной ткани, улучшают работу сердца, нормализуют артериальное давление и циркуляцию крови в сердце и сосудах. Через 2 часа после процедуры радон полностью покидает организм и является совершенно безопасным для человека.

«Янган-тау»

Санаторий расположен в экологически чистом районе Башкирии Фото: Эльвина АПАРИНА

Пожалуй, это самый известный санаторий Башкирии, который стоит на горе «Янган-тау» (в переводе с башкирского означает горящая гора). Он расположен в 180 км к северо-востоку от Уфы на высоком берегу реки Юрюзань. Лечат здесь геотермальными сухими и влажными парами и газами горы «Янган-Тау», минеральной водой «Кургазак». Для посетителей представлен огромный перечень услуг: минеральные ванные, подводный душ-массаж, паровые и суховоздушные ванны, аппликации конденсатом пара, паровые ингаляции и ингаляции травами, физиотерапия, ручной и механический массажи, подводное вытяжение, спелеокамера, психотерапия, иглоукалывание, лазеротерапия, электростимуляция, психотерапия, фитотерапия, рефлексотерапия, ЛФК.

Приезжают сюда полечить суставы, органы дыхания – особенно после перенесенного коронавируса, нервную систему, урологические и гинекологические болезни, ЖКТ.

Помимо «лечебных» занятий, здесь также много развлечений: конные прогулки, спортзал, горнолыжная трасса, кафе-мороженое, экскурсии в музей Салавата Юлаева, сплав по реке Юрюзань.

Приезжают сюда полечить суставы, органы дыхания – особенно после перенесенного коронавируса Фото: Эльвина АПАРИНА

«Красноусольск»

Санаторий «Красноусольск» расположен в одном из самых живописных мест Башкирии в долине реки Усолки.

Для гостей создана хорошая, современная лечебно-диагностическая база. Восстановлением здоровья занимаются опытные специалисты. В санатории широко применяют в лечении проверенные природные факторы, добываемые из собственных источников. Вылечить здесь можно заболевания ЖКТ: гастриты, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты, панкреатит; остеохондроз, а также восстановиться после перенесенного коронавируса, имеется специальная программа реабилитации.

Посетителей ждут оздоровительные процедуры, комфортное проживание в номерах, сбалансированное питание, отдых и развлечения.

«Юматово»

Это известный климато-кумысолечебный санаторий «Юматово». Здесь не бывает холодных, злых ветров и долгой пелены дождей. Гостей ждет чистый воздух, пропитанный лесным аромат, вблизи санатория протекает река Дема.

Основным лечебным фактором санатория Юматово является натуральный кумыс. Это кисломолочный напиток, изготавливаемый из кобыльего молока, он оказывает тонизирующее действие на нервную систему, усиливает окислительно-восстановительные процессы, повышает обмен веществ, нормализует белковый, углеводный и водно-солевой обмены. Также в оздоровлении участвуют сульфатная, магниево-кальциевая, минеральная вода Юматовская и сам климат санатория.

Уникален санаторий тем, что в нем есть отделение медицинской реабилитации пациентов, перенесших злокачественное новообразование молочной железы.

«Карагай»

Санаторий Карагай находится на северо-востоке Башкирии в 30 км от границы Свердловской области. Находится он в сосновом бору на берегу пруда чистой горной реки Ик, в долине которой много ягод, грибов, целебных трав.

Минеральная вода «Карагай», которая подается в санатории, применяется при заболеваниях ЖКТ, почек, способствует нормализации обмена веществ, а также играет большую роль в лечении костно-мышечной системы (опорно-двигательного аппарата).

Здесь, также как в «Якты-куле» лечат еще и сапропелевой грязью, которую добывают из озера Культубак. Она используется для обезболивания, применяется в качестве противовоспалительного, ускоряет восстановление кожи, поврежденных тканей.

Есть несколько программ, которые рассчитаны на 10-14 дней. Гости живут в комфортных номерах, получают полноценное сбалансированное питание, лечение, отдыхают телом и душой.

КАК ЗАЕХАТЬ В САНАТОРИИ?

Санаторий – это не просто место отдыха. Это лечение, и неправильно подобранное может не только не принести никакую пользу, но и навредить вам. В здравницы направляют обычно врачи-терапевты, далее в санаториях проведут необходимые обследования и подберут индивидуальную программу для вас. То, что помогло одним, далеко не факт, что поможет вам.

Также в связи с коронавирусом появились новые правила заселения в санатории:

- в некоторые санатории необходимо иметь сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо же справку медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019;

- справки об отрицательном результате лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР в электронном или распечатанном виде.

Правила заезда везде разные, поэтому уточняйте их перед тем, как поехать в здравницу.