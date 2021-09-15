Эксперт рассказал, почему в Уфе такое дорогое жилье и упадут ли цены в ближайшее время

На рынке недвижимости в Уфе и по всей Башкирии наблюдается рост цен на квадратные метры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изучая объявления о купле-продаже жилья в Уфе и пригороде, можно заметить, что цены на квадратные метры с недавних пол поползли вверх. Причем подорожали практически все виды некоммерческой недвижимости – квартиры всех классов от эконома до комфорт-класса в новостройках, частные дома и даже панельные «хрущевки».

С чем это связано и что будет происходить дальше на рынке недвижимости в башкирской столице, рассказала в беседе с «КП-Уфа» руководитель федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева.

ТОТАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Как пояснила в беседе с «Комсомолкой» Елена Андреева, существенное подорожание жилья началось практически сразу после того, как появилась господдержка (льготная ипотека. – Ред.). Но это, как оказалось, лишь одна из причин повышения стоимости недвижимости.

- В 2020-м году как шлейф коронавируса выросла ценность жилья. Это основано, может быть, даже на каких-нибудь страхах и желании успеть его приобрести. Люди стали рассуждать так: а вдруг завтра будет что-то еще? – отмечает эксперт рынка недвижимости.

Елена Андреева также отмечает, что рост цен на вторичное жилье – это следствие роста цен на квартиры в новостройках.

- Это такая уникальная ситуация, впервые в истории у нас такое. Довольно часто люди, покупая квартиру в новостройке, продают «вторичку». И ощущение растущих цен на вторичном рынке жилья также сказалось. А с конца 2020 года появилась еще одна причина роста цен – тотальная инфляция. Я называю это термином «инфляция рынка недвижимости». Из-за господдержки подорожали новостройки, а из-за этого подорожала и «вторичка». Этот процесс присущий именно рынку недвижимости, - подчеркнула руководитель сети агентств недвижимости «Эксперт».

Не стоит забывать и о мировой инфляции и кризисных явлениях, также послуживших причиной подорожания жилья. К тому же, на стоимость каждого «квадрата» в новостройках повлиял и значительный рост цен на стройматериалы.

Спрос на панельные пятиэтажки в Уфе никуда не делся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО С ЦЕНАМИ НА «ХРУЩЕВКИ»

Если внимательно изучить рынок вторичного жилья в Уфе, то становится понятно, что в последнее время цены растут даже на квартиры в пятиэтажных «хрущевках». Многие жители башкирской столицы по старой памяти относятся к этим домам с пренебрежением, хотя спрос на них продолжает расти. Почему это происходит?

- Насчет «хрущевок» было такое мнение, что они уже никому не нужны. Оказалось, что именно такие дома у нас расположены в районах с лучшей инфраструктурой, где в шаговой доступности есть все. Там спокойные дворы и нет такой плотности населения, - отмечает руководитель федеральной сети агентств недвижимости.

- Любые «лишние» квадраты – это рост цены и, соответственно, ограничения по сумме кредита. Если больше сумма кредита, его могут просто не одобрить, - подчеркнула руководитель агентства недвижимости «Эксперт». По словам Елены Андреевой, в «хрущевских» домах оптимальные площади квартир, и именно поэтому они «ипотека-пригодны», то есть очень удобны для покупки в ипотеку.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ НОВОСТРОЙКИ

Рост цен на новостройки в Уфе, в свою очередь, «скачком» назвать сложно. По словам Елены Андреевой, квадратные метры на рынке недвижимости в Башкирии начали дорожать с тех пор, как появилась господдержка ипотечного кредитования – полтора или даже два года назад.

- Плюс ужесточение требований к застройщикам, например, введение эскроу-счетов. Комплекс всего, что касается рынка строительства, здесь смешалось. В частности, на уровне города Уфы, это и запреты на точечную застройку и ограничения по выдаче земель под застройку и так далее, - поясняет эксперт.

Что касается ввода жилья в масштабах всей Башкирии, о которых власти республики периодически отчитываются, руководитель федерального агентства «Эксперт» говорит, что здесь нужно обратить внимание на несколько факторов. Напомним, по сравнению с 2020-м годом, рост объемов введенного жилья к концу августа 2021 года уже достиг 21,2%.

- Мы должны понимать, с какими периодами сравнивают (когда говорят о росте ввода жилья. – Ред.). Потому что в какой-то период происходит сдача какого-нибудь крупного жилого комплекса. Плюс в этот показатель входит узаконение домов и коттеджей, которые частники построили сами для себя и узаконили. Это же тоже жилье, и оно введено в эксплуатацию, - подчеркнула Елена Андреева.

По ее словам, в подавляющем большинстве городов и районов Башкирии все-таки преобладает малоэтажное строительство. В малых городах жить в хороших частных домах престижнее, чем в многоэтажках.

Жители Уфы обращают внимание на инфраструктуру при выборе жилья в новостройках Фото: Мария ЛЕНЦ

СПРОС НА ЧАСТНЫЕ ДОМА

По словам Елены Андреевой, риэлторы обратили внимание на то, что в прошлом году значительно вырос спрос на частные дома в Уфе и пригороде. Частично он сохранился и в 2021 году.

- Преимущественно, это дома стоимостью от трех до пяти миллионов рублей. Это не кирпичные дома, они могут быть построены из бруса, например. Их покупают, в том числе, для сезонного проживания. Мы вообще заметили парадокс: люди стали покупать, как я их называю, «постсоветские» сады и дачи. Мы думали, что ушло уже то поколение, которому это интересно, но, тем не менее, последние два года такие объекты продавались, - говорит эксперт.

Как подчеркнула Елена Андреева, такой спрос на загородную недвижимость связан, в первую очередь, с пандемией коронавируса и пережитой весной 2020 года самоизоляцией.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ ДАЛЬШЕ

Руководитель федерального агентства недвижимости «Эксперт» отмечает, что предпочтения жителей Уфы при выборе жилья не особенно изменились в «коронавирусную эпоху».

- Люди, конечно, хотят жилье нового класса, построенного с применением новых фишек и технологий. Больше хотят видеть инфраструктурных элементов, такие как детские площадки, паркинги, наличие которых вообще больная тема. К счастью, парковочные места научились покупать – то есть, нет больше такого отношения, что все должно быть бесплатно, - говорит Елена Андреева.

По словам эксперта, новостройки в Уфе и в целом по Башкирии, дешеветь не будут.

- Только если не появятся новые проекты, и они будут стоить немного дешевле. И все равно, стоимость жилья в новостройках, даже на начальной стадии, приближается к 100 тысячам за квадратный метр. Учитывая стоимость стройматериалов, и тот факт, что из-за пандемии коронавируса наблюдается нехватка рабочих рук на стройках, безусловно, новое жилье дешеветь, точно не будет, - говорит Елена Андреева.

Потенциальные новоселы стали чаще вместе с квартирами покупать парковочные места Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам руководителя федерального агентства недвижимости, вторичное жилье «покажет боковой тренд» - цены будут расти исходя из среднего уровня инфляции.

- Все зависит от общей ситуации, от разного рода спецпрограмм от государства. Ведь ипотека сейчас тоже стала чуть-чуть дорожать – ставки немного выросли. Соответственно, обороты рынка слегка снизились. Сделки есть, но такого, как в предыдущие годы, когда новостройки продавались пачками, сейчас нет. Ну а вторичка как продавалась, так и продается – это всегда наиболее стабильный сегмент недвижимости, - пояснила Елена Андреева.

Что касается доли недвижимости, которую жители Уфы покупают в ипотеку, то она по-прежнему велика. По словам эксперта, сейчас она составляет 70% и выше.

- Если два года назад сумма кредита на жилье составляла 1,5 млн рублей, то сейчас это уже под два. Первая причина – дорожают объекты недвижимости. Вторая – первоначальный взнос уменьшается, то есть люди приходят с минимальными первоначальными взносами, - подытожила Елена Андреева.