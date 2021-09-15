С какими проблемами чаще всего сталкиваются бизнесмены в Башкирии

Бизнес в Башкирии в последнее время переживает не самые легкие времена из-за пандемии коронавируса. Однако многочисленные проверки и жесткая система штрафов также зачастую больно бьют по молодым бизнесменам. В гостях у «Комсомолки» побывал уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Флюр Асадуллин, который рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются предприниматели в Башкирии.

Как оказалось, чаще всего проверяют предпринимателей малого и среднего бизнеса от и до такие надзорные органы как Росприроднадзор, Росздравнадзор, прокуратура, МВД и ФНС. Чаще всего штрафуют Росприроднадзор, Роструд и Роспотребнадзор, остальные надзорные ведомства чаще предпочитают ограничиться предупреждениями, нежели штрафами.

- Часто бывает так, что приходят с проверкой сотрудники надзорных органов и говорят: а давайте сначала мы все же предупреждение вынесем, а потом уже штраф. А когда этот же надзорный орган начинает проверять прокуратура, и выясняется, что к примеру сотрудник вынес 99 процентов предупреждений и только 1 процент штрафа, начинается разбор полетов. А не коррупциогенная ли это ситуация? Не предупреждал ли он пре5дпринимателей о проверке заранее, получая за это деньги себе в карман? Вот и приходится надзорным органам штрафовать как можно больше, чтобы не портить свои же показатели. Мы боремся с этой проблемой и надеемся, что «палочная статистика» изживет себя в ближайшие годы, - объясняет Флюр Асадуллин.

Уполномоченный по правам предпринимателей в РБ отмечает, что многие моменты относительно проверок вообще давно изжили себя. Тут приходит на помощь так называемая регуляторная гильотина.

- Например, в 2019 году выяснилось, что у нас в России действует более 3000 старых советских СанПИНов – какого цвета должен быть потолок в столовой, какого размера должны быть вилки и т.д. И если следовать этим всем законам, то Роспотребнадзор может прийти в любое заведение и попросту закрыть все что он хочет. Возникает коррупциогенная ситуация, - отмечает Асадуллин.

Чтобы разрешить эти моменты, уже подготовлены рекомендации по ликвидации почти 3 тысяч устаревших требований: по многим уже принято решение. И хотя проверки предпринимателей пока идут по старым законам, в ближайшем будущем ситуация значительно упростится в сторону бизнесменов.