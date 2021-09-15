«Вечного тебе сезона»: погибший в Челябинской области байкер из Башкирии разбился на глазах своих родителей

Друзья отзываются об Александре как о надежном товарище. Фото: соцсети

Стали известны подробности смертельной аварии в Челябинской области, где разбился мотоциклист из Башкирии. Напомним, все произошло вчера днем на автодороге Москва-Челябинск, неподалеку от Миасса. 30-летний байкер из Ишимбая, управляя мотоциклом «Ямаха Роял Стар», не большой скорости по касательной столкнулся с попутным ВАЗ-2124, после чего влетел в фуру, остановившуюся на светофоре. От полученных травм мотоциклист скончался на месте до приезда медиков. Позже выяснилось, у молодого мужчины не было водительских прав, что не мешало ему гонять по трассе. Сейчас дорожные полицейские начали разбирательство, в ходе которого установят все причины и обстоятельства ДТП.

Мотоцикл на скорости влетел под фуру. Фото: ГИБДД по Челябинской области

«НЕ УСПЕЛ ОТРЕАГИРОВАТЬ НА МАНЕВР»

Погибшим мотоциклистом оказался 30-летний житель Ишимбая Александр Мельников. Как оказалось, в тот роковой день он вместе с отцом ездил в Челябинск, чтобы купить новый мотоцикл, и уже возвращались домой. Как сообщает издание Znak со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, отец мотоциклиста ехал впереди на автомобиле, а сам Александр на новом мотоцикле сзади. Неожиданно отец увидел впереди на трассе затор и резко затормозил, а вот сам мотоциклист не успел из-за скорости отреагировать на маневр – сначала зацепил по касательной машину отца, попытался увернуться и влетел под фуру.

Друзья и близкие молодого байкера до сих пор не могут поверить в случившееся. В местном сообществе мотоциклистов отзываются о парне как о надежном товарище и просто хорошем человеке.

Александр был довольно знаменитой личностью среди байкеров. Фото: соцсети

- Погиб наш дружище, товарищ и брат Саня Мельников. Он был просто офигенным человеком. Встретимся еще, Санек! Купил «Рояля», перегонял домой... Царствие Небесное, дорогой друг, – скорбит друг погибшего Кирилл Шульжик.

- Глубочайшие соболезнования родным и близким Саши. Большой души был человек. Печально осознавать, что больше не увижу этого по-настоящему доброго мегапозитивного человека, - соболезнует Дмитрий Казанский.

- Вечного сезона на новом мотоцикле тебе, друг! – присоединяются остальные знакомые.

Сейчас родственники Александра собирают деньги на транспортировку тела из Миасса в Ишимбай, только после этого погибшего мотоциклиста похоронят у него на родине.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшего Александра Мельникова.