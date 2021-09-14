Политолог дал оценку молодежной политике в Башкирии

В прямом эфире «КП-Уфа» побывал политолог БАГСУ Арсен Шаяхметов

Сегодня «Комсомольская правда» в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» побеседовала с политологом БАГСУ Арсеном Шаяхметовым. Темой разговора стала молодежная политика в Башкирии: существует ли это явление и насколько оно заметно в политической и общественной жизни республики?

Занимаются ли в нашем регионе молодежью и ее развитием? И стоит ли вообще это делать?

- И стоит, и не стоит, на мой взгляд. Не нужно этого делать принудительно. Советский опыт постоянного принуждения, он, конечно, сыграл негативную роль и, получилось, что в 1990-е годы мы получили полное отчуждение молодежи от государства и наоборот. Это привело к появлению девиантных проявлений, криминала и наркомании и так далее, - отметил политолог БАГСУ.

По мнению Арсена Шаяхметова, с молодежью обязательно нужно работать на уровне государства.

- Это ведь самый «нежный материал» - там вроде и давить не нужно и передавить можно. И как-то заниматься надо и в то же время свобода творчества важна. Еще недавно мы говорили, что молодежной политики на уровне государства практически нет. То есть выделяется такой узкий круг, как мы говорим, «провластной молодежи», которой занимаются, а остальные – сами по себе. Сейчас государство попыталось расширить свою зону влияния. Создали различные форумы, большое количество грантов, общественных организаций, в том числе, волонтерских. Но, мы видим, что в общественно-политической жизни молодежи немного, - подчеркнул Арсен Шаяхметов.

По мнению политолога БАГСУ, власти излишне политизируют свои взаимоотношения с молодежью, чего делать не следует.

- Потому, что молодежь это остро чувствует и это больше отталкивает их, чем привлекает. На мой взгляд, за всеми этими мероприятиями, волонтерскими, грантовыми, форумными, все-таки должно быть минимум политики, - подчеркнул политолог.

Полную запись прямого эфира смотрите по ссылке.