Уфимкий психотерапевт рассказала, как можно предупредить подростковый суицид

Сегодня «Комсомольская правда» в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» побеседовала с врачом-психотерапевтом Республиканского психотерапевтического центра Натальей Чевпецовой. Темой разговора стал подростковый суицид.

По словам специалиста, испытывать выраженное аффективное состояние и решить, что инструментом для снятия этого напряжения является уход из жизни, могут не только дети, которые оказались вдали от родителей, но и те, что живут в кругу семьи.

– Дети, которые находятся вдали от дома, конечно, наиболее уязвимы. У них нет рядом поддержки в виде родителей. Возраст такой, когда иногда и родители и близкие есть, но дети просто не обращаются к ним за помощью, – рассказала Чевпецова.

Подростков, которые обращаются в Республиканский психотерапевтический центр с эмоциональным напряжением, либо с такими проблемами как селфхарм (нанесение себе увечий для снятия стресса. – Ред.), специалисты обследуют на факт наличия у них суицидальных намерений.

– Если подросток лишь стремиться снять эмоциональное напряжение, то тут все проще, можно просто побеседовать. Однако импульсивную попытку свести счеты с жизнью трудно предупредить, – заявила специалист.

Как правило, кончают жизнь самоубийством дети неблагополучных семей. Однако, по словам психотерапевта, подросток из абсолютно любой социальной группы может быть подвержен тяжелому стрессу прийти к решению самостоятельно уйти из жизни.

– Бывает, что и дети из благополучных семей, которые учатся в элитных школах, находятся в сложных жизненных ситуациях. Давление социума и среды вокруг бывает для их нервной системы просто невыносимым. И на ум приходит желание просто покончить со всем этим. Они не думают о суициде как таковом, они хотят просто уйти от ситуации, – отметила врач.

Наталья Чевпецова рассказала, как определить, что подросток эмоционально подавлен и ему требуется незамедлительная помощь.

– И подростки, и взрослые – все мы демонстрируем своим поведением, что нам плохо, мы об этом говорим. У нас снижается эмоциональный фон настроения, уже ничего не хочется делать, хочется уйти от ситуации. Дети и подростки иногда просят, чтобы им разрешили не идти в школу или просят родителей не заходить к ним в комнату. То есть, утомление ребенка заметно, но часто это воспринимается как капризы. Но на самом деле это первые признаки, на которые стоит обратить внимание, – пояснила специалист.

Так как же может помочь родитель своему ребенку, если тот не видит другого выхода из эмоциональной ямы, кроме как прервать собственную жизнь?

– Необходимо доверительно поговорить со своим ребенком. Если ребенок раскрывается и говорит, что ему нужна какая-то помощь, то ее нужно оказывать. Есть тенденция, что родителей подросток долго просит сводить его к психологу, но они боятся стигматизации, постановки на учет к психиатру и ограничений в будущем. Но о том, что здесь и сейчас может произойти несчастный случай, они не думают, – заявила Наталья Чевпецова.