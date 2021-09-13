«Я плакала от бессилия, а мой сын – от боли»: уфимка пожаловалась, что врачи не распознали у малыша опасную болезнь

Сейчас малыш пошел на поправку и уже вернулся домой. Фото: предоставлено Ксенией С.

Многодетная уфимка Ксения С. признается, месяц назад она пережила самые страшные моменты в своей жизни. Вместе с двухмесячным ребенком она попала в больницу, где, по словам женщины, врачи не только не смогли поставить правильный диагноз, но и довели ребенка до тяжелого состояния своим равнодушием. В свою очередь, в Минздраве утверждают – вся необходимая помощь малышу была оказана своевременно. Что же произошло на самом деле – разбиралась «КП-Уфа».

«ВРАЧИ УТВЕРЖДАЛИ, ЧТО ЭТО ОБЫЧНЫЕ КОЛИКИ»

Как рассказала Ксения, все началось с того, что ее совершенно здоровый двухмесячный сын Арсений почувствовал себя очень плохо.

- У сына случился приступ – у него был каменный живот, он стонал и плакал. Я вызвала скорую. Врач осмотрела сына и заявила, что это обычные колики. Пыталась сделать ему массаж живота, но сын ни на что не реагировал и продолжал плакать. В итоге нас все же отвезли в детскую больницу, в приемном отделении нас осмотрел хирург. И снова я услышала рассказы о том, что это обычные колики. Я пыталась объяснить, что это мой третий ребенок и отличить колики я в состоянии, но меня не слушали. В итоге врач поставил сыну газоотводную трубку и отправил нас домой, - вспоминает уфимка.

Вот только дома Арсению стало только хуже – он уже не мог даже плакать, а только стонал. В какой-то момент Ксении показалось, что у сына начались судороги, и перепуганная мать снова набрала номер скорой. По иронии судьбы приехала та же бригада, что и несколькими часами ранее. Вдоволь поиронизировав на тему «слишком мнительных мамочек», медики все же отвезли женщину и ее сына снова в ту же больницу. В приемном покое малыша снова осмотрел хирург (на этот раз уже другой), который все же принял решение госпитализировать ребенка в отделение хирургии. Изначально у маленького Арсения врачи заподозрили кишечную непроходимость – инвагинацию кишечника, но вот только ни рентген, ни УЗИ никакой острой хирургической патологии не выявили.

- Я ходила, как зомби, по коридору и не понимала, к кому обратиться за помощью. Мне говорят, что по всем результатам обследований у сына все хорошо, а он продолжает плакать от боли. А я плачу от бессилия, потому что не знаю, чем ему помочь, - со слезами вспоминает Ксения.

«БЫЛА НАПУГАНА И НЕ ПОНИМАЛА, ЧТО ПРОИСХОДИТ»

Ночью у малыша открылась сильнейшая крапивница – мальчик весь покрылся красными пятнами, покраснели даже белки глаз, и поднялась температура. Анализ крови показал, что у Арсения в организме есть очаг воспаления, но врачи продолжали утверждать, что ничего страшного не происходит.

- Наступили выходные, и дежурный врач к нам практически не заходил, хоть я и просила посмотреть ребенка. Сыну хотели поставить капельницу, унесли его куда-то, а обратно принесли уже всего исколотого. Уже ближе к ночи я начала бить тревогу, и родители посоветовали мне искать другую клинику, где бы спасли моего мальчика. Нашли круглосуточный частный госпиталь, я написала заявление, что выписываюсь с ребенком, после чего отец меня отвез в другую больницу. Сейчас мне говорят, почему не обратилась в РДКБ или еще куда, почему пошла в частную клинику. Никто не может понять, что я была настолько напугана и растеряна, что не соображала толком, что делать и куда бежать, - вспоминает уфимка.

В госпитале Арсения еще раз полностью обследовали, сделали все необходимые анализы. Выяснилось, что у малыша не проблема с животом, а генерализованная вирусно-бактериальная инфекция, которая затронула и легкие, и желудочно-кишечный тракт, а также сильное обезвоживание. Ксения рассказывает, что ребенку несколько раз в день кололи антибиотики и переливали кровь, и лишь спустя только 2 недели состояние сына стабилизировалось, и их выписали домой.

- Сынок до сих пор еще слаб, после многочисленных рентгенов у него даже волосики на подушке оставались. Но самое страшное позади, а теперь я хочу только одного – чтобы виновные понесли наказание. Потому что я считаю, что это самая настоящая халатность со стороны врачей, - заявляет Ксения С.

«ЖИЗНИ РЕБЕНКА НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЛО»

В Минздраве Башкирии в беседе с «Комсомолкой» представили несколько иную версию происходящего. По словам представителей ведомства, ребенка сразу же госпитализировали в хирургическое отделение, где его осмотрели все специалисты. Проведенные анализы и обследования сразу же исключили острую хирургическую патологию, а значит, жизни ребенка ничего не угрожало.

- Ребенку поставили первичный диагноз, сразу же назначили лечение антибиотиками и ряд других препаратов. Потом была запланирована капельница, но из-за того, что ребенок был слишком маленький, найти вену удалось не сразу, после чего мама самостоятельно отказалась от капельницы, хотя она была необходима по стандартам лечения и выставленному диагнозу. На выходных у ребенка выявилась аллергия. Мама стала естественно паниковать, после чего дежурный врач осмотрел ребенка, связался с другими специалистами. Но мама не стала ждать, после чего написала отказ, забрала ребенка и обратилась вместе с ним в другое медицинское учреждение. Сейчас ситуация будет подробно разбираться на врачебной комиссии, где будут подниматься все документы и видеозаписи. Но уже сейчас можно сказать, что со стороны врачей не было никаких явных ошибок. Все диагностические мероприятия были выполнены в полном объеме, необходимые лекарства ребенок также начал получать с первого дня нахождения в больнице. Заявления мамы о том, что со стороны врачей не было предпринято никаких действий, все же необоснованные, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» пресс-секретарь республиканского Минздрава Софья Алешина.

Сейчас мама Арсения планирует и дальше добиваться справедливости и старается дать максимальную огласку своей истории. «КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.