«В политике не бывает места скромности»: Кандидат в депутаты Государственной Думы Алексей Нилов предложил своим оппонентам снять свои кандидатуры

10 сентября с уфимскими журналистами пообщался кандидат в депутаты Госдумы Федерального собрания России от партии «Справедливая Россия» юрист Алексей Нилов. На пресс-конференции были затронуты вопросы касательно избирательной программы, а также о его личном мнении на предмет ключевых проблем республики.

Нилов с 2018 года является депутатом Госсобрания Башкирии и старается продвигать резонансные инициативы, решать вопросы и проблемы граждан, оказывать им поддержку в затруднительных жизненных ситуациях. В этом, по словам кандидата, ему помогает его профессия юриста.

– Я знаю, как правильно задать вопрос чиновнику любого уровня так, чтобы у него не оставалось шанса отмахнуться отпиской или увильнуть от ответа. Они это уже понимают, и мне удается работать с ними на конструктивных началах во благо людей, – утверждает Алексей Нилов.

«ПОБЕЖДАЮТ ТОЛЬКО СИЛЬНЫЕ И УВЕРЕНЫЕ В СЕБЕ»

У кандидата очень непростая судьба. Он с детства инвалид второй группы и лишился родителей в 19 лет. Однако трудности не сумели сломить характер и волю к жизни Нилова. Несмотря на невзгоды, ему удалось добиться успехов в юриспруденции и в политике.

– Я не боюсь давать свои личные контакты, напрямую общаться с людьми, веди как человек прошедший трудный жизненный путь с самого детства и не понаслышке знающий о ежедневных трудностях граждан, всегда готов отстаивать интересы нашей республики и своих земляков, – заявляет кандидат.

На днях Нилов в своих социальных сетях обратился к своим оппонентам в кандидатской гонке с необычным предложением.

– Я предложил своим оппонентам, другим кандидатам в депутаты Госдумы России, отказаться от участия в выборах в мою пользу, потому что я считаю себя наиболее сильным и проходным кандидатом. Мое мнение основано на аналитике и на опросах людей. Хотелось бы, чтобы мои оппоненты меня поддержали. Я знаю, что это выглядит не совсем скромно, но в политике не бывает места скромности, там побеждают только сильные и уверенные в себе люди, – отметил Нилов.

«ТРЕБОВАТЬ, А НЕ ПРОСИТЬ»

По словам кандидата, возможность стать депутатом – не вопрос личных амбиций и «не желание пригреться в теплых условиях».

– Я являюсь действующим депутатом Курултая, очень много общаюсь с людьми и стараюсь решать их проблемы, но часто возникают ситуации, когда я не могу этого сделать. У депутатов Госсобрания недостаточно полномочий, и они выступают людьми, которые вынуждены кого-либо упрашивать. А у депутатов Госдумы пока что сохранились все ресурсы и возможности, чтобы не просить, а требовать, – пояснил депутат Курултая.

Алексей Нилов предлагает отменить мораторий на смертную казнь для детоубийц, серийных маньяков, педофилов, террористов и их пособников.

– Надо вызывать чувство естественного страха у детоубийц. Когда преступник совершает подобное, он знает, что его за это не убьют. А если появится вероятность, что за это могут приставить к стенке, большинство будет останавливаться. Одним из мотивов оставить мораторий называют вероятность судебной ошибки. Но почему бы в таком случае не навести порядок правоохранительной судебной системе, чтобы не было несправедливых и необоснованных приговоров? Государство обязано высшим приоритетом ставить именно жизнь и здоровье детей. В противном случае у такой страны нет будущего, – заявил Нилов.

«ВЫДАВАТЬ ПОЛЕЗНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ОБЩЕСТВА»

Одна из инициатив кандидата – снижение пенсионного возраста до прежнего уровня – 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин.

– Естественно, я за снижение пенсионного возраста. Но с такой оговоркой: если гражданин хочет продолжить работу и состояние его здоровья это позволяет, ему нужно дать такую возможность, – предлагает депутат Госсобрания Башкирии.

Алексей Нилов, помимо прочего, считает нужным ввести единый рейтинг эффективности муниципальных и государственных служащих. На официальных сайтах ведомств необходимо указывать фамилию, имя и отчество чиновника, его должность, а также основные показатели его деятельности за определенный период времени.

– И тогда мы будем видеть, что, например, начальник министерства, принял 15 граждан, подготовил три письма и съездил в три командировки. Также мы увидим чиновников, которые непонятно чем занимаются, для чего оплачиваем их содержание и какую пользу они приносят обществу. Мой опыт подсказывает, что некоторые должности существуют просто ради того, чтобы чиновник, как у нас в бизнесе принято говорить, сдавал свою тушку в аренду, получая приличный доход и при этом совершенно не выдавая конечного полезного продукта для общества, – заявил кандидат в депутаты в Госдуму.

ЛИКВИДИРОВАТЬ БЕССМЫСЛЕННЫЕ ТРАТЫ

Нилов не обошел стороной и проблему лесных пожаров, которая прошедшим летом встала особенно остро.

– У нас леса горят уже не первый год, есть человеческие жертвы и наносится колоссальный ущерб стране, но до сих не возрожден институт лесников и лесоохраны. В последние десятилетия никто защитой лесов не занимался. Нет людей, которые ежедневно обходят вверенные им участки, принимают противопожарные меры, борются с браконьерами. Раньше это было, но, видимо, для оптимизации расходов упразднили. Но в итоге сохранили условно один миллиард рублей, но потеряли сотни, – отметил Алексей Нилов.

Также кандидат призывает требовать у чиновников научиться экономить, не растрачивать дефицитные бюджетные средства на непамятные праздничные мероприятия, банкеты, дорогие автомобили, шикарную мебель и прочие бесполезные траты.

– Нормальная семья, у которой мало денег, не тратит средства на развлечения, а старается экономить. Почему это не делается на государственном уровне, особенно когда речь идет о жизни и здоровье людей? Считаю, что депутаты Госдумы должны разработать механизм, который не позволяет чиновнику производить сомнительных трат, в случае, если он не решил приоритетные задачи. Приоритетами должны быть здравоохранение, экономическая обеспеченность народа, а также образование и наука, – считает депутат Государственного собрания республики.

«БОГАТЫЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ»

Алексей Нилов также выступает за введение полноценной шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц и налог на роскошное потребление и предметы роскоши.

– Все успешные страны, где нет остросоциальных проблем, живут по принципу: богатый платит больше. Если с состоятельного человека взять больше, у него же все равно останутся деньги на еду и прочее. Но зато этот богатый человек будет жить в обществе, где нет бедных. Как можно быть богатым в бедном обществе? – задается вопросом кандидат.

Обеспеченная прослойка общества, по мнению Нилова, должна быть заинтересована в том, чтобы все остальные члены общества жили достойно.

– Естественно, это не должно превращаться в нелепицу, при которой богатые отдают вообще все. Иначе у них не будет мотивации зарабатывать больше, или они начнут прятать свои налоги. Все должно быть по справедливости. Стоит отметить, что многие, кто хорошо зарабатывает, готовы делиться с обществом, если четко будут знать, что их деньги не будут разворованы и пойдут на пользу гражданам и государству, – заявил Алексей Нилов.

Кандидат в депутаты в Госдуму посетовал, что многие граждане утратили надежду на перемены. По его мнению, именно сейчас необходимо верить в то, что все может измениться к лучшему.

– Нельзя верить, что все уже решено. Сейчас у наших граждан очень мало хороших примеров, и они видят только плохое. Нет позитива, нет человека, который верит в мечту. Поэтому мой лозунг: я верю в мечту о процветающей России! Ведь великие дела творят именно мечтатели! Негатива и так полно в стране, давайте думать о хорошем, двигаться вперед, и тогда у нас все получится, – заключил Алексей Нилов.

Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Благовещенскому одномандатному избирательному округу N4 Нилов Алексей Викторович. Специальный избирательный счет № 40810810906009001921 в БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК