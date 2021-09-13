Удары молнии, пожары и коварная вода: от чего погибали в этом году жители Башкирии

В этом году на пожарах удалось спасти почти в 10 раз больше людей, чем в прошлом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям рассказали «КП-Уфа» об основных причинах гибели жителей республики при несчастных случаях. В пресс-службе ведомства также представили ряд рекомендаций, которые могут помочь в экстренных ситуациях и даже спасут жизнь.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

По данным госкомитета Башкирии по ЧС с начала 2021 года и по 8 сентября включительно, в республике произошло 227 происшествий, связанных с падением с высоты. Всего в результате этих случаев травмы получили 161 человек, в том числе 21 ребенок. К сожалению, из-за падения с высоты в этом году погибли 66 человек, среди которых семь детей.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, падение из окон - одна из основных причин травматизма и гибели детей, особенно летом и, особенно, в городах.

- Последний такой случай произошел 18 августа в Уфе: с первого этажа выпал мальчик 2020 года рождения. К счастью, малыш остался жив, но получил травмы различной степени тяжести, - отметили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

Чтобы обезопасить детей от несчастных случаев, спасатели рекомендуют не оставлять маленьких детей без присмотра, не ставить мебель и крупные игрушки близко к подоконникам, так как дети с их помощью смогут туда залезть. Также жителям республики рекомендуется установить на окна ограничители, не позволяющие их полностью открывать, а также открывать пластиковые окна только в положении «форточка».

- Не надейтесь на москитную сетку. Даже при незначительном на нее надавливании она выпадет наружу. Не позволяйте ребенку одному выходить на не застекленный балкон или лоджию, где для него существует возможность перелезть через балконное ограждение или пролезть через него, - поясняют спасатели.

От удара молнии этим летом погибли две женщины

От удара молнии этим летом в Башкирии погибло два человека, рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе госкомитета республики по ЧС. Первая трагедия произошла 27 июня, в селе Малый Нагадак в Аургазинском районе. Тогда в результате попадания молнии на месте скончалась 53-летняя женщина. Второй случай произошел 22 июля на берегу реки Стерля в селе Кунакбаево, что в Стерлитамакском районе Башкирии. Тогда на глаза у сына-подростка погибла 38-летняя женщина.

Как отмечают спасатели, вероятность прямого попадания молнии в человека невысока, но все-таки во время грозы следует следовать простым рекомендациям, которые помогут избежать трагедии. Следует избегать открытой местности и воды, а также не подходить во время ударов молнии к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, не стоять рядом с окнами и по возможности отключить электроприборы.

- Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке. Если же гроза настигла вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника, - советуют в госкомитете Башкирии по ЧС.

ГИБЕЛЬ НА ВОДЕ И В ПОЖАРАХ

За прошедший купальный сезон-2021 в Башкирии в водоемах утонуло 95 человек, в том числе 11 детей. В прошлый купальный сезон, в 2020-м году, утонули 99 человек, в том числе 11 детей.

По данным ведомства, к 8 сентября 2021 года количество утонувших в регионе достигло 107 человек, 14 из которых – дети. Для сравнения: за январь - сентябрь 2020 года в Башкирии на реках и озерах утонули 108 человек, в том числе, 14 детей.

Основной причиной гибели жителей Башкирии на воде спасатели называют купание в необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии опьянения, а также переоценка своих физических возможностей и пренебрежение простыми правилами поведения на воде. Зачастую дети тонут потому, что родители оставляют их без присмотра.

- В республике наступила осень - обманчивый период года, когда тепло может смениться резким похолоданием и наоборот. Любители водных процедур, особенно в состоянии алкогольного опьянения, при купании в холодной воде рискуют своей жизнью, - предостерегают в госкомитете Башкирии по ЧС.

За купальный сезон-2021 в республике в водоемах утонуло 95 человек, в том числе 11 детей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последний на данный момент несчастный случай на воде произошел 1 сентября в деревне Большебасаево, что в Баймакском районе республики: на местном озере утонул 41-летний мужчина.

К началу сентября 2021 года в Башкирии произошло 8286 пожаров, в которых погибло 167 и пострадало 178 человек. Для сравнения: за этот же период в 2020 году произошло 8457 пожаров, в которых погибли 144 человека и 190 получили травмы.

Как пояснили в госкомитете Башкирии по ЧС, с начала этого года и по 8 сентября включительно, при пожарах спасли 1017 человек. За это же время в 2020 году количество спасенных при пожарах людей было намного меньше – 181 человек.

Известны и основные причины смертельных пожаров в домах жителей Башкирии. Люди гибнут, в основном, из-за неосторожного обращения с огнем при курении (непотушенные сигареты), нарушения правил эксплуатации электрооборудования и несоблюдение требований безопасности при использовании печного отопления.

Республиканский госкомитет по ЧС напоминает, что в регионе продолжается бесплатная выдача пожарных извещателей. Приборы, способные спасти жизнь, положены девяти категориям граждан.

- Не бросайте непотушенные сигареты и не курите в помещении. В основном все пожары и происходят по причине неосторожного обращения с огнем. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи! Уходя из дома, выключайте электроприборы, газовые плиты и прочее оборудование. Не оставляйте без присмотра детей, - рекомендуют спасатели.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВВОДИЛСЯ РЕЖИМ ЧС

С января и по начало сентября 2021 года в республике 10 раз вводился режим «Чрезвычайная ситуация». Так, например, спасатели дважды вводили режим ЧС техногенного характера из-за ДТП в Салаватском и Кушнаренковском районах республики.

Трижды в этом году в Башкирии объявляли режим ЧС из-за вредителей, атаковавших поля и леса в Баймакском, Зилаирском, Зианчуринском, Кугарчинском, Хайбуллинском и Абзелиловском районах республики. Напомним, этим летом там наблюдалось массовое нашествие саранчи и непарного шелкопряда.

Из-за засухи и штормового ветра власти пять раз объявляли режим ЧС природного характера. Стихия в этом году не на шутку разбушевалась сразу в 42 районах и в городе Кумертау.

Всего в этом году спасатели вывели из лесов Башкирии 151 заблудившегося грибника

ОСТОРОЖНО, ГЛУХОЙ ЛЕС!

В единую диспетчерскую службу «112» в Башкирии с начала 2021 года и по 8 сентября включительно поступило 102 сообщения о заблудившихся в лесу жителях - за это время заблудились 151 человек, среди которых было 14 детей. К счастью, всех пропавших удалось найти и вывести к населенным пунктам.

Как известно, в лесах блуждают, в основном любители собирать грибы и ягоды. Всем любителям «тихой охоты» спасатели советуют не ходить в лес в одиночку и не забираться в глушь. Перед отправкой в лес следует обязательно сообщить своим родным, куда конкретно вы направляетесь, и обозначить точное время возвращения.

- С собой следует взять коробок спичек, нож, часы, компас и полностью заряженный телефон, и по возможности дополнительный зарядный аккумулятор. Также одежда должна быть яркой и хорошо заметной. Перед выходом стоит узнать прогноз погоды. При наличии хронических заболеваний обязательно требуется взять необходимый набор медикаментов, - советуют спасатели.

Как отметили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, дозвониться по телефону «112» можно, в том числе, при отсутствующем сигнале сотовой связи и при отрицательном балансе.