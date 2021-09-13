В Уфе власти создали «зимний штаб»: что это такое и для чего нужно

В «зимний штаб» можно будет пожаловаться на плохую уборку снега или слабо греющие батареи Фото: Александр ГЛУЗ

На оперативном совещании в правительстве Башкирии озвучили точную дату включения отопления в детсадах, школах и больницах по всей республике. В своем докладе министр ЖКХ Алан Марзаев предложил начать подключение социальных объектов уже с предстоящего четверга, 16 сентября. Параллельно тепло планируют подавать и в жилые дома.

- Как базовую версию принимаем эту дату. Главам районов надо свои графики выстраивать: мы вам даем довольно комфортный период времени для подключения (отопления – Ред.). Вообще, для министерства – это самое главное событие. Для глав муниципалитетов сейчас будет самая главная задача – подключить тепло, - подчеркнул после доклада министра ЖКХ глава республики Радий Хабиров.

ЧТО ТАКОЕ «ЗИМНИЙ ШТАБ»

В этом году власти Уфы и Башкирии подошли к подготовке отопительного сезона значительно серьезнее, чем в прошлом. Например, неделю назад глава республики поручил властям башкирской столицы создать так называемый «зимний штаб». По задумке Радия Хабирова, штаб должен будет решать все вопросы, связанные с отоплением и уборкой снега в городе.

Напомним, в прошлый отопительный сезон именно жители Уфы «осаждали» приемную Радия Хабирова из-за «раздутых» квитанций на отопление. Тогда ответственные лица на полном серьезе утверждали, что большие цифры в счетах появились из-за «аномально холодной зимы», хотя позднее метеорологи опровергли это утверждение. Еще одной причиной называли переход на новую систему оплаты за тепло – когда жители платят не круглый год, а только пока греют батареи. Напомним, что этот переход состоялся в сезоне 2019/2020, а прошлой зимой система работала уже второй год подряд.

Так для чего же власти решили создать «зимний штаб» и кто туда будет входить? Об этом на очередном совещании в правительстве Башкирии рассказал вице-мэр Уфы Марат Гайфуллин.

По словам чиновника, оперативный штаб «по отоплению, уборке снега и другим вопросам зимы», должен решать такие задачи, как анализ обращений граждан, «обеспечение оперативного реагирования и решения проблем», а также разгрузку системы «инцидент-менеджмент» на предмет обработки таких сообщений. Отдельной задачей «зимнего штаба» власти обозначили «не допустить всплеска социального напряжения».

- Кроме системы «инцидент-менеджмент» заявки жителей будут поступать по четырем каналам: вкладка на сайте администрации города Уфы – «Уфа зимняя», единый колл-центр на базе управления гражданской защиты (по номеру: (347) 277-09-11 – Ред.), через офисы ЕРКЦ и ресурсоснабжающие организации и телеграмм-бот, - заявил Марат Гайфуллин.

КТО БУДЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

Все заявки будут систематизироваться и передаваться исполнителям. Собственные «зимние штабы» появятся в каждом из районов города. В их состав будут входить представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, первые заместители глав районов и сотрудники управления гражданской защиты.

В самый главный «зимний штаб» Уфы войдут мэр башкирской столицы, представители всех поставщиков тепла, два вице-мэра, главы всех семи районов, представители министерства ЖКХ, Госжилнадзора и председатель комитета по ЖКХ в Курултае. Все они будут собраться раз в неделю и решать, как устранить системные проблемы.

- Особое внимание уделим срокам устранения нарушений. В первую очередь, это касается подачи тепла в жилые помещения при запуске отопления. В зависимости от сложности задачи, на ее решение уйдет от 4 до 24 часов. На разъяснение жителям по вопросам начисления платы за отопление мы закладываем до трех дней. Уборка снега – от одного до трех дней, - заявил вице-мэр Уфы Марат Гайфуллин.