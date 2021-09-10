Приключения Кубка Стэнли в Уфе: побывал на свадьбе, прокатился на кабриолете и сфотографировался с местными

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский провез трофей по улицам Уфы. Фото: соцсети

Рано утром, 10 сентября, в столицу Башкирии прибыл самый желанный трофей всего хоккейного мира – Кубок Стэнли. Привез его в Уфу воспитанник хоккейной школы «Салавата Юлаева», а ныне голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Компанию ему составил одноклубник, защитник Михаил Сергачев.

Вместе с главным трофеем Национальной хоккейной лиги в фойе «Уфа-Арены» выставили и «Конн Смайт Трофи» — это награда, которую ежегодно вручается самому ценному игроку в плей-офф. В этом году ее также завоевал Андрей Василевский.

ПОБЫВАЛ НА СВАДЬБЕ

Кубок Стэнли должен был посетить Уфу еще в 2020 году, но тогда из-за коронавируса традиционные путешествия трофея по миру отменили. В этом году теперь уже двукратные обладатели Стэнли смогли привезти его в Россию. Сначала Никита Кучеров привез его в Москву, затем Михаил Сергачев приехал с кубком в родной Нижнекамск, а сегодня Андрей Василевский прибыл с ним в башкирскую столицу. Завтра, 11 сентября, Кубок Стэнли уже должен быть в Нью-Йорке.

Еще до того, как к Стэнли прикоснулись первые болельщики из Уфы, Андрей Василевский привез его к памятнику Салавату Юлаеву. Там то его и встретили молодожены, пришедшие по давней традиции на фотосессию к монументу башкирскому национальному герою. Похоже, что эта фотосессия новоиспеченной семье запомнится надолго!

Пара молодоженов встретила Андрея Василевского с Кубком Стэнли у памятника Салавату Юлаеву. Фото: соцсети

После этого Кубок Стэнли вместе с его двукратным обладателем проехался по центральным улицам Уфы в голубом кабриолете. И все это под одобрительный гул автомобилистов и аплодисменты прохожих. А как доволен был Андрей! Еще бы: привезти трофей в родной город мечтает каждый хоккеист мира.

ОЧЕРЕДЬ НА СОТНИ МЕТРОВ

По прибытии на «Уфа-Арену» Кубок Стэнли специально показали воспитанникам деткой хоккейной школы «Салавата Юлаева». Юные хоккеисты смогли прикоснуться к трофею и пообщались с Андреем Василевским. Во второй половине дня кубок выставили в фойе арены, где с ним смог сфотографироваться каждый желающий.

Перед «Уфа-Арена» выстроилась гигантская очередь желающих посмотреть на Кубок Стэнли Фото: Павел КРАЙНОВ

Это вызвало такой ажиотаж, что очередь в «Уфа-Арена» растянулась на сотни метров. Сотни метров на улице. Живая очередь выстроилась от начала парковки перед ареной и продлилась вплоть до специально огороженной зоны в фойе. Многие жители и гости башкирской столицы простояли по несколько часов, чтобы прикоснуться к трофеям воспитанника «Салавата Юлаева».

Уже сегодня вечером Кубок Стэнли отправится обратно за океан и вернется в зал хоккейной славы в Торонто. В октябре стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги, где как минимум у одной из команд с сегодняшнего дня появилось множество новых болельщиков. Благодаря хоккейному празднику, который привез Андрей Василевский в родной город, симпатии уфимцев к «Молниям» только усилились.