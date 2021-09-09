«Салават Юлаев» одолел «Спартак» в первом домашнем матче сезона КХЛ

Соперником первого домашнего матча «Салавата» в сезоне 2021/2022 стал московский «Спартак» Фото: Рустем АХУНОВ

Набравшая неплохой ход в начале регулярного чемпионата КХЛ дружина Томи Ламса 9 сентября провела первый домашний матч сезона. Первые три игры «юлаевцы» провели на выезде и по очереди повергли «Барыс» из Нур-Султана (5:1), екатеринбургский «Автомобилист» (4:2) и впервые разгромили с рекордным счетом 7:2 магнитогорский «Металлург». К домашней серии «Салават Юлаев» подошел в качестве безоговорочного лидера всей Континентальной хоккейной лиги.

Соперником первого домашнего матча «Салавата» в сезоне 2021/2022 стал московский «Спартак». Подопечные Бориса Миронова также ударно начали регулярку КХЛ – три матча и три победы. Правда, соперники у красно-белых, в отличие от «юлаевцев» были чуть менее именитые.

СКОМКАННОЕ НАЧАЛО

С первых минут место в воротах «Салавата» занял Юха Метсола, а последний рубеж красно-белых защищал Алексей Красиков. Последний на четвертой минуте сдвинул ворота, за что «Спартак» получил 2 минуты штрафа.

Фото: Рустем АХУНОВ

Впрочем, подопечные Томи Ламса лишнего разыграть не сумели, а уже на 11-й минуте пропустили шайбу. Гол с передачи Йори Лехтеря и Эмиля Петерссона забил Сергей Шмелев. После этого игроки «Спартака» дважды нарушали правила и дважды выходили сухими из воды – «юлаевцам» так и не удалось до конца периода распечатать ворота Красикова.

Фото: Рустем АХУНОВ

По итогам первого игрового отрезка игроки красно-белых нанесли 10 бросков в створ ворот Юхи Метсола против всего шести от игроков «Салавата».

РЫВОК ВПЕРЕД

Второй период подопечные Томи Ламса провели значительно лучше, чем первый. «Юлаевцы» не позволили забить сопернику и в то же время сами дважды огорчили Алексея Красикова.

Сначала на 27 минуте матча Андрей Зубарев забил свою первую шайбу после возвращения в «Салават». Ассистировали защитнику в этом Евгений Бирюков и Джефф Плэтт. Затем «юлаевцы» «отстояли» две минуты в меньшинстве – арбитр выписал хозяевам штраф за нарушение численного состава.

Фото: Рустем АХУНОВ

Кульминацией второго игрового отрезка стал гол в ворота «Спартака», забитый «в раздевалку». За 0,6 секунды до сирены с передачи Павла Коледова и Александра Кадейкина шайбу забросил Сергей Шмелев. На второй перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Салавата Юлаева».

РАЗВЯЗКА

В третьем периоде подопечные Томи Ламса временами не забивали такие шайбы, которые точно нужно было забивать. Реализация в концовке немного подкачала, но счет на табло сохранился вплоть до последних минут. Главный тренер «Спартака» под занавес встречи поменял голкипера на шестого полевого игрока, но сравнять счет гостям не удалось.

Фото: Рустем АХУНОВ

Впрочем, забить в пустые ворота не смогли и «юлаевцы» - брошенная Кадейкиным шайба пролетела над воротами. Итог – 2:1 в пользу «Салавата Юлаева» и четвертая победа подряд.

Первую домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2021/2022 уфимский «Салават Юлаев» продолжит уже в эту субботу, 11 сентября. Соперником «юлаевцев» станет «Нефтехимик».