От шансона до башкирской эстрады: слушаем плейлист Хабирова для готовки и других вещей

На пресс-конференции 8 сентября Радий Хабиров говорил о многом. В том числе, рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Они оказались весьма разнообразными. Оказалось, что глава республики любит послушать на досуге и отечественный шансон, и зарубежный поп-рок, и башкирскую эстраду.

Отвечая на вопрос о своих любимых песнях, Хабиров подчеркнул, что любит послушать музыку во время приготовления блюд. Этот факт, по его словам, даже может подтвердить руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.

Первой любимой композицией Хабиров назвал «Ничего не жаль» российского шансонье Дениса Майданова. Эту песню, как отметил глава республики, любит и его старший сын от брака с Каринэ Хабировой Фарит.

Смотреть видеосюжет Денис Майданов - Ничего не жаль

Радиохит середины нулевых «Tonight» немецкой группы Reamonn, как признался Хабиров, «просто личная история и очень напоминает судьбу».

Смотреть видеосюжет Reamonn - Tonight

Ключевой шлягер всех дискотек 80-х «Stumblin' In» дуэта Криса Нормана и Сьюзи Кватро также занимает в сердце Хабирова и его музыкальном плейлисте особое место.

Смотреть видеосюжет Chris Norman - Stumblin' In

Глава республики признался, что ему особо импонирует творчество башкирского певца Фидана Гафарова. «Зимний романс», например, была любимой песней мамы Радия Хабирова.

Смотреть видеосюжет Фидан Гафаров - Зимний романс

– Любимая музыка всегда с чем-то связана. Сейчас я постоянно слушаю «Уфимские липы», любимая песня Ульфата Мансуровича [Мустафина] (бывший мэр Уфы. – Ред.) была, и иногда на посиделках он ее пел, – рассказал Радий Хабиров.