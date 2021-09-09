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Общество9 сентября 2021 15:28

От шансона до башкирской эстрады: слушаем плейлист Хабирова для готовки и других вещей

Глава Башкирии рассказал о своих музыкальных предпочтениях
Захар ЯКОВЛЕВ
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На пресс-конференции 8 сентября Радий Хабиров говорил о многом. В том числе, рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Они оказались весьма разнообразными. Оказалось, что глава республики любит послушать на досуге и отечественный шансон, и зарубежный поп-рок, и башкирскую эстраду.

Отвечая на вопрос о своих любимых песнях, Хабиров подчеркнул, что любит послушать музыку во время приготовления блюд. Этот факт, по его словам, даже может подтвердить руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.

Первой любимой композицией Хабиров назвал «Ничего не жаль» российского шансонье Дениса Майданова. Эту песню, как отметил глава республики, любит и его старший сын от брака с Каринэ Хабировой Фарит.

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Денис Майданов - Ничего не жаль
Денис Майданов - Ничего не жаль
Provided to YouTube by National Digital Aggregator LLC Ничего не жаль Денис Майданов Арендованный мир 2021 ООО "Музыкальная компания МА-ЯК" Released on: 2011-01-01 Auto-generated by YouTube.

Радиохит середины нулевых «Tonight» немецкой группы Reamonn, как признался Хабиров, «просто личная история и очень напоминает судьбу».

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Reamonn - Tonight
Reamonn - Tonight
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Ключевой шлягер всех дискотек 80-х «Stumblin' In» дуэта Криса Нормана и Сьюзи Кватро также занимает в сердце Хабирова и его музыкальном плейлисте особое место.

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Chris Norman - Stumblin' In
Chris Norman - Stumblin' In
Provided to YouTube by Legacy Recordings Stumblin' In Chris Norman Suzi Quatro The Montreux Album 1978 Chinnichap Records Ltd. licensed to Sony Music Entertainment Germany GmbH Released on: 1978-06-02 Associated Performer: Chris Norman & Suzi Quatro Composer, Lyricist: Nicky Chinn Composer, Lyricist: Michael Chapman Auto-generated by YouTube.

Глава республики признался, что ему особо импонирует творчество башкирского певца Фидана Гафарова. «Зимний романс», например, была любимой песней мамы Радия Хабирова.

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Фидан Гафаров - Зимний романс
Фидан Гафаров - Зимний романс
Provided to YouTube by IIP-DDS ыш ы романс (Зимний романс) Фидан Гафаров ыш ы романс UFA STARAS Released on: 2021-07-23 Producer: Фидан Гафаров Music Publisher: Айдар Муртазин Composer Lyricist: Фидан Гафаров Lyricist: На ар Н ми Composer: Рим Хасанов Auto-generated by YouTube.

– Любимая музыка всегда с чем-то связана. Сейчас я постоянно слушаю «Уфимские липы», любимая песня Ульфата Мансуровича [Мустафина] (бывший мэр Уфы. – Ред.) была, и иногда на посиделках он ее пел, – рассказал Радий Хабиров.

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Фидан Гафаров - Уфимские липы
Фидан Гафаров - Уфимские липы
Provided to YouTube by IIP-DDS ф й к л ре Фидан Гафаров ыш ы романс UFA STARAS Released on: 2021-07-23 Producer: Фидан Гафаров Music Publisher: Айдар Муртазин Composer Lyricist: Фидан Гафаров Lyricist: На ар Н ми Composer: Рим Хасанов Auto-generated by YouTube.
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