Наплыв учеников и миграционные процессы: как в Уфе начался новый учебный год в школах

1 сентября этого года в первый класс в уфимские школы пошло на 5% больше детей, чем в прошлом Фото: Олег ЗОЛОТО

На прошлой неделе у школьников Уфы начался новый учебный год. Однако родители многих учащихся столкнулись этой осенью с проблемой – детям негде учиться. Жители села Нагаево пожаловались на острый дефицит мест в местном учебном учреждении.

По словам граждан, школа № 147 переполнена. Местные жители даже обратились к башкирским властям через электронную приемную.

– Лимит школы – 1250 учеников, но на сентябрь 2021 года, с учетом детей детского сада при школе, обучается 2800. Район активно застраивается и в ближайший год население вырастет в два-три раза. Детские сады переполнены и моего пятилетнего ребенка отправляют в детский сад город за 30 километров, – рассказывает местный житель.

В настоящее время в уфимских школах учится 131 245 детей Фото: Олег УКЛАДОВ

13 ПЕРВЫХ КЛАССОВ В ОДНОЙ ШКОЛЕ

Как рассказали «КП-Уфа» в администрации башкирской столицы, в школе № 147 обучается огромное количество учеников. В новом учебном году в учреждении насчитывается 13 первых классов. А больше всего в одиннадцатых классах обучается в школе № 147 и лицее № 161. Наибольшее число обучающихся – в лицее № 161, меньше всего – в школе № 145.

Количество учащихся в уфимских школах выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует статистика, которую предоставила нам администрация башкирской столицы.

Из статистики следует, что в настоящее время в уфимских учреждениях школьного образования учится 131 245 детей. Рост по сравнению с прошлым годом составил более 3,4%, тогда обучалось в школах 126 893 детей.

Что характерно, рост числа школьников в Уфе наблюдается уже, как минимум, пять лет:

2019 – 122 986

2018 – 118 002

2017 – 113 416

2016 – 108 224

БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Из предоставленных данных также следует, что 1 сентября этого года в уфимские учреждения школьного образования пошло в первый класс 16 221 детей. Рост по сравнению с прошлым годом составил почти 5%, тогда в школах было 15 472 первоклассников.

Количество детей-первоклассников в Уфе в последние пять лет растет:

2019 – 15 326

2018 – 14 402

2017 – 14 343

2016 – 13 303

Из уфимских школ в 2021 году выпустилось 15 519 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

А СКОЛЬКО ВЫПУСКНИКОВ?

Сотрудники столичной администрации также сообщили, что из школ Уфы в 2021 году выпустилось 15 519 человек. Рост по сравнению с прошлым годом составил почти 0,4 %, тогда насчитывался 15 461 выпускник.

Количество выпускников в Уфе в 2016-2019 годы:

2019 – 14 925

2018 – 14 687

2017 – 13 671

2016 – 13 568

На территории Уфы в настоящее время функционирует 128 школ Фото: Евгения ГУСЕВА

ШКОЛ НЕ ХВАТАЕТ

Рост детского населения школьного возраста мэрия объясняет демографическими и миграционными процессами.

Несмотря на то, что число школьников в столице в последние пять лет стабильно растет, количество самих учебных учреждений не меняется с 2017 года.

На территории Уфы в настоящее время функционирует 128 школьных организаций. Больше всего образовательных организаций, как сообщила мэрия Уфы, расположено в Орджоникидзевском районе, меньше всего – в Демском районе.