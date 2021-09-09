За честные выборы: Партия «Новые люди» провела Всероссийский форум наблюдателей

Наблюдатели в режиме реального времени могли увидеть ход голосования. Для этого был воссоздан интерьер избирательного участка с урнами и работой избирательной комиссии. В рамках тренинга участники отмечали нарушения и учились их правильно фиксировать, а также могли задать вопросы экспертам — юристам и политологам.

Кандидат в депутаты от партии «Новые люди» из Башкирии (Нефтекамский одномандатный избирательный округ) Олег Исаев уверен, что институт наблюдателей развивать необходимо. Наблюдатели создают атмосферу доверия к процедуре голосования. Кроме того, избирательное законодательство регулярно меняется, и каждый наблюдатель должен понимать свои права и обязанности.

- Интересы значительной части россиян не представлены в Госдуме. Сейчас эти люди определяются, идти на выборы или остаться дома. Наша позиция заключается в том, что на выборы обязательно нужно идти. Причём идти именно в третий, последний день голосования. Почему в этом контексте так важен институт наблюдателей? Потому что, наблюдатели на участках могут пресечь нарушения, а это повышает доверие к процедуре голосования. Чем больше доверия к ней, тем больше людей на выборах, и тем сильнее власть, которую на них избрали, - говорит Олег Исаев.

Он призвал всех сторонников партии «Новые люди» принять участие в выборах.

- Сегодня многие делают выбор: участвовать в политической жизни или пустить всё на самотёк. И если уж участвовать, то нельзя дать себя обмануть. Мы намерены наилучшим образом обеспечить защиту своих результатов, - добавляет Олег Исаев. - Когда вам говорят, что все предопределено, и власть никогда не отдаст победу новой политической силе – знайте, вас вводят в заблуждение. На самом деле значительная часть страшилок про подтасовки – это стратегия тех, кто хочет заранее отбить у людей надежду на успешную борьбу и честные результаты. Еще раз повторю, на выборы обязательно нужно идти. В какой стране мы будет жить ближайшие пять лет – решать именно нам!

Всего к Единому дню голосования партия «Новые люди» намерена подготовить десятки тысяч наблюдателей, которые уже проходят обучение. Присоединиться к команде «Новых людей» и стать наблюдателем можно так: https://newpeople.ru/observer.

СПРАВКА: Партия «Новые люди» выдвигает в Госдуму как федеральный список, так и кандидатов по одномандатным округам. В федеральной части списка два человека — лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также кандидаты от партии «Новые люди» баллотируются в заксобрания и городские советы в ряде регионов страны.

Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Башкортостан – Нефтекамский одномандатный избирательный округ №6 Исаев Олег Леонидович.