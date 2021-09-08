Где в Башкирии самая красивая золотая осень: встречаем сентябрь в горах

Почти на всех вершинах встречаются курумники – не повредите ноги Фото: Эльвина АПАРИНА

Уж небо осенью дышало… Но это не повод грустить! Ведь даже осенью есть уйма способов, чем себя занять – с пользой и удовольствием. Например, отправиться в поход – можно с ночевкой, можно без, главное – полюбоваться видами осеннего леса, подышать чистым прохладным воздухом, ведь осень в Башкирии особенно прекрасна. Многие любители походов ждут этого сезона – туристов мало, жара ушла до следующего года. Идеальное время для покорения вершин. «Новости региона» расскажут о самых популярных горах и хребтах в Башкирии, откуда открываются прекрасные пейзажи.

АЙГИР

Пожалуй, это самое популярное место в Башкирии, куда съезжаются толпы туристов с рюкзаками. Айгир славится самыми красивыми рассветами в республике. Люди приезжают сюда попить утренний кофе, болтая ногами над облаками, посидеть до утра у костра, сделать красочные фотографии. А уж осенью они получаются то, что надо!

В гору нужно идти примерно 750 метров. Гора очень крутая, а на середине пути начинается курумник – крупные камни, вросшие в землю. Подниматься с тяжелыми рюкзаками со всем необходимым нужно порядка двух часов, без вещей – час.

С вершины видны пик хребта Малый Ямантау, порог Айгир на реке Малый Инзер, а также скалистые зубцы Караташа. Места на вершине довольно удобные – можно разбивать лагерь.

Добраться до Айгира не сложно, это можно сделать на пригородном поезде «Легенда Урала», который следует по маршруту Уфа-Новоабзаково-Уфа. Расписание уточняйте заранее на сайте – там же можно купить электронный билет. После того, как вы сошли на станции «Айгир», идете прямо по рельсам еще пару километров до памятника погибшему туристу – отсюда начинается подъем. С водой, особенно осенью, здесь большие проблемы. Пересох родник, из которого пили воду. Берите с собой в запас, иначе придется спускаться на Инзер и набирать воду из реки.

Подъем на Айгир очень крутой и непростой, но ради видов и горного воздуха сюда стоит подняться Фото: Эльвина АПАРИНА

МАСИМ-ТАУ

Название Масим-тау произошло из башкирского эпоса «Акбузат» – так звали одного из персонажей. Это самый южный тысячник в Башкирии, что находится в Бурзянском районе республики. Туристов здесь не так много, как в горах Белорецкого района, потому что добираться до горы не так легко. Это могут позволить себе только те, у кого есть личный автомобиль, или туристы, которые выбрали покорить вершину организованной группой. Ехать в Бурзян около 4-5 часов – расстояние около 370 километров. Вот такая необъятная Башкирия!

Но долгая дорога к Масим-тау того стоит! Отсюда открываются шикарные виды на башкирскую землю, в других местах вы такого не увидите.

Находится на правобережье Белой к западу от хребта Базал, в 16 километрах от Каповой пещеры. Бурзянский район славится большим количеством медведей, Масим – не исключение, здесь можно встретиться один на один с хозяином леса. Высота горы более 1000 метров. Палатку разбивать на горе нежелательно, есть риск нарваться на медведя. Лучше подняться, сделать памятные фотографии, а разместиться в арендованном домике на территории Шульган-таша или в любом селе района.

МАЛИНОВКА

Восхождение на гору Малиновая больше похоже на обычную прогулку по лесу. В народе ее называют Малиновка, подъем начинается с Белорецка. Название такое дано не зря, летом, в июле и августе, крупная ароматная малина покрывает гору. А осенью же, именно в сентябре, вы сможете лицезреть желто-красные, бордовые, местами зеленые (хвоя) леса! С вершины горы видна почти вся южная часть Уральского хребта. Самая доступная и горячо любимая вершина среди туристов — Первая Малиновка. Здесь снималась серия «Каменный мешок» известной киноэпопеи «Вечный зов».

Маршрут довольно прост для прохождения, промаркирован – заблудиться не получится. Начинайте подъем с деревни Отнурок Белорецкого района. У подножия горы можно разбить лагерь – место просторное, ровное, очень удобное, туристы сделали место под костер, скамейки.

Любители удобства могут остановиться на базе отдыха «Малиновка».

В сентябре с Малиновки вы сможете лицезреть желто-красные, бордовые, местами зеленые (хвоя) леса! Фото: Эльвина АПАРИНА

ЯЛАНГАС

Это одна из горных визитных карточек Белорецка, популярная туристическая достопримечательность Белорецкого района. Восхождение, как и на Малиновую, начинается с деревни Отнурок, просто тропы разные. Пешком можно добраться примерно за 4 часа, также можно взять конную прогулку на базе отдыха «Малиновка» - здесь останавливаются почти все туристы, приезжающие в горы Белорецкого района.

Ялангас с башкирского языка переводится как «голая поляна». Однако также слова «ялан» и «елан» переводятся как змея, а «кыз» как «дочка». От этого созвучия возникла легенда о том, что гора – это дочь-змея.

По пути вам встретится несколько полян, где можно сделать привал, умыться в ручье, перекусить, отдохнуть. У подножия Ялангаса расположено Журавлиное болото, которое местные называют просто Журболотом.

Весь путь до хребта составляет около 12 км. Лагерь здесь редко кто разбивает, в основном все предпочитают снять жилье, вечером погреться в бане. С макушки горы Ялангас открываются удивительные виды на другие горные цепи и вершины Южного Урала. Отсюда прекрасно просматриваются хребты Кумардак и Машак. С южной стороны виднеется гора Кирель и Малиновая.

Кстати, покорение Малиновой и Ялангаса можно совместить – остановиться на базе, в субботу сходить на одну гору, в воскресенье на вторую, а потом отправиться домой. Выходные будут насыщенными!

Некоторые туристы любят спать в палатках, другие – на базах отдыха Фото: Эльвина АПАРИНА

ДУНАН-СУЙГАН

Гора находится в Белорецком районе, а тропа к ней начинается на трассе Уфа-Белорецк у кафе «Елочка» на перекрестке с Межгорье. Название горы переводится как «жеребца-четырехлетку зарезали». По башкирской легенде, русские купцы захотели купить у башкир землю. Те согласились, но разрешили взять участок только размером с лошадиную шкуру. Купцы не растерялись, зарезали жеребца и нарезали из шкуры тонкие ремешки. Их они связали воедино, получили длинную веревку, которой отмерили землю на склоне горы.

Гора интересна вулканическим происхождением, на склонах встречаются участки альпийского луга и мелколесий, расположена в Южно-Уральском заповеднике. Тропа всего 3,5 км.

СОВЕТЫ ДЛЯ «ОСЕННЕГО ТУРИСТА»

- Одевайтесь по погоде. Обязательно наденьте шапку, возьмите с собой дождевики, пусть они будут под рукой, второй комплект одежды и вторую пару обуви. Осенью часто можно промокнуть на подъеме, потому что погода в горах постоянно меняется. Не тестируйте новые ботинки в походе, есть риск, что новая обувь натрет ваши ноги, и вы не сможете идти дальше;

- Если вы приехали с ночевкой, то не забудьте маленький топорик, ножи, посуду. Сухих деревьев очень много, которые пойдут на костер;

- Из продуктов несите по минимуму. Очень тяжело подниматься с тяжелым рюкзаком, тем более, если это ваш первый поход;

- Продумайте маршрут заранее, составьте его уже дома по картам. Поверьте, по приезде на место тяжело понять, откуда именно идет подъем, куда ехать и идти. К тому же почти во всех местах нет Интернета;

- Узнайте о месте, куда вы собрались, все максимально подробно, поспрашивайте у знакомых, которые там уже были;

- В однодневный поход берите с собой воду и перекус в маленькие рюкзаки, средство от клещей и других насекомых, фонарь – на случай, если вы задержитесь на вершине;

- Зарядите телефоны и возьмите портативные устройства;

- Зарегистрируйтесь в МЧС, особенно, если вы идете в поход впервые. В горах может многое произойти, и, если что, вас начнут искать.