Эксперт-криминолог из Уфы рассказал об ужесточении мер наказаний для педофилов

Сегодня в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» «Комсомольская правда» побеседовала с доктором юридических наук Альбертом Курмановым. Темой разговора стала педофилия и предусмотренные за нее уголовные наказания.

Альберт Курманов утверждает, что в настоящее время назрела необходимость ужесточения наказания за преступления сексуального характера, совершенные по отношению к несовершеннолетним.

– Нужна мера ответственности в виде пожизненного лишения свободы. К сожалению, ежегодно совершается несколько подобных преступлений, которые взрывают общественное сознание. Однако пока органы государственной кардинальных мер власти по внесению изменений уголовного законодательства не предпринимают. Хотя уже назрела ситуация, при которой эти ироды лишились бы возможности ходить среди людей, – считает Курманов.

Эксперт-криминолог также высказался наказания для педофилов в виде химической кастрации. По его мнению, подобная мера не так эффективна против рецидива данных преступлений.

– Многие лица, которые были привлечены к ответственности в последующем, уже отбыв наказание в местах лишения свободы, вновь совершают аналогичные деяния. Химическая кастрация не является стопроцентной гарантией того, что педофил не выйдет из тюрьмы еще более обозленным и сможет совершать те же преступления сексуальной направленности, как-то по-другому удовлетворяя свою похоть. Единственная гарантия, которую я вижу, – полная и перманентная изоляция этих нелюдей от общества, – заявил доктор юридических наук.

Курманов рассказал, что, согласно исследованиям, подавляющая часть российского общества выступает за смертную казнь для террористов и педофилов.

– Не как юрист, но как человек – я сторонник смертной казни. Я считаю, что подонок, который поднял руку на ребенка, не заслуживает того, чтобы жить в обществе. Это неприемлемо, что, в случае заключения в тюрьму, у него будет возможность жить и спать. У него будут прогулки, холодильник, свидания – общество будет его пожизненно содержать. В уголовном кодексе наказание в виде смертной казни предусмотрено, однако ввиду введенного в 1996 года моратория, оно не применяется, – отметил Альберт Курманов.