Директор уфимского хосписа рассказала, почему его корпус решили строить рядом с ТЦ «Мега»

Исполнительный директор уфимского хосписа Радмила Сурначева в эфире «КП-Уфа» ответила на актуальные вопросы о будущем медицинском учреждении.

Место, где неизлечимо больные смогут получать медицинскую помощь, в Уфе хотели построить уже давно. Саму стройку начали в 2020 году. Тогда Радий Хабиров призвал всех неравнодушных жителей республики материально помочь строительству. Изначально планировалось, что корпус построят до конца 2020 года, но из-за пандемии сроки отложились. На данный момент строительство продолжается, причем исключительно на внебюджетные средства. Корпус будет рассчитан на 60 человек.

Вообще, хоспис планировали построить рядом со зданием 22 уфимской больницы, однако от этой идеи пришлось отказаться.

- Территория, которую мы рассматривали в качестве площадки, состояла из участков земли с разными хозяевами. Это было бы несправедливо, если коммерческая организация не смогла бы реализовать свои проекты из-за нас, - объясняет Радмила Сурначева.

Также директор хосписа подчеркивает, что уфимский район Зеленая роща слишком застроен для того, что там разместилась медучреждение, где оказывают паллиативную помощь.

- Мы говорим о душевном комфорте, теплоте, уюте, саде. Место должно быть спокойным. Плюс там были высоковольтные линии электропередач. Если бы мы решили остаться там, то из-за ЛЭП строительство затянулось бы еще на пару лет – их перенос нужно согласовывать, - говорит Сурначева.

По словам директора хосписа, помощь строительству оказывает как крупный, так и малый бизнес. Например, в качестве поддержки от больших предприятий паллиативное учреждение уже получило лифты и дорогостоящие кровати для больных. Оказывают помощь люди и с бизнесом попроще – одно из уфимских ателье бесплатно пошило для хосписа шторы, пледы и подушки. Весь проект хосписа стоит более одного миллиарда рублей.

- Я могу перечислять спонсоров долго, и всегда боюсь кого-то забыть. Нас поддерживают очень много организаций. Но хоспис — это учреждение, которые требует много денег. Мы будем рады любому человеку, который поддержит нас и сделает пожертвование на сайте хосписа, - сообщила исполнительный директор хосписа.