Тепло в дома начнут подавать, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 8 градусов Цельсия Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На днях власти Уфы бодро отчитались о подготовке к новому отопительному сезону. На совещании в башкирском правительстве вице-мэр Марат Гайфуллин вспомнил, как горожане негодовали в декабре 2020 года, когда пришли квитанции за тепло. Суммы в них оказались значительно выше, чем в предыдущем сезоне. Не особо заметно снизились счета за отопление и в январе и в феврале 2021 года. Поставщики ресурсов тогда говорили, что в Башкирии выдалась «аномально холодна зима», хотя синоптики отмечали, что это вовсе не так.

Власти столицы «выучили» уроки прошлой зимы и тщательнее подошли к подготовке, перед тем как включить отопление в Уфе. По словам вице-мэра Марата Гайфуллина, причиной слишком раздутых квитанций за отопление в прошлом сезоне стали такие нарушения, как ошибки в расчете площадей отапливаемых помещений, перетопы, неисправность счетчиков, игнорирование «мероприятий по энергосбережению».

Чтобы это не повторилось, уфимские коммунальщики и чиновники провели все необходимые процедуры: промывки, опрессовки, проверки счетчиков, гидравлические испытания, ремонт оборудования и изоляция труб.

- Всего обследовано 4544 дома, оборудованного теплосчетчиками. Несоответствие площадей были выявлены по 886 домах. Расхождения составили 97 154 квадратных метра. В итоге жители этих домов в будущем отопительном периоде будут платить меньше на 34,5 миллионов рублей, - заявил на совещании вице-мэр Уфы. Также по его словам, к 6 сентября 2021 года гидравлические испытания завершились в 94% всех многоэтажек в городе, а опрессовку провели в 76% домов.

КОГДА В УФЕ ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ В 2021 ГОДУ?

Как видно из доклада вице-мэра Уфы, подготовка к отопительному сезону идет полным ходом. Когда же в квартирах уфимец начнут теплеть батареи? По закону, отопительный период должен начаться, когда среднесуточная температура воздуха на улице пять дней подряд будет составлять ниже 8 градусов по Цельсию. В прошлом году, например, отопление в башкирской столице дали 17 сентября.