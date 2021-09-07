Александр Ющенко: Мы ставим власть в неудобное положение

Каждые выборы появляются новые люди. Но среди кандидатов есть и лидеры, которых знают и которым доверяют. Один из таких – Александр Ющенко, член КПРФ, депутат Госдумы с 2011 года.

Мы поговорили про его работу, цели партии, про пандемию и вакцинацию, и почему людям нужно идти на выборы.

«ГЛАВНОЕ – НЕ ШАШЕЧКИ. ГЛАВНОЕ – ЕХАТЬ»

- За вашими плечами 10 лет в Госдуме. Чего удалось достичь за этот срок?

- С 2011 года представлял Башкирию в Госдуме. Уже тогда мы вносили законопроекты, которые актуальны и сегодня: социальные, в первую очередь, закон о детях войны, пенсионное законодательство, закон об образовании для всех, закон о стратегическом планировании, который удалось принять.

Я работаю в комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. Интернет как атом – с одной стороны, мирная энергетика, с другой – разрушение. Так и здесь: можно созидать, а можно уничтожать. Я не сторонник таких формулировок как «регулирование», но считаю, что определенные правила должны быть, чтобы интернет не вредил общечеловеческим ценностям и не рушил отдельные человеческие судьбы. Примерно этим я занимаюсь в комитете.

Я убежден, что нужно реализовывать свои планы поступательно и до конца. Не всем этого хватает, в том числе в политике. Поэтому умение доводить все до конца я считаю самым ценным приобретенным качеством на этой работе.

- Не все законопроекты КПРФ, где вы были инициатором, приняты. С какими проблемами приходится сталкиваться?

- В Госдуме система такая: при абсолютном большинстве партии власти «спускают» законопроект с администрации президента или правительства, он проходит номинальную дискуссию в комитете и быстро принимается. Мы взяли на вооружение альтернативный способ: наша фракция (идеально – если нас поддерживают и другие партии) выносит законопроект на широкую общественную дискуссию, тем самым ставим в неудобное положение конституционное большинство «Единой России». Но зачастую в таких ситуациях партия власти попросту не нажимает кнопки.

Однако некоторые законы нам удается принять. К примеру, законопроект «о детском стакане молока» мы пробивали не один год. В итоге «Единая Россия» протолкнула свой закон «о детском завтраке», куда включила и наше предложение. То, что они причислили его на свой счет – пусть это будет на их совести, главное, что закон принят. Ну а про принятый Курултаем «башкирский» вариант закона о Детях Войны и говорить нечего. Вы сами все прекрасно видите. Но нам главное – ехать, а не шашечки.

К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ

- Если вас снова изберут, какие проблемы вы постараетесь решить посредством законодательной инициативы?

- Наша задача – реализация программы КПРФ – «10 шагов». Мы уже внесли законопроект об отмене пенсионной реформы. У нас с вами украли пять лет жизни, и это не должно пройти по-тихому. Шестеро из 12 человек в Башкирии, которые баллотируются в Госдуму от «Единой России», и которые нажимали кнопки за принятие этого закона, сейчас как бы стесняются этого, скрывают свою принадлежность к «Единой России», уже называя себя «командой Хабирова». Но то, что этот садистский закон принят – их персональная ответственность в том числе.

Второе - нужен закон о возвращении контроля государства над недрами и ресурсами. 51% пакета акций стратегических предприятий должен находиться в руках государства. И политика любого стратегического предприятия должна исходить в первую очередь из интересов государства. Как это делается в странах, которые думают о своем экономическом развитии.

Дальше – необходимо принять закон о прогрессивной шкале налогов. Сегодня богатые даже не стыдятся показывать свои многомиллионные доходы и расходы. Пусть платят 50% в казну! А людей, зарплата которых едва дотягивает до прожиточного минимума, можно освободить от уплаты налогов. Почему они должны платить 13%, так же как платит человек, который получает 2 миллиона рублей в день?

Также мы будем продвигать закон об образовании. Нужно вернуть советскую систему фундаментального образования, которая воспитывает творческую, думающую личность. С сегодняшней системой экзаменов «угадайка» мы получаем не специалиста, не личность, а робота. Кроме того, будем требовать возвращения социальных гарантий, в том числе, повышение МРОТ, понижение платы за коммуналку.

- Если КПРФ не наберет большинства голосов – получится реализовать задуманное?

- Нередко партия власти реципирует наши идеи. Даже некоторые инициативы, которые исходят от президента, зачастую основаны на идеях КПРФ. Поэтому давление снизу на власть тоже зачастую дает плоды.

Кроме того, самовыдвиженцы, депутаты, избранные от одномандатных округов - если у них есть хоть немного совести, ответственности перед избирателями, значит, и с ними можно будет работать.

«ИЛИ БЮЛЛЕТЕНЬ, ИЛИ БУЛЫЖНИК»

- Почему важно идти на выборы?

Нужно менять ситуацию. Есть два варианта: либо делать это через по-настоящему демократические выборы, либо у людей отчаявшихся скоро не будет другого решения как выйти на улицы и взять в руки булыжник. То есть – или бюллетень, или булыжник. Мы надеемся, что бюллетенем еще можно что-то исправить.

Но не для того «Единая Россия» уродовала закон о выборах, чтобы допустить легкую победу оппозиции. В большинстве регионов они даже не собираются подтасовывать результаты - они их заранее «нарисовали». А избиратели со своими голосами лишь мешают им обеспечить заранее предрешенный итог. Именно поэтому голосовать надо. Реальный смысл выборов даже не в том, что завтра придет новое народное большинство и нажатием кнопок обеспечит нам светлое будущее, а в том, что идя к урнам, мы совершаем акт сопротивления, демонстрируя себе и власти, что общество не согласно с проводимой политикой.

Поэтому мы призываем: не обращайте внимания на эту трехдневную систему, приходите выразить свою позицию именно 19 сентября и лучше вечером, чтобы убедиться, что за вас уже не «проголосовали». Чем больше людей придет, тем меньше будет возможности фальсификации.

- Какие недостатки власти, на ваш взгляд, обнажила пандемия?

- В СССР было все для поддержания здоровья населения: обязательная диспансеризация, санаторно-курортное лечение, система прививок, поликлиники при крупных предприятиях. И люди доверяли. Сегодня медицина перестала быть общедоступной, стала очень дорогостоящей. А пандемия показала всю пагубность действующей системы здравоохранения. Оптимизация лишает людей возможности получения элементарных медицинских услуг. К примеру, Чураевская больница: 7000 ее пациентов из 23 деревень, даже не спросив, перевели за 60 км, в Мишкино. А в одной деревне фельдшер вынуждена искать дрова, чтобы топить помещение ФАП, вместо того, чтобы людям уколы колоть. В городских больницах ситуация не лучше.

Власть отчитывается о достижениях. Но, если и появляются положительные сюжеты, то не благодаря их нововведениям – а вопреки. Только потому, что есть наши врачи, прекрасные специалисты, которым не все равно. Которые, при этом, зачастую не получают положенных выплат, которые разочаровываются в профсоюзах и создают свои объединения - такие как «Действие». С ними вместе мы отстаиваем права медработников.

Также мы видим, как власть может бороться с протестами, с митингами. Ковид стал очень избирателен, заметили? Когда десятки тысяч собираются по призыву власти – ковида как бы нет, а когда представители компартии в День Победы приходят возлагать цветы – их «пакуют» вне всяких понятий о морали и чести.

Целое движение антипрививочников появилось не из-за того, что вакцина плохая или потому что сами люди вредные. Просто кончился кредит доверия. Власть обманула с тарифами, власть обманула с пенсиями, а потом власть говорит: надо прививаться. Люди думают: раз так активно рекламируют, значит, точно что-то плохое. Кампания должна быть ненавязчивая, а вакцинация – добровольная.

Далее, сегодня уже каждый сталкивался с тем, что его заставляют сдавать ПЦР-тест. Цены доходят до 3000 рублей, а в день производится примерно 500000 тестов в день. Считаем: 180 млрд рублей в год забирают из наших карманов! И деньги идут не в бюджет, а в частные компании, «прикормленные» властью. Это своего рода монополия, кто-то наживается на обычных гражданах. Представьте, семья из трех человек, возвращаясь из отпуска, должна будет выложить просто так 10 000 рублей. Эту аферу нужно еще «раскрутить», узнать, кто наживается на обычных людях. Мы убеждены: государство должно регулировать практику ПЦР-тестов посредством ФАС, а также должна быть установлена максимальная цена –цена за тест не должна превышать 20% себестоимости.

ПОЧЕМУ ИМЕННО КОММУНИСТЫ

- Программа КПРФ «10 шагов» - расскажите о ней подробнее.

- Программа родилась на Орловском экономическом форуме, где присутствовали представители крупнейших производственных объединений (Ростсельмаш, Кировский завод и т.д.), представители народных предприятий, научной общественности - с учетом их предложений. Вот основные положения: решение вопросов сырьевой базы, национализация стратегических предприятий, возрождение традиционной национальной культуры, наполнение бюджета и финансирование наукоемких технологий, подъем экономического потенциала. Если коротко: любое государство должно лечить, учить и защищать. Власть обязана наконец повернуться лицом к своему народу.

- Представим, что родился новый электорат. Объясните для них: почему именно коммунисты?

- Для старшего поколения – возвращение социальных гарантий государства вместо сегодняшних единовременных «подачек», платежи не выше 10% от среднего дохода семьи, достойные пенсии, качественная медицина и отсутствие поборов.

Для молодежи это гарантия отличного образования, гарантия первого рабочего места, поддержка молодых семей. Нас называют партией пенсионеров, но по факту к нам валом идет молодежь. Потому что понимают, что в настоящей ситуации они – без блата и денег – не имеют перспектив.

У КПРФ нет волшебной таблетки. Если страна выберет вектор на созидание, это будет не быстро и не просто. Но время менять ситуацию пришло. Да, можно отсидеться дома, но нужно помнить: если ты не занимаешься политикой – политика займется тобой.

Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Ющенко Александр Андреевич. Специальный избирательный счет 40810810506009001952. Башкирское отделение № 8598 ПАО СБЕРБАНК