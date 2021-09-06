Барышня из глубинки Светлана Смирнова-Марцинкевич

Быть искренней, помогать людям, не жаловаться на трудности – для такой девушки является обычным делом. Свою красоту они тоже не замечают, но жизнь всегда дает им счастливый шанс.

Сама актриса родилась в Казани, а учиться поехала в Санкт-Петербург. Атмосфера вечного города была для нее важнее, чем выгоды столичной жизни, и это сыграло свою роль. Светлана поступила в СПбГАТИ целых два раза, потому что первый случился еще в школьные времена. Талантливую абитуриентку попросили все же немножко подождать и получить аттестат зрелости.

Это была простая формальность, так как актрисой Светлана родилась и по призванию, и по происхождению. Актерами в семье являются буквально все, начиная от бабушек-дедушек, родителей и дядей-тетей, заканчивая старшей сестрой Олесей. В какой-то момент сестры Смирновы решили добавить к фамилии отца и фамилию мамы, чтобы не затеряться.

Через несколько лет после окончания учебы и регулярных съемок пока что в эпизодических ролях разных проектов, Светлана попадает на кастинг международного проекта Александра Миндадзе «В субботу». В центре повествования – авария на Чернобыльской АЭС. Картина становится участницей Берлинского кинофестиваля и получает несколько наград в разных номинациях на фестивале в Брюсселе. Главная роль в проекте такого масштаба для молодой актрисы – настоящее признание. Однако, по ее словам, зазнаваться не стоит. Труд в сериалах для обычных зрителей, а не для титулов и званий, люди недооценивают. А меж тем, это и есть работа актера.

И артистка доказала, что ее можно делать просто отлично. Сразу два проекта в одном и том же году показали широкой публике, что появилась восходящая звезда. Сериалы «Дорога в пустоту» и «Обратная сторона Луны» имели успех у зрителя. В «Обратной стороне Луны» дебютировала и мама Светланы Ирина Марцинкевич, до тех пор занимавшаяся только театральной деятельностью.

Да и у самой Светланы много планов. Она не прочь пробовать разное – комедии, фэнтези, детективы, военные и социальные драмы. Она любит экстрим, мало чего боится и даже пробовала водить самолет. Наверняка когда-нибудь и такое умение пригодится на съемках.

17 сентября в 19:00 Светлану можно будет увидеть в главной роли в мелодраме «Цена ошибки». В жизни Ольги, выдающегося детского нейрохирурга, начинают происходить странные вещи. Кажется, сама судьба ополчилась против нее: она узнает об измене мужа с молодой домработницей, которая к тому же беременна, на работе Ольгу обвиняют во взяточничестве, репутация ее рушится... Единственным человеком, подставившим плечо и всерьез поддерживающим ее, оказывается Николай – он делает ремонт в квартире Ольги и ведет себя, как настоящий мужчина. Героиня, сама того не ожидая, влюбляется в него... Но, как выясняется, Николай оказался в жизни Ольги неслучайно, и все происходящие события – результат его плана мести.

Что скрывает Николай и зачем он проник в дом Ольги? Сможет ли сердце подсказать Ольге правду и сумеет ли она распутать клубок интриг?

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