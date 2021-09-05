«Черное золото» на службе экономики: как нефтяная отрасль превратила Башкирию в промышленно развитый регион

Башкирские нефтяники стали настоящими мастерами своего дела Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

который по традиции отмечается в первое воскресенье сентября, «Комсомолка» вспоминает, как нефтяная отрасль повлияла на экономику Башкирии. Со дня открытия первого месторождения «черного золота» в регионе прошло уже 89 лет – первую тонну добыли в районе нынешнего города Ишимбая в далеком 1932 году. С тех самых пор судьба десятков и сотен тысяч жителей республики неразрывно связана с нефтяной отраслью, а башкирская нефть стала одним из самых известных брендов Башкирии.

ИЗВЕСТНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

История длиной почти в 90 лет началась с того, что по инициативе видного ученого Ивана Губкина в район башкирской деревни Ишимбаево прибыла команда разведчиков-бурильщиков, которая и установила наличие промышленных запасов «черного золота» в Башкирии. Буровые работы проводились в тяжелейших условиях и несколько раз оказывались на грани срыва из-за нехватки ресурсов. Однако, 16 мая 1932 года в небо поднялся первый фонтан башкирской нефти, открыв собой эпоху новых вызовов и великих свершений.

Открытие в Башкирии сначала одного месторождения нефти под Ишимбаем, а затем и второго, Арланского, на северо-западе республики, надолго определило путь развития региона. Отныне нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия становятся определяющими для экономики республики. Они же стали локомотивом для развития и других отраслей промышленности. Постепенно, и с помощью приезжих специалистов, Башкирская АССР превратилась из сельскохозяйственной в промышленно развитую республику. До этого регион мог похвастаться лишь успехами в животноводстве и пашенном земледелии.

Подчерпнув знания и опыт у специалистов со всего Советского Союза, наши нефтяники сами стали настоящими мастерами своего дела. Сегодня их достижения в области геологоразведки, добычи и переработки «черного золота» известны далеко за пределами России.

Особой вехой в истории нефтяной промышленности Башкирии стали испытания в годы Великой Отечественной войны. Кто бы мог подумать, что к концу войны каждый четвертый танк Красной армии будет работать на солярке из башкирской нефти?

РЕКОРДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

В 1950е-1960-е годы под Уфой был сформирован один из самых крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов в стране. Именно тогда на экономической карте БАССР появились такие гиганты как «Новоуфимский НПЗ», НПЗ «Уфанефтехим», «Уфимский завод синтетического спирта». Эти предприятия не только сохранились до наших дней, но и продолжают, как в былые времена, ставить рекорды по производству продукции нефтяной и нефтехимической промышленности.

Отдельного упоминания заслуживает кузница кадров для «башкирской нефтянки» - Уфимский государственный нефтяной технический университет. Сегодня это учебное заведение стало одним из лучших технических университетов, получивших звание «Опорный вуз России». Сегодня в его стенах обучаются более 20 тысяч студентов, а за их профессиональную подготовку отвечают более 1400 преподавателей, среди которых более 150 докторов и 750 кандидатов наук.

Сегодня на территории Башкирии работают крупнейшие нефтяные компании нашей страны – «Башнефть» (входит в «Роснефть»), «Транснефть», «Башнефтегеофизика», региональные подразделения «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и «Газпром нефтехим Салават». Нефтяной и нефтехимический кластер республики сосредоточен в городах Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Туймазы, Октябрьский и Нефтекамск.

«Комсомольская правда» поздравляет всех причастных с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов вашей нелегкой, но благородной профессии! В добрый путь!