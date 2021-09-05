Российские нефтяники и газовики отмечают профессиональный праздник

Впервые свой профессиональный праздник нефтяники и газовики отметили в 1965 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году российская нефтяная и газовая промышленность после сильного падения в 2020-м году вновь показывает рост. Значение этих отраслей для экономики и социальной сферы в нашей стране трудно переоценить: множество социальных и инфраструктурных проектов были реализованы только благодаря помощи от нефтяников и газовиков. Ни для кого не секрет, что российская казна ежегодно пополняется на значительные суммы, в том числе, благодаря нефтяному, нефтегазовому и нефтехимическому кластеру.

В этом году работники нефтяной и газовой промышленности будут отмечать свой профессиональный праздник в 56-й раз подряд. Его история началась с указа Верховного Совета СССР от 28 августа 1965 года. Тогда праздничную дату окончательно утвердили, прописав в документе: отмечается в первое воскресенье сентября.

Появление Дня нефтяников и газовиков связано с бурным ростом нефтяной и газовой промышленности в нашей стране в середине 1960-х годов. В то время началось освоение месторождений «черного золота» и «голубого топлива» в Западной Сибири. Именно с подачи сибирских геологоразведчиков, бурильщиков и инженеров появился этот профессиональный праздник.

На сегодняшний день по данным министерства энергетики России добычу нефти и нефтяного сырья на территории нашей страны осуществляют 285 организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами. В свою очередь, добычу природного и попутного газа по последним данным осуществляли 254 добывающих предприятий. Это сотни тысяч рабочих мест и миллиарды рублей в федеральный бюджет.

Так, еще несколько лет назад нефтяная и газовая промышленность формировали почти четверть валового внутреннего продукта и две трети экспортных доходов российской казны. Даже после резкого спада добычи углеводородов по всему миру из-за пандемии и сделки ОПЕК+ Россия продолжает оставаться одним из крупнейших производителей нефти и газа.

Нефтяная и нефтехимическая промышленность играют не последнюю роль в экономике Башкирии. Сегодня на территории республики действуют несколько крупнейших в нашей стране нефтяных месторождений, а нефтеперерабатывающий комплекс под Уфой и вовсе входит в число самых мощных высокотехнологичных как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.