Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт6 сентября 2021 10:49

«Салават Юлаев» на старте нового сезона КХЛ одержал вторую победу подряд

На этот раз дружина Томи Ламса одолела на выезде екатеринбургский «Автомобилист»
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Кадейкин забросил вторую шайбу «Салавата» в первом периоде. Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Александр Кадейкин забросил вторую шайбу «Салавата» в первом периоде. Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

В минувшее воскресенье, 5 сентября, уфимский «Салават Юлаев» провел второй матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз дружина Томи Ламса отправилась в Екатеринбург, где скрестила клюшки с местным «Автомобилистом». Ранее «юлаевцы» также на выезде обыграли «Барыс» в Нур-Султане со счетом 5:1. Тогда хетт-триком в ворота казахстанского клуба отметился новичок «Салавата» Николай Кулемин.

В матче с «Автомобилистом» свой первый гол в сезоне 2021/2022 забил Тему Хартикайнен. Не прошло и минуты после стартового свистка, как лидер атаки «юлаевцев» поразил ворота Дмитрия Шикина из ближнего круга вбрасывания.

«Юлаевцы» не стали сбавлять оборотов и по ходу первого периода еще раз поразили ворота «Автомобилиста». На этот раз на восьмой минуте отличился Александр Кадейкин. На первый перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Салавата Юлаева».

Во втором периоде нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев сумел сократить отставание в счете, огорчив Юху Метсола на 27-й минуте матча. Однако на одну заброшенную шайбу соперника «юлаевцы» ответили двумя голами. Сначала Сакари Маннинен восстановил преимущество в две шайбы, а еще через минуту Джефф Плэтт «добил» голкипера хозяев, сделав счет 4:1. После этого место в воротах «Автомобилиста» занял Владимир Галкин.

На 34-й минуте «Автомобилист» «огрызнулся» шайбой Стефана Да Косты и счет стал 4:2 в пользу «Салавата». До конца игры цифры на табло так и не поменялись – подопечные Томи Ламса одержали вторую победу подряд.

- Когда мы забили четвертую шайбу, то немного отступили от плана: начали многое позволять сопернику, получилось непростые отрезки. Отдельно отмечу Юху Метсолу, который сегодня хорошо сыграл и помог нам победить. В третьем периоде мы смогли вернуться к игровому плану и завоевали победу, - прокомментировал итоги матча главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса.

Салават ЮлаевСпорт: ХОККЕЙ