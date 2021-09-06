«Салават Юлаев» на старте нового сезона КХЛ одержал вторую победу подряд

Александр Кадейкин забросил вторую шайбу «Салавата» в первом периоде. Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

В минувшее воскресенье, 5 сентября, уфимский «Салават Юлаев» провел второй матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз дружина Томи Ламса отправилась в Екатеринбург, где скрестила клюшки с местным «Автомобилистом». Ранее «юлаевцы» также на выезде обыграли «Барыс» в Нур-Султане со счетом 5:1. Тогда хетт-триком в ворота казахстанского клуба отметился новичок «Салавата» Николай Кулемин.

В матче с «Автомобилистом» свой первый гол в сезоне 2021/2022 забил Тему Хартикайнен. Не прошло и минуты после стартового свистка, как лидер атаки «юлаевцев» поразил ворота Дмитрия Шикина из ближнего круга вбрасывания.

«Юлаевцы» не стали сбавлять оборотов и по ходу первого периода еще раз поразили ворота «Автомобилиста». На этот раз на восьмой минуте отличился Александр Кадейкин. На первый перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Салавата Юлаева».

Во втором периоде нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев сумел сократить отставание в счете, огорчив Юху Метсола на 27-й минуте матча. Однако на одну заброшенную шайбу соперника «юлаевцы» ответили двумя голами. Сначала Сакари Маннинен восстановил преимущество в две шайбы, а еще через минуту Джефф Плэтт «добил» голкипера хозяев, сделав счет 4:1. После этого место в воротах «Автомобилиста» занял Владимир Галкин.

На 34-й минуте «Автомобилист» «огрызнулся» шайбой Стефана Да Косты и счет стал 4:2 в пользу «Салавата». До конца игры цифры на табло так и не поменялись – подопечные Томи Ламса одержали вторую победу подряд.

- Когда мы забили четвертую шайбу, то немного отступили от плана: начали многое позволять сопернику, получилось непростые отрезки. Отдельно отмечу Юху Метсолу, который сегодня хорошо сыграл и помог нам победить. В третьем периоде мы смогли вернуться к игровому плану и завоевали победу, - прокомментировал итоги матча главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса.